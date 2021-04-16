Войска РФ не на нашем пороге, они уже в нашем доме. Это угроза всему миру, - Яценюк
Убежден, что Президент Зеленский не привезет со встречи с президентом Франции Макроном ни одного нового пресловутого "минска" или нового "Будапештского меморандума".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Ожидаю, что позиция президента Франции будет так же сильна, как и позиция президента США, по защите ценностей свободного мира и защиты Украины от российской агрессии", - подчеркнул он.
Яценюк отметил, что в 2014 году говорил тогдашнему президенту и вице-президенту США в Овальном офисе, что Украина никогда не сдастся: "Могу это повторить еще раз. Мы никогда не сдадимся".
По его словам, сегодня Украина защищает весь мир, борется за свою территориальную целостность и суверенитет и защищает Европейский Союз и весь свободный мир. Все должны осознать это, в разных столицах.
Режим Путина, подчеркнул Яценюк, - это угроза всему миру: Соединенным Штатам, Украина и Европейскому Союзу.
Сегодня Украина окружена агрессивными русскими войсками, добавил он: "Это огромное наращивание военной мощи Путиным у границ Украины означает не просто то, что они у нашего порога. Они уже не нашем пороге, они уже в нашем доме. И это делает ситуацию совершенно другой".
Яценюк обратился к США и ЕС с тем, что Украина нуждается в поддержке - летальном и нелетальном оружии, совместных учениях, военной помощи и технической помощи для наших войск.
Относительно политической поддержки, подчеркнул он, очевидно, что украинский народ убежден, что наше будущее - в НАТО и Европейском Союзе: "Мы понимаем, что не можем получить членство очень быстро. Но мы начали этот процесс в 2008 году. Как председатель Верховной Рады я написал письмо в НАТО, вместе с тогдашним президентом и премьер-министром, с призывом предоставить Украине ПДЧ".
"Сейчас уже давно пора выполнить то обещание, которое было дано в Бухаресте в 2008 году для Украины", - подчеркнул Яценюк.
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ты пытался съязвить, но традиционно по кацапски обосрался
Тогда уже конктретно "западному миру" а не всему.
Зараз - від мокшанської орди.
китайскаякроличья стена
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
🤣
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
🤣