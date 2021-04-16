Зеленский о взаимоотношениях с Макроном: "У нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения"
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном как "теплее, чем погода".
Об этом он заявил на брифинге в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину", - заявил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом во Франции на переговорах с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель - лидерами нормандского формата.
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шо он несет?
Ну, да, а за окном шел дождь и рота нац-гвардейцев.