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Зеленский о взаимоотношениях с Макроном: "У нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения"

Зеленский о взаимоотношениях с Макроном:

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном как "теплее, чем погода".

Об этом он заявил на брифинге в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину", - заявил Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом во Франции на переговорах с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель - лидерами нормандского формата. 

Зеленский Владимир (20883) переговоры (5073) Франция (3545) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+11
Позорище несусветное.... Выбирали ЭТО 73% зебилов, а стыдно за его сегодняшнее блеяние почему-то мне... Верная Мендель спасла хазяина от еще большего позора
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16.04.2021 17:59 Ответить
+3
напоминает слова из казки: избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом
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16.04.2021 17:59 Ответить
+3
Плять, шо оно мелет? Скажите ему что он сейчас не на гастролях с "кварталом"
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16.04.2021 18:10 Ответить
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напоминает слова из казки: избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом
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16.04.2021 17:59 Ответить
........и немного наклонись!!!!!!!!
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16.04.2021 18:07 Ответить
Прибежал,нагадил,получил пинка.Убежал..Фамильный гимн просто😂🌷×××
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16.04.2021 18:29 Ответить
Позорище несусветное.... Выбирали ЭТО 73% зебилов, а стыдно за его сегодняшнее блеяние почему-то мне... Верная Мендель спасла хазяина от еще большего позора
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16.04.2021 17:59 Ответить
Без порции кокса и бумажки оно ни как. Привыкло на сцене.
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16.04.2021 18:10 Ответить
каждый высер Зели - сплошной стыд..

шо он несет?
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16.04.2021 20:32 Ответить
Погода, говоришь...спецом посмотрел, прямо сейчас в Париже +50 по Фаренгейту. У нас + 49. Я в шортах, футболке и босиком час назад закончил возню с рассадой на огороде. Он в костюме и бронике под рубашкой, ему холодно?
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16.04.2021 18:01 Ответить
Положено в костюмчиках
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16.04.2021 18:03 Ответить
Понятно, шо положено. Я ж не предлагаю ему в шортах, футболке и босиком на прессухе выступать
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16.04.2021 18:06 Ответить
высокие! высокие французские отношения!
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16.04.2021 18:05 Ответить
Какую погоду он имел ввиду, зимнюю или летнюю)..Похоже переговоры не удались, если не было совместной прессконференции.
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16.04.2021 18:07 Ответить
Зеленский о взаимоотношениях с Макроном: "У нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения" - Цензор.НЕТ 7406
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16.04.2021 18:09 Ответить
путен пригорюнился - у него, как обычно это приключается у русских, ни с того, ни с сего загорелся танк. Ну, не от коня же величайшего лидера современности.
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16.04.2021 20:45 Ответить
Плять, шо оно мелет? Скажите ему что он сейчас не на гастролях с "кварталом"
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16.04.2021 18:10 Ответить
Макрон -зеркало большинства французов, которые больше симпатизируют русским, чем ближайшим соседям и США. Русским поставлено немало памятников, много улиц названо русскими именами, всем парижанам известен мост Александра 3. Украинцев много французов не отделяют от русских. Французы уверены что события в Украине небольшое недоразумение и скоро Украина и Россия вновь заживут одной счастливой семьей. Пройдет много времени пока французы осознают ху есть ху.
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16.04.2021 18:10 Ответить
Если европеец ульібается, єто не значит, что тьі ему сразу друг в засос.
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16.04.2021 18:18 Ответить
і хто кого гріє?.
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16.04.2021 18:21 Ответить
Більш вірогідно, що когось "нагріли" в черговий раз.
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16.04.2021 19:31 Ответить
Придурок. Шо воно меле? Знов обдовбалося?!
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16.04.2021 19:07 Ответить
уровень развития - 13 лет. Я спокоен за главнокомандующего, он не обосрется и не натупит в критической ситуации.
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16.04.2021 19:10 Ответить
я бы дал 10 лет, - не больше
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16.04.2021 19:27 Ответить
Можливо з часом таке питання і вирішуватиметься, Фортуна пані дуже вертка.
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16.04.2021 19:34 Ответить
а с Эрдоганом у Макрона ещё лутче
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16.04.2021 20:09 Ответить
теперь, спустя всего 2 года, к сожалению, у Украины очень немного реальной поддержки в мире, это прежде всего Штаты, потом Литва, Грузия и Польша, пожалуй все... Немцы, французы и итальянцы хорошо понимают кого "мудрый народ" Украины себе пару лет назад навыбирал и просто не видят смысла напрягаться, ибо не в коня корм, а просто имитируют глубокую озабоченность...
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16.04.2021 20:37 Ответить
> Зеленский о взаимоотношениях с Макроном: "У нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения"

Ну, да, а за окном шел дождь и рота нац-гвардейцев.
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16.04.2021 20:43 Ответить
 
 