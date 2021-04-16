Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров Париже.

Об этом он рассказал журналистам на брифинге в столице Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы проговорили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, которая действовала с 20 июля и действовала очень неплохо, но где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрону, а затем и госпоже Меркель", - сказал Зеленский.

Представительница СМИ спросила Зеленского, что бы он сказал российскому президенту Владимиру Путину, если бы тот присоединился к разговору.

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"Подключения Путина не было, поэтому мне сложно ответить, что бы я ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились по вопросу безопасности ситуации на Востоке Украины и деоккупации наших территорий", - добавил Зеленский.