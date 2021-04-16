Данилов о гибели самолета МАУ в Иране: "Это было намеренно. Это была сознательная атака"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что катастрофа самолета МАУ была намеренной атакой Ирана.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению секретаря СНБО, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, - достаточно удивляет, вежливо говоря", - отметил Данилов.

Он также не верит, что катастрофа была случайной. "Это было намеренно. Это была сознательная атака", - подчеркнул Данилов.

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При этом издание отмечает, что власти Канады не поддерживают позицию Украины, хотя и недовольна версией Ирана о человеческом факторе.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.