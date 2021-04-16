"Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы", - Зеленский объяснил, почему встреча с Макроном затянулась
Президент Владимир Зеленский отметил, что их встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном затянулась из-за наличия большого количества важных вопросов, на которые хотелось получить ответы.
Об этом он заявил по результатам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Затянулась наша встреча именно потому, что нарушались именно эти вопросы (о членстве в НАТО и ЕС - Ред.). Вопросов - много, встреча - одна! Вопросы все сложные. Украина - страна мощная, настойчивая, которая хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы. Но, не все в жизни так быстро происходит. Поэтому встреча и затянулась", - отметил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом во Франции на переговорах с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель - лидерами нормандского формата.
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