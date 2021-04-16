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Кличко обратился к Раде, чтобы был проголосован законопроект, который даст столичной власти полномочия реставрировать памятники культуры

Кличко обратился к Раде, чтобы был проголосован законопроект, который даст столичной власти полномочия реставрировать памятники культуры

Киевская власть не может защитить и восстановить заброшенные объекты культурного наследия, которые не находятся на балансе города, пока не внесены изменения в законодательство.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ" и обратился к депутатам по поводу принятия во втором чтении закона, который предоставит городу необходимые полномочия.

"Город разработал законопроект, который ужесточает ответственность за пренебрежение законодательством относительно охраняемых памятников. И который позволил бы значительно повысить штрафы за ненадлежащее содержание частными владельцами, а также - определяет право и механизм возврата или выкупа заброшенных памятников в коммунальную собственность. Законопроект народные депутаты приняли только в первом чтении. И с 2018 года к нему не возвращались", – пояснил Кличко.

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Он отметил, что игнорирование этой ситуации приводит к уничтожению уникальных объектов архитектуры.

"Большое количество памятников находятся или на балансе министерств, или в частной собственности. Они в ужасном состоянии. А мы не можем с этим ничего сделать. Даже штраф не можем выписать. Пример - усадьба Сикорского. Мы уже кучу писем отправили и провели много встреч с Министерством обороны. Дом находится на их балансе. Он разрушается. А там можно было сделать музей авиации", – подчеркнул мэр.

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Кличко отметил, что Киев готов реконструировать "Гостиный двор", когда его наконец отдадут в коммунальную собственность.

"Странная ситуация с Гостиным двором. Мы готовы его восстановить. И сначала правительство согласилось на наше предложение передать объект в собственность громады. А потом одно министерство заблокировало реализацию этого проекта. Такое впечатление, что это делают специально. Но мы обязательно доведем это дело до конца и сделаем из Гостиного двора жемчужину Подола", – резюмировал он.

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Автор: 

Кличко Виталий (4652) культура (843) памятник (2243) реставрация (52) Гостиный двор (104)


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Топ комментарии
+1
придурок
есть Закон України про охорону культурної спадщини
там всё расписано
дело за малым - выделить средства, и чтоб не разворовали
а вот с этим туго
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16.04.2021 19:15 Ответить
+1
Та ну на, превратим памятники в высотки Кличко.
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16.04.2021 19:30 Ответить
+1
А кто будет принимать законы об охране памятников архитектуры, если вся партия зеленых клоунов уже выстроилась в очередь на новобудовы, которые должны будут построить в центре вместо винтажного "старья"
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16.04.2021 20:54 Ответить
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😂🌷×××
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16.04.2021 18:49 Ответить
Очень крутой ответ.На ложках?😂🌷×××
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16.04.2021 19:00 Ответить
А чего опять удрал?Шо не так?😂🌷×××
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16.04.2021 19:03 Ответить
Очень даже щас актуальненько и креативненько,вместо хука справа-защита Филлидора,молодца...
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16.04.2021 18:41 Ответить
придурок
есть Закон України про охорону культурної спадщини
там всё расписано
дело за малым - выделить средства, и чтоб не разворовали
а вот с этим туго
показать весь комментарий
16.04.2021 19:15 Ответить
Та ну на, превратим памятники в высотки Кличко.
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16.04.2021 19:30 Ответить
А кто будет принимать законы об охране памятников архитектуры, если вся партия зеленых клоунов уже выстроилась в очередь на новобудовы, которые должны будут построить в центре вместо винтажного "старья"
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16.04.2021 20:54 Ответить
Памятник " Пидалик на велосипеде с грушей , в боксерских перчатках и в ластах" Это был о бы что то.( тут главное передать его " выражение лица" которое он пытается изобразить выступая каждый день со сводками по ковиду, для исторической достоверности ) Кстати рядом можно установить монумент и поющему Лене Космосу на крышке гроба. Композиция бы вышла на славу. все таки столичные мэры как ни как.
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16.04.2021 22:18 Ответить
Безграмотные кухаркины дети у руля разрушают наше наследие. А потом едут в Прагу и Краков чтобы посмотреть на то что разрушили у себя дома ради очередных коробок и макдональдсов.
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17.04.2021 09:30 Ответить
 
 