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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ не на нашем пороге, они уже в нашем доме. Это угроза всему миру, - Яценюк

Войска РФ не на нашем пороге, они уже в нашем доме. Это угроза всему миру, - Яценюк

Убежден, что Президент Зеленский не привезет со встречи с президентом Франции Макроном ни одного нового пресловутого "минска" или нового "Будапештского меморандума".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Ожидаю, что позиция президента Франции будет так же сильна, как и позиция президента США, по защите ценностей свободного мира и защиты Украины от российской агрессии", - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что в 2014 году говорил тогдашнему президенту и вице-президенту США в Овальном офисе, что Украина никогда не сдастся: "Могу это повторить еще раз. Мы никогда не сдадимся".

По его словам, сегодня Украина защищает весь мир, борется за свою территориальную целостность и суверенитет и защищает Европейский Союз и весь свободный мир. Все должны осознать это, в разных столицах.

Режим Путина, подчеркнул Яценюк, - это угроза всему миру: Соединенным Штатам, Украина и Европейскому Союзу.

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Сегодня Украина окружена агрессивными русскими войсками, добавил он: "Это огромное наращивание военной мощи Путиным у границ Украины означает не просто то, что они у нашего порога. Они уже не нашем пороге, они уже в нашем доме. И это делает ситуацию совершенно другой".

Яценюк обратился к США и ЕС с тем, что Украина нуждается в поддержке - летальном и нелетальном оружии, совместных учениях, военной помощи и технической помощи для наших войск.

Относительно политической поддержки, подчеркнул он, очевидно, что украинский народ убежден, что наше будущее - в НАТО и Европейском Союзе: "Мы понимаем, что не можем получить членство очень быстро. Но мы начали этот процесс в 2008 году. Как председатель Верховной Рады я написал письмо в НАТО, вместе с тогдашним президентом и премьер-министром, с призывом предоставить Украине ПДЧ".

"Сейчас уже давно пора выполнить то обещание, которое было дано в Бухаресте в 2008 году для Украины", - подчеркнул Яценюк.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20883) россия (96200) Яценюк Арсений (8011) Киевский форум по безопасности (147)


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Топ комментарии
+10
Кацапы в нашем доме, мы их не звали... укреплять оборону и вооружение чтоб выбросить эту мразь из нашей земли.
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16.04.2021 18:01 Ответить
+10
У зебілів рефлекс на Сєню - стіна.
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16.04.2021 18:15 Ответить
+9
Яйценюх, мне кажется ты больше за свои капиталы переживаешь, а на Украину и украинцев тебе глубоко наплевать.
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16.04.2021 18:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ні ну тут ви не праві, а "ОЗАБОЧЕНІСТЬ" СПІВЧУТТЯ", і всяку таку хрінь, воно точно привезе!!!
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16.04.2021 17:59 Ответить
Войска РФ не на нашем пороге, они уже в нашем доме. Это угроза всему миру, - Яценюк - Цензор.НЕТ 143
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17.04.2021 00:53 Ответить
Кацапы в нашем доме, мы их не звали... укреплять оборону и вооружение чтоб выбросить эту мразь из нашей земли.
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16.04.2021 18:01 Ответить
особенно в опасности мальдивы, оман, катар и другие места культурного времяпровождения
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16.04.2021 18:02 Ответить
балалайка, ты завис в пространстве никак не найдешь выход?
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16.04.2021 18:11 Ответить
бандура, ты не стой ноты начал, и не прочувствовал еще до конца инструмент великого музыканта зе
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16.04.2021 18:15 Ответить
рояли, то для особо одаренных...
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16.04.2021 18:40 Ответить
бандура к балалайке это как деревянные счёты к компьютеру
ты пытался съязвить, но традиционно по кацапски обосрался
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17.04.2021 23:46 Ответить
Яйценюх, мне кажется ты больше за свои капиталы переживаешь, а на Украину и украинцев тебе глубоко наплевать.
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16.04.2021 18:02 Ответить
Стена где? Баблишко в США?
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16.04.2021 18:04 Ответить
Канєшно наплєвать! Он же не в секте свидетелей конца епохи нищеты.
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16.04.2021 18:06 Ответить
яйценюх обриссался,как наши Черновцы,в курсах,не? Хондон лицемерный!
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16.04.2021 18:36 Ответить
"угроза всему миру: Соединенным Штатам, Украина и Европейскому Союзу."

