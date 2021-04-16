Ужгород станет железнодорожным хабом между Украиной и Европой, - и.о. председателя правления УЗ Юрик
Реконструкция евроколеи от станции Чоп до станции Ужгород значительно улучшит железнодорожное сообщение с Европой. Пассажиры, следующие из Словакии и Венгрии, смогут доезжать до Ужгорода и дальше уже делать пересадку на поезда, курсирующие широкой колеей, и наоборот.
Об этом во время брифинга в Верховной Раде сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "УЗ".
"Ужгород станет железнодорожным хабом для пересадки на поезда, курсирующие по евроколеи. Пройти таможенные процедуры будет удобно на вокзале еще до поездки. Поэтому такие железнодорожные путешествия - наиболее выгодный и быстрый способ пересечь границу без пробок", - отметил Юрик.
Он напомнил, что правительство 14 апреля поддержало Порядок использования средств бюджетной программы для проектирования восстановления европейской колеи от Чопа до Ужгорода. "От Чопа почти в Ужгород ранее была проложена колея европейского образца. Но в конце 90-х годов прошлого века ее демонтировали. Именно по этому маршруту пройдет новая колея. Для этого, в частности, нужно земельное полотно привести в нормативное состояние. Сейчас мы начинаем подготовку технико-экономического обоснования для выполнения работ, которое мы закончим до августа этого года. Следующие этапы - разработка проекта и его реализация", - рассказал руководитель компании.
В "Укрзализнице" напомнили, что до карантинных ограничений по евроколеи курсировал поезд Кошице - Чиерна-над-Тисоу - Чоп - Мукачево. Также курсировал прямой беспересадочный поезд Мукачево - Будапешт. Эти рейсы выполнялись подвижным составом Словацкой и Венгерской железных дорог. После реализации этого инфраструктурного проекта маршрут указанных поездов можно будет продлить до Ужгорода.
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