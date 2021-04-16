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Зеленский: "Мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС"

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он заявил по результатам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", - сказал Зеленский. 

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Зеленский также отметил, что Декларация относительно европейской перспективы Украины является инициативой нашего государства, которое "не хочет ждать пока все сделают за нас".

"Мы в Украине очень инициативные. Мы не ждем пока все сделают за нас. Мы сами делаем конкретные шаги", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, 18 марта состоялась встреча президентов Украины и Литвы, в ходе которой они подписали Декларацию относительно европейской перспективы Украины.

В документе не только признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, но и закреплены намерения лидеров Украины и Литовской Республики прилагать усилия для получения перспективы членства Украины в ЕС.

Также читайте: Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки

Позже заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что наша страна рассчитывает на поддержку странами Европейского Союза перспективы будущего членства Украины в ЕС, по примеру того, как это уже сделала Литва.

Он отметил, что указанный совместный украинско-литовский документ является первым шагом к признанию Евросоюзом перспективы членства Украины.

"Считаю, что в не столь отдаленном будущем эта Декларация займет достойное место рядом с Соглашением об ассоциации в истории обретения Украиной полноправного членства в Евросоюзе. Ведь это - важный шаг на пути реализации стратегической цели нашего государства, подкрепленный широкой поддержкой граждан Украины. Вместе с тем на этом мы не останавливаемся и рассчитываем, что вскоре остальные государства-члены также поддержат наши евроинтеграционные стремления", - сказал заместитель руководителя Офиса главы государства.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом во Франции на переговорах с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель - лидерами нормандского формата.

Зеленский Владимир (20883) Франция (3545) Евросоюз (17274) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+11
Вова, если ты не в курсе, страну с феодальными устройством в ЕС не возьмут. Да и с населением нужно работать и прививать европейские ценности. А то у нас подавляющее большинство делают все как в Сомали а жить хотят как в Европе, прямо парадокс!
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16.04.2021 18:17 Ответить
+8
декларация, манифесты и меморандумы о намерениях. все на что способен вавий ссыкливый
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16.04.2021 18:04 Ответить
+5
Мне интересно, в каких выражениях он был послан Макроном.
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16.04.2021 18:20 Ответить
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декларация, манифесты и меморандумы о намерениях. все на что способен вавий ссыкливый
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16.04.2021 18:04 Ответить
ути пути
какое обидчивое чмо
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16.04.2021 18:30 Ответить
?!
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16.04.2021 18:34 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! На манежі лялькового балагана ті самі персонажи !!)))))
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16.04.2021 18:09 Ответить
Мне интересно, в каких выражениях он был послан Макроном.
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16.04.2021 18:20 Ответить
после последних перлов в сторону байдена, нато и ес от него самого, его начальника ОПы, его посла - смотрят как на дурачка
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16.04.2021 18:31 Ответить
То, что он дурачок знают все. Мельника жалко, пришлось ему вчера мекать на камеру, объясняя почему он это сказал. Выглядело конечно глупо, но хоть отбрехался. Представляю как будет расписан Нелох в мемуарах нынешних политиков после их отставки. Но рано или поздно он достанет кого-то, кто наплюет на дипломатию и заткнет его с его постоянными хочу, хотим, нам должны и прочим бредом.
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16.04.2021 18:59 Ответить
простофили, надо было не декларацию, а меморандум подкладывать или соглашение о намерениях, так бы железобетоннее було раз в сто, или нелох думает, шо усе вокруг него лохи?
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16.04.2021 18:05 Ответить
А назвать меморандум для пущей железобетонности - Будапештский, например
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16.04.2021 18:07 Ответить
Даст ответ ,Вова. Но ему сначала нужно проконсультироваться с Владимиром Владимировичем.
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16.04.2021 18:06 Ответить
То Клован классно троллит прикацапленного Макрона. То намекает на его хорошие отношения с ******, то требует подписаться под вступлением в ЕС. Это не патякать по всей Европе про потужни реформы, вызывая сонливость. Не ожидал даже
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16.04.2021 18:18 Ответить
подпишите петицию, если вы не подпишете эту петицию, я убью одного из членов вашей семьи (с)
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16.04.2021 18:07 Ответить
Ответ он даст, но тебе, клоун, он не понравится.
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16.04.2021 18:07 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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16.04.2021 18:12 Ответить
и "микрон" тут же ох#$л от счастья. чуть не помер от чуств.
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16.04.2021 18:13 Ответить
...а мог ведь и жабкой подавиться..
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16.04.2021 18:20 Ответить
И так будем просить все страны ЕС?
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16.04.2021 18:14 Ответить
Декларация о поддержке вступления Украины ЕС, это даже круче будапештский меморандум. На следующем этапе необходимо подписать меморандум о намерении подписать совместную декларацию по вопросу начала обсуждения условий подписания меморандума о взаимопонимании.
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16.04.2021 18:16 Ответить
Вова, если ты не в курсе, страну с феодальными устройством в ЕС не возьмут. Да и с населением нужно работать и прививать европейские ценности. А то у нас подавляющее большинство делают все как в Сомали а жить хотят как в Европе, прямо парадокс!
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16.04.2021 18:17 Ответить
Не не. Самое главное записать в Конституцию напрямок в ЕС. Можно ещё зирочки в кресле себе на партийном флаге нарисовать. Тогда возьмут и с феодальным устройством
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16.04.2021 18:21 Ответить
Записати і працювати над цим. В Україні повальна корупція і феодальний лад і такі проплачені повії як ти справі не допомагають.
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16.04.2021 18:43 Ответить
тем кто в сомали проще, стал беженцем и уже в европе
людям с белой кожей такое не светит
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16.04.2021 20:07 Ответить
якийсь дурачок... Подписывайте на обороте Будапештского меморандума, - экономте бумагу, будьте эко-френдли)
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16.04.2021 18:18 Ответить
в Будапеште???))))
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16.04.2021 18:20 Ответить
смахивает на когда собирают подписи соседей по подьезду...

детский сад.
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16.04.2021 18:24 Ответить
Зеленский: "Мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС" - Цензор.НЕТ 5014
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16.04.2021 19:37 Ответить
он такой инициативный, такой инициативный, его в дверь - а он в окно !
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16.04.2021 20:05 Ответить
Нужно в НАТО а он ЕС?Что это за тормоз бессмысленный такой?
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16.04.2021 21:25 Ответить
Ответ Франции " Только после подписи Пукина".
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16.04.2021 22:11 Ответить
 
 