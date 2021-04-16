Зеленский о обмене "всех на всех": Россия и сепаратисты до сих пор не передали списки ОБСЕ
Обмен пленными не происходит из-за того, что Россия и сепаратисты не передали списки ОБСЕ. Украина со своей стороны выполнила все условия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Президент напомнил, что в декабре 2019 года "нормандская четверка" договорилась об открытии КПВВ и обмене пленными.
"Мы передали ОБСЕ списки "всех на всех". Списки со стороны России и со стороны сепаратистов ОБСЕ не передали", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что украинская сторона открыла все КПВВ для гуманитарной помощи гражданским, согласно договоренностей.
"Сегодня та сторона заблокировала КПВВ, она очень редко открывает, только для гуманитарных грузов, люди не передвигаются благодаря новым КПВВ. Поведение эта непонятное", - добавил Зеленский.
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Там есть уже кроме россии еще какой-то субъект?
ты нелох отдал всех ключевых преступников - цемаха, беркут, террористов а взамен получил таксистов и торговцев цветами. и все... нету у тебя ничего. поэтому списков нет и не будет