Тогда уже конктретно "западному миру" а не всему.
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16.04.2021 18:03 Ответить
Знову цей Капітан Очевидність
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16.04.2021 18:03 Ответить
Как враги в дом попали,если вокруг дома Стена Яценюка?
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16.04.2021 18:06 Ответить
А чего нам бояться? Ты ж Сеня забор поставил который остановит любого врага. Но только как говорил Кузьма: " В Конче-Заспе ито крепче заборы стоят"
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16.04.2021 18:08 Ответить
Україна захищала Європу від ханської орди.
Зараз - від мокшанської орди.
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16.04.2021 18:09 Ответить
отряды им. Степана Бандеры уже формируются полным ходом... кацапы помният их от 45-61 гг... тогда было до 100.000 сейчас будет миллионы...
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16.04.2021 18:13 Ответить
У зебілів рефлекс на Сєню - стіна.
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16.04.2021 18:15 Ответить
а что есть стена?
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16.04.2021 19:57 Ответить
Неужели вторая куля в лоб будет?
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16.04.2021 18:19 Ответить
Пардон, Яйценюк только проснулся? параша в нашем доме с 2014-го! Стена*** не помогла. И ты не помог.хыйло в этот раз разъярилось из-за заявление Байдена об убийце народов *****.
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16.04.2021 18:24 Ответить
яценюків вал...епічно... могло бути.
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16.04.2021 18:36 Ответить
великая китайская кроличья стена
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17.04.2021 02:22 Ответить
Яйценій Арсенюк знову на передовій. Тіко від кого на цей раз?
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16.04.2021 18:49 Ответить
да, да, куля в лоб, так куля в лоб. Мы мантры помним
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16.04.2021 19:55 Ответить
Войска РФ не на нашем пороге, они уже в нашем доме. Это угроза всему миру, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6662
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17.04.2021 00:54 Ответить
Сразу несколько террористических организаций взяли на себя ответственность за деятельность правительства Яценюка.
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16.04.2021 21:39 Ответить
Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
🤣
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16.04.2021 21:41 Ответить
КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
🤣
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16.04.2021 21:44 Ответить
Все региональные управления СБУ, возглавляемые агентами ФСБ, автоматический превращаются в штабы русской весны, как в Луганске. Они будут активно помогать подавлять любое сопротивление российской оккупации, бросая на подвал всех проукраинских активистов
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16.04.2021 22:19 Ответить
не знал что войска РФ добрались до америки и поселились в доме Яценюка. Вот шторит шестидесятидолорового сказочника про украинский газа.
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16.04.2021 22:25 Ответить
Войска РФ не на нашем пороге, они уже в нашем доме. Это угроза всему миру, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4026
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16.04.2021 22:51 Ответить
А что это за профессор такой умный ? Вот пусть собирает весь свой "Народный фронт" и пешим порядком на передовую отбивать агрессию . Не мешки ворочать ....
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16.04.2021 23:14 Ответить
Войска РФ не на нашем пороге, они уже в нашем доме. Это угроза всему миру, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2594
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17.04.2021 01:06 Ответить
Витя, это ты рядом с Яценюком?
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17.04.2021 12:08 Ответить
Арсенос, куля в нос, а грошики де? Виймай з кишені і вкладай в нашу армію, а то арсояйця таки відірвуть, нарешті.
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17.04.2021 14:14 Ответить
 
 