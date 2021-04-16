РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12596 посетителей онлайн
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
6 928 23

Данилов о гибели самолета МАУ в Иране: "Это было намеренно. Это была сознательная атака"

Данилов о гибели самолета МАУ в Иране:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что катастрофа самолета МАУ была намеренной атакой Ирана.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению секретаря СНБО, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, - достаточно удивляет, вежливо говоря", - отметил Данилов.

Он также не верит, что катастрофа была случайной. "Это было намеренно. Это была сознательная атака", - подчеркнул Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не примет на веру не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ, - МИД

При этом издание отмечает, что власти Канады не поддерживают позицию Украины, хотя и недовольна версией Ирана о человеческом факторе.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Украина донесла свою позицию относительно отчета Ирана по катастрофе лайнера МАУ, - МИД

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Данилов Алексей (1066) Иран (1830)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Раша- КНДР - Иран ( и мелкие "шестерки" на подхвате выполняющие роль массовки Сирия, Мьянма, Венесуэла, Никарагуа, Беларусь, Среднеазиатские ханства, Уганда, Зимбабве и т.д.) " ОСЬ ЗЛА"
показать весь комментарий
16.04.2021 17:30 Ответить
+11
Данилов прав, персы сбили самолет преднамеренно, теперь тянут время придумывая разную хрень и отговорки... суммы за убитых и за самолет нужно увеличивать и в суд... чтоб странам -террористам не было повадно....
показать весь комментарий
16.04.2021 17:35 Ответить
+6
Когда одна ракета, то есть шанс списать на случайность, но вторая выпускается чтоб подбить подранка. Это любой ПВОшнтк в любой стране скажет. Данилов прав на все 100%
показать весь комментарий
16.04.2021 17:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ку ку
показать весь комментарий
16.04.2021 17:25 Ответить
така само, як очікується зараз
показать весь комментарий
16.04.2021 17:25 Ответить
Раша- КНДР - Иран ( и мелкие "шестерки" на подхвате выполняющие роль массовки Сирия, Мьянма, Венесуэла, Никарагуа, Беларусь, Среднеазиатские ханства, Уганда, Зимбабве и т.д.) " ОСЬ ЗЛА"
показать весь комментарий
16.04.2021 17:30 Ответить
Да.Это было намеренно. Это была сознательная атака ....но только не Ирана. И Иран напрасно все покрывает.
показать весь комментарий
16.04.2021 17:33 Ответить
Данилов прав, персы сбили самолет преднамеренно, теперь тянут время придумывая разную хрень и отговорки... суммы за убитых и за самолет нужно увеличивать и в суд... чтоб странам -террористам не было повадно....
показать весь комментарий
16.04.2021 17:35 Ответить
Когда одна ракета, то есть шанс списать на случайность, но вторая выпускается чтоб подбить подранка. Это любой ПВОшнтк в любой стране скажет. Данилов прав на все 100%
показать весь комментарий
16.04.2021 17:56 Ответить
Из ПВО Ирана тхнет российскими лаптями.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:15 Ответить
Если бы это был самолет Израиля( простите за пример) ответ был бы четким и ....... конкретным!!!!!
Мы сильно добрые!!!!!! Уверен без РФ там не обошлось!!!
показать весь комментарий
16.04.2021 19:07 Ответить
Так розумію наступний крок це розрив дипломатичних стосунків з Іраном, заморозка активів, якщо вони є, звернення до міжнародної спільноти з проханням про аналогічні дії.

А якщо ні, ну тоді високопосадовцю потрібно думати перед тим як щось казати, бо він виражає не свою приватну думку, а позицію країни.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:17 Ответить
Пробачати навмисне вбивство значить стати ганчіркою.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:07 Ответить
еще и выбрали именно нас в качестве сакральной жертвы, так как прекрасно знали, что с таким амебообразным президентом им не будет ничего
показать весь комментарий
16.04.2021 19:37 Ответить
Выслать всех жителей Ирана с территории Украины и точка.
Какие ещё вопросы?!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
16.04.2021 20:09 Ответить
Они оттуда сбежали а ты их обратно вот власти обрадуются!
показать весь комментарий
16.04.2021 20:20 Ответить
Среди них овердохера злонамеренных агентов
показать весь комментарий
17.04.2021 23:28 Ответить
Бубочку устрашали,мол не вернёшься ты в Украину живым.собьём самолёт вот смотри....Нехер шастать по Оманам!Очень дорого обходиться и люди пострадали !
показать весь комментарий
16.04.2021 20:17 Ответить
скорее сделали предложение и подкрепили действием. А та гнида всё слила. И серое, унылое гавно стояло на похоронах в Борисполе и тряслось.
показать весь комментарий
16.04.2021 20:29 Ответить
"Самолет сбили намеренно", сказал Данилов, чтобы отвлечь от атаки на базы США...
и сам, случайно, отвлек от атаки..
показать весь комментарий
16.04.2021 21:18 Ответить
...но успел тебя насадить на бутылку, верно?
показать весь комментарий
17.04.2021 23:29 Ответить
А где главный специалист ПВО из Московского округа? Очень нужно его экспердное мнение!
показать весь комментарий
16.04.2021 21:41 Ответить
Краще спитайте в московітського інструктора що наводив ракети, ісламський страж тільки тиснув на кнопку.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:11 Ответить
Не-е... Тут есть один ракетчик ПВО Москвы под ником "амфаш" -уж он должен знать точно!
показать весь комментарий
17.04.2021 08:32 Ответить
ещё бы, кто станет стрелять по цели без приказа ....
показать весь комментарий
17.04.2021 15:15 Ответить
 
 