Зеленский о взаимоотношениях с Макроном: "У нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения"

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном как "теплее, чем погода".

Об этом он заявил на брифинге в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину", - заявил Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом во Франции на переговорах с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель - лидерами нормандского формата.