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Новости Обмен пленными
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Зеленский о обмене "всех на всех": Россия и сепаратисты до сих пор не передали списки ОБСЕ

Зеленский о обмене

Обмен пленными не происходит из-за того, что Россия и сепаратисты не передали списки ОБСЕ. Украина со своей стороны выполнила все условия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент напомнил, что в декабре 2019 года "нормандская четверка" договорилась об открытии КПВВ и обмене пленными.

"Мы передали ОБСЕ списки "всех на всех". Списки со стороны России и со стороны сепаратистов ОБСЕ не передали", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что украинская сторона открыла все КПВВ для гуманитарной помощи гражданским, согласно договоренностей.

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"Сегодня та сторона заблокировала КПВВ, она очень редко открывает, только для гуманитарных грузов, люди не передвигаются благодаря новым КПВВ. Поведение эта непонятное", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) Донбасс (26957) пленные (2175) КПВВ (330)


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стороны России и со стороны сепаратистов

Там есть уже кроме россии еще какой-то субъект?
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16.04.2021 18:24 Ответить
вова, тебя тупо продинамили
ты нелох отдал всех ключевых преступников - цемаха, беркут, террористов а взамен получил таксистов и торговцев цветами. и все... нету у тебя ничего. поэтому списков нет и не будет
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16.04.2021 18:27 Ответить
Свита, вы короля совсем уделали. Скажите ему, что-ли, что у нас оккупация, а не сепаратизм. Будет тяжело, но постарайтесь пояснить xеровому пианисту.
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16.04.2021 18:28 Ответить
А у нас добрая треть Рады готова уже к отправке на обмен. ( Зеля давай... плюс 10 - 15% к рейтингу как с куста)
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16.04.2021 22:01 Ответить
 
 