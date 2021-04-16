И.о. руководителя САП Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +", - НАБУ

И.о. руководителя САП Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. "Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", - отметили в НАБУ.

В Бюро напомнили, что процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал "дело Роттердам +":

🔹 в августе 2020 (восстановлено ВАКС в октябре 2020 года);

🔹 в январе 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП)

🔹 9 апреля 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП).

НАБУ в очередной раз призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам +", поскольку считает, что поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости.

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Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков через формулу "Роттердам +".