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Новости Борьба с коррупцией
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И.о. руководителя САП Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +", - НАБУ

И.о. руководителя САП Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела

И.о. руководителя САП Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. "Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", - отметили в НАБУ.

В Бюро напомнили, что процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал "дело Роттердам +":
🔹 в августе 2020 (восстановлено ВАКС в октябре 2020 года);
🔹 в январе 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП)
🔹 9 апреля 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП).

НАБУ в очередной раз призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам +", поскольку  считает, что поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам+"

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков через формулу "Роттердам +".

Автор: 

НАБУ (4233) Грищук Максим (54) САП (2079) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+7
Народная зеленая забава имени Бени и его кукол. Show Must Go On.
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16.04.2021 17:57 Ответить
+6
Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.-на 30.08.20.
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16.04.2021 18:02 Ответить
+4
"Роттердам плюс" обеспечивает самую низкую цену угля. Бутусов опубликовал материалы совещания в Офисе президента

Формула "Роттердам плюс" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы - 1741 грн за тонну, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на материалы совещания в Офисе президента.

И.о. руководителя САП Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +", - НАБУ - Цензор.НЕТ 6994
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16.04.2021 18:03 Ответить
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Народная зеленая забава имени Бени и его кукол. Show Must Go On.
показать весь комментарий
16.04.2021 17:57 Ответить
Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.-на 30.08.20.
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16.04.2021 18:02 Ответить
Отличная работа антикоррупционных органов! Снимаю шляпу, думаю следующее закрытие нас ждет на отметке в 150 млн))
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16.04.2021 18:05 Ответить
При том, что отмена формулы принесла убыток бюджету более 3 млрд, т.к. резко выросла цена угля для производства энергии. Но лохам нужно шоу.

И.о. руководителя САП Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +", - НАБУ - Цензор.НЕТ 4467
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16.04.2021 18:06 Ответить
роттердам-не платок, не положишь в роток
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16.04.2021 18:03 Ответить
"Роттердам плюс" обеспечивает самую низкую цену угля. Бутусов опубликовал материалы совещания в Офисе президента

Формула "Роттердам плюс" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы - 1741 грн за тонну, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на материалы совещания в Офисе президента.

И.о. руководителя САП Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +", - НАБУ - Цензор.НЕТ 6994
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16.04.2021 18:03 Ответить
Пацаны развлекаются. Не будем им мешать...
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16.04.2021 18:18 Ответить
Ждьомс слєдующего закритія, а потом- УПС! Очєрєдного откритія! Нє, ну прикольно жеж!)
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16.04.2021 18:32 Ответить
Как говорил ослик ИА - входит и выходит.
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16.04.2021 19:27 Ответить
Вторая умственная "игра" после перетягивания каната, оттеснила домино на третье место.
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16.04.2021 19:25 Ответить
е-утым нет покоя
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16.04.2021 20:07 Ответить
Грищук воевал, был киборгом в ДАПе!
Интересно, где был в это время прокурор Пономаренко?
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16.04.2021 21:31 Ответить
Грищук, так держать!
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16.04.2021 21:40 Ответить
 
 