И.о. руководителя САП Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +", - НАБУ
И.о. руководителя САП Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. "Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", - отметили в НАБУ.
В Бюро напомнили, что процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал "дело Роттердам +":
🔹 в августе 2020 (восстановлено ВАКС в октябре 2020 года);
🔹 в январе 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП)
🔹 9 апреля 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП).
НАБУ в очередной раз призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам +", поскольку считает, что поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости.
Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков через формулу "Роттердам +".
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Формула "Роттердам плюс" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы - 1741 грн за тонну, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на материалы совещания в Офисе президента.
Интересно, где был в это время прокурор Пономаренко?