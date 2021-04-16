Порт Мариуполя не получал предупреждений об ограничении прохода судов через Керченский пролив, - мэр города Бойченко

Информация о полном закрытии судоходства через Керченский пролив не подтверждается.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Не нужно сеять панику. Информация о полном закрытии судоходства не подтверждается. Я сегодня утром провел телефонное совещание с руководителем порта Игорем Барским, поинтересовался, есть ли какие-то ограничения с точки зрения прохождения судов в Мариуполь. Он отметил, что никаких ограничений судоходства в порт Мариуполя нет. Все суда беспрепятственно заходят и выходят – как под украинским флагом, так и под флагами других государств. Все в соответствии с международными конвенциями", – пояснил чиновник.

Он отметил, что обычно руководство порта уведомляют заранее, если планируются какие-то ограничения по прохождению судов через Керченский пролив.

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"Никаких данных о предстоящих ограничениях порт не получал. И государственный, и коммерческий флот проходит Керченский пролив свободно. Порт работает бесперебойно. Плановые показатели перевалки грузов на этот месяц – 550 тысяч тонн. Продукцию отгружаем и принимаем", – сказал Бойченко.

Напомним, 15 апреля руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко опубликовал в Facebook оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября. Он отметил, что пролив перекрывают якобы для проведения военных учений. Запрет не касается коммерческих судов.

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МИД Украины в своем заявлении 15 апреля подчеркнул, что "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

16 апреля временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выступила с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе. Она заявила, что США "разделяют обеспокоенность Украины" по поводу препятствования морскому движению через Керченский пролив.