Кличко обратился к Раде, чтобы был проголосован законопроект, который даст столичной власти полномочия реставрировать памятники культуры

Киевская власть не может защитить и восстановить заброшенные объекты культурного наследия, которые не находятся на балансе города, пока не внесены изменения в законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ" и обратился к депутатам по поводу принятия во втором чтении закона, который предоставит городу необходимые полномочия.

"Город разработал законопроект, который ужесточает ответственность за пренебрежение законодательством относительно охраняемых памятников. И который позволил бы значительно повысить штрафы за ненадлежащее содержание частными владельцами, а также - определяет право и механизм возврата или выкупа заброшенных памятников в коммунальную собственность. Законопроект народные депутаты приняли только в первом чтении. И с 2018 года к нему не возвращались", – пояснил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богослужения по воскресениям и праздникам, - Андреевская церковь открывается после реконструкции

Он отметил, что игнорирование этой ситуации приводит к уничтожению уникальных объектов архитектуры.

"Большое количество памятников находятся или на балансе министерств, или в частной собственности. Они в ужасном состоянии. А мы не можем с этим ничего сделать. Даже штраф не можем выписать. Пример - усадьба Сикорского. Мы уже кучу писем отправили и провели много встреч с Министерством обороны. Дом находится на их балансе. Он разрушается. А там можно было сделать музей авиации", – подчеркнул мэр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кличко отметил, что Киев готов реконструировать "Гостиный двор", когда его наконец отдадут в коммунальную собственность.

"Странная ситуация с Гостиным двором. Мы готовы его восстановить. И сначала правительство согласилось на наше предложение передать объект в собственность громады. А потом одно министерство заблокировало реализацию этого проекта. Такое впечатление, что это делают специально. Но мы обязательно доведем это дело до конца и сделаем из Гостиного двора жемчужину Подола", – резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторы тысячи памятников, представленных на рассмотрение Минкультуры, до сих пор не внесены в Госреестр, - КГГА