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Новости
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Ужгород станет железнодорожным хабом между Украиной и Европой, - и.о. председателя правления УЗ Юрик

Ужгород станет железнодорожным хабом между Украиной и Европой, - и.о. председателя правления УЗ Юрик

Реконструкция евроколеи от станции Чоп до станции Ужгород значительно улучшит железнодорожное сообщение с Европой. Пассажиры, следующие из Словакии и Венгрии, смогут доезжать до Ужгорода и дальше уже делать пересадку на поезда, курсирующие широкой колеей, и наоборот.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "УЗ". 

"Ужгород станет железнодорожным хабом для пересадки на поезда, курсирующие по евроколеи. Пройти таможенные процедуры будет удобно на вокзале еще до поездки. Поэтому такие железнодорожные путешествия - наиболее выгодный и быстрый способ пересечь границу без пробок", - отметил Юрик.

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Он напомнил, что правительство 14 апреля поддержало Порядок использования средств бюджетной программы для проектирования восстановления европейской колеи от Чопа до Ужгорода. "От Чопа почти в Ужгород ранее была проложена колея европейского образца. Но в конце 90-х годов прошлого века ее демонтировали. Именно по этому маршруту пройдет новая колея. Для этого, в частности, нужно земельное полотно привести в нормативное состояние. Сейчас мы начинаем подготовку технико-экономического обоснования для выполнения работ, которое мы закончим до августа этого года. Следующие этапы - разработка проекта и его реализация", - рассказал руководитель компании.

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В "Укрзализнице" напомнили, что до карантинных ограничений по евроколеи курсировал поезд Кошице - Чиерна-над-Тисоу - Чоп - Мукачево. Также курсировал прямой беспересадочный поезд Мукачево - Будапешт. Эти рейсы выполнялись подвижным составом Словацкой и Венгерской железных дорог. После реализации этого инфраструктурного проекта маршрут указанных поездов можно будет продлить до Ужгорода.

железная дорога (1416) Ужгород (438) Укрзализныця (2763) Иван Юрик (38)


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Топ комментарии
+3
Гіперлуп 2.0
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16.04.2021 17:21 Ответить
+2
А кто такой этот Юрик. Может Юзик???
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16.04.2021 17:35 Ответить
+1
А в хабе будет гиперлуп?
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16.04.2021 17:21 Ответить
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Гіперлуп 2.0
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16.04.2021 17:21 Ответить
А кто такой этот Юрик. Может Юзик???
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16.04.2021 17:35 Ответить
А в хабе будет гиперлуп?
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16.04.2021 17:21 Ответить
Гиперлуп Чоп-Загонь временно не ходит. А удобный был ))
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16.04.2021 17:33 Ответить
Иван Юрик
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16.04.2021 17:28 Ответить
бедный юрик! многие знают его как человека с бесконечным юмором и дивною фантазиею.
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16.04.2021 17:31 Ответить
"Офіс Президента атакує Національний депозитарій. Єрмак як основа основ усього."
https://www.youtube.com/watch?v=lVjsSM9NPD0
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16.04.2021 17:34 Ответить
хабом/ Дурь Мендель слуги народа Коломойского поняли как указание для составления заяв электорату. Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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16.04.2021 17:40 Ответить
а он и был всегда жд хабом...как бы не сломали там ченить слуги
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16.04.2021 17:56 Ответить
За неименеем реальных дел, чуваки пиаряцца на любом вбитом в стенку гвозде. Прям, Транссиб строить будут, не меньше.
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17.04.2021 00:55 Ответить
 
 