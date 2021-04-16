РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13396 посетителей онлайн
Новости
2 293 26

Порт Мариуполя не получал предупреждений об ограничении прохода судов через Керченский пролив, - мэр города Бойченко

Порт Мариуполя не получал предупреждений об ограничении прохода судов через Керченский пролив, - мэр города Бойченко

Информация о полном закрытии судоходства через Керченский пролив не подтверждается.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Не нужно сеять панику. Информация о полном закрытии судоходства не подтверждается. Я сегодня утром провел телефонное совещание с руководителем порта Игорем Барским, поинтересовался, есть ли какие-то ограничения с точки зрения прохождения судов в Мариуполь. Он отметил, что никаких ограничений судоходства в порт Мариуполя нет. Все суда беспрепятственно заходят и выходят – как под украинским флагом, так и под флагами других государств. Все в соответствии с международными конвенциями", – пояснил чиновник.

Он отметил, что обычно руководство порта уведомляют заранее, если планируются какие-то ограничения по прохождению судов через Керченский пролив.

Читайте на Цензор.НЕТ: Корабли РФ в Азовском море провоцировали украинских моряков, пришлось предупреждать о готовности применить оружие, - журналист Клименко

"Никаких данных о предстоящих ограничениях порт не получал. И государственный, и коммерческий флот проходит Керченский пролив свободно. Порт работает бесперебойно. Плановые показатели перевалки грузов на этот месяц – 550 тысяч тонн. Продукцию отгружаем и принимаем", – сказал Бойченко.

Напомним, 15 апреля руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко опубликовал в Facebook оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября. Он отметил, что пролив перекрывают якобы для проведения военных учений. Запрет не касается коммерческих судов.

Также на Цензор.НЕТ: РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". Это грубое нарушение права судоходства, - МИД

МИД Украины в своем заявлении 15 апреля подчеркнул, что "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

16 апреля временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выступила с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе. Она заявила, что США "разделяют обеспокоенность Украины" по поводу препятствования морскому движению через Керченский пролив.

Автор: 

Керченский пролив (428) Мариуполь (5724) Бойченко Вадим (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
балалаечник, ты в пространстве давно перестал ориетироваться?
показать весь комментарий
16.04.2021 18:10 Ответить
+3
нет конечно... закрытие намечено на 21 апреля... успеешь проплыть??
показать весь комментарий
16.04.2021 18:33 Ответить
+2
Наивные люди эти меры... порт не получил уведомления, ну и что? ты думаешь кацапы в Мариуполь будут судна пропускать??? они объявили об "учениях" на пол года... тебе писать и не собирались.
показать весь комментарий
16.04.2021 17:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наивные люди эти меры... порт не получил уведомления, ну и что? ты думаешь кацапы в Мариуполь будут судна пропускать??? они объявили об "учениях" на пол года... тебе писать и не собирались.
показать весь комментарий
16.04.2021 17:58 Ответить
Они пропускали, пропускают и будут пропускать. И всё.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:24 Ответить
не завязанные халошни будут пропускать... а если их завязать???
показать весь комментарий
16.04.2021 18:32 Ответить
Повторяю: Они пропускали, пропускают и будут пропускать. И всё. И не хрен панику сеять! Это Цаплиенко начал, потом всю эту срань из своего телеграмм-канала удалил! Всю! Но, срань подхватили и развили. Ты- в том числе, понятия не имея- о чем речь.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:34 Ответить
при чем тут Цаплиенко? закрытие пролива на учения с 21 апреля.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:36 Ответить
Не пролива!!! А района весьма удаленного от пролива!
показать весь комментарий
16.04.2021 18:37 Ответить
за кацапов глотку рвешь... - приплачивают, или щами балуют?
показать весь комментарий
16.04.2021 18:46 Ответить
Я- из Мариуполя. И мне не нравится когда пытаются нагнетать панику! От пролива зависит наш порт, зависит погрузка металла с двух наших меткомбинатов. Зависит город, в полном объеме! И нехер паникерствовать и врать нагло!
показать весь комментарий
16.04.2021 18:49 Ответить
Андрей! Успокойся. То что ты сейчас пытаешься ему довести... это из области прохода сухопутного сапога по фарватеру... Не рви тельник...
показать весь комментарий
16.04.2021 18:49 Ответить
Всё. Завязал. Ты прав. Благодарю.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:50 Ответить
кацапы наши вечные враги, не жди от них ничего хорошего....
показать весь комментарий
16.04.2021 20:19 Ответить
Наверняка цвети для свінособак закупает етот мер.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:06 Ответить
станно все это, неистовый кулеба уже сто нот протеста в эфир запустил, а проход судов через пролив все не прекращают, назло кулебе, наверно, действуют злопротивные мацкали
показать весь комментарий
16.04.2021 18:07 Ответить
балалаечник, ты в пространстве давно перестал ориетироваться?
показать весь комментарий
16.04.2021 18:10 Ответить
Это как раз то, о чем я со вчерашнего утра тут пишу: никакого закрытия пролива Керченского- нет! Закрытие водного района, якобы- у пролива, не имеет никакого отношения к подходам и проходу проливом. То есть- совершенно никакого! Кому-то надо побольше нагнетать паники и нервозности. Зачем???
показать весь комментарий
16.04.2021 18:23 Ответить
нет конечно... закрытие намечено на 21 апреля... успеешь проплыть??
показать весь комментарий
16.04.2021 18:33 Ответить
Ты провокатор? Я повторяю: этот район у мыса Опук. Можешь открыть карту и глянуть: какое отношение он имеет к Керченскому проливу!
показать весь комментарий
16.04.2021 18:35 Ответить
зачем мне карта, я верю сообщениям информбюро. 21 число нас рассудит.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:47 Ответить
Нет. 21-го ничего не состоится. То есть- вовсе ничего. Прощаемся.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:51 Ответить
да, не с 21, с 24-го. хер не слаще редьки.... - Россия официально объявила о https://plus.obozrevatel.com/crime/rf-zakryila-kerchenskij-proliv-ukraina-prizvala-usilit-davlenie-na-kreml.htm закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран якобы из-за военных учений.
Это ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября 2021 года.
показать весь комментарий
16.04.2021 20:16 Ответить
Росія пропускає українські кораблі, а США не заводить до Чорного моря два ракетні крейсери. Ось суть телефонних розмов Байдена і російського царька...
показать весь комментарий
16.04.2021 18:28 Ответить
хто тобі відзвітував, Байден чи *****? чи тможе була присутня при розмові?
показать весь комментарий
16.04.2021 18:34 Ответить
Все елементарно....аналітичне мислення. така відповідь задовольнить? ))
показать весь комментарий
16.04.2021 19:00 Ответить
задовільнить.
показать весь комментарий
16.04.2021 20:20 Ответить
Росія заявила про заборону проходу через Керченську протоку воєнних кораблів, і інших державних. Навіть не знаю, чи є взагалі державні комерційні кораблі.
Але так чи інакше, а факт обмеження судноплавства у Керченській протоці є!
показать весь комментарий
16.04.2021 19:24 Ответить
"Североатлантический Альянс считает действия РФ по блокированию движения через Керченский пролив и запрет судоходства в Азовском море частью общего курса данной страны на дестабилизацию обстановки в регионе и призывает Россию немедленно прекратить провокации".
показать весь комментарий
17.04.2021 12:00 Ответить
 
 