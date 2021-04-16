Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров Париже.
Об этом он рассказал журналистам на брифинге в столице Франции, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы проговорили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, которая действовала с 20 июля и действовала очень неплохо, но где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрону, а затем и госпоже Меркель", - сказал Зеленский.
Представительница СМИ спросила Зеленского, что бы он сказал российскому президенту Владимиру Путину, если бы тот присоединился к разговору.
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"Подключения Путина не было, поэтому мне сложно ответить, что бы я ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились по вопросу безопасности ситуации на Востоке Украины и деоккупации наших территорий", - добавил Зеленский.
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РУССКАЯ УГРОЗА.
Норвегия разрешила США строить базы для защиты от русской агрессии
https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383063948942000128 2 ч
Словаччина, станція Нітра.
Техніка ЗС Словаччини рухається в бік сходу.
Можна це зв'язати з навчаннями НАТО, але Словаччина не повинна була брати в них участь.
Геолокація - 48.299921, 18.079234
European Pravda
Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу
Нікуди їм...
Там уже черти для вас котлы подготовили и уголь собрали.
Или возможно нанаец
Подлизал...
6:02 PM · 16 апр. 2021 г. Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было. Сейчас он объясняет прессе зачем собственно приперся.
Новость сегодня. Зеленский, Макрон и Меркель обговорили ситуацию на Дамбаце без *****. Смешно, но диагноз паствы такой же
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Второе - Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это всего лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.