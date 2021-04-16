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"Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы", - Зеленский объяснил, почему встреча с Макроном затянулась

Президент Владимир Зеленский отметил, что их встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном затянулась из-за наличия большого количества важных вопросов, на которые хотелось получить ответы.

Об этом он заявил по результатам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Затянулась наша встреча именно потому, что нарушались именно эти вопросы (о членстве в НАТО и ЕС - Ред.). Вопросов - много, встреча - одна! Вопросы все сложные. Украина - страна мощная, настойчивая, которая хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы. Но, не все в жизни так быстро происходит. Поэтому встреча и затянулась", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом во Франции на переговорах с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель - лидерами нормандского формата.

Зеленский Владимир (20883) переговоры (5073) Франция (3545) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+22
Ти запитав пачіму ми нє в НАТЄ?
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16.04.2021 18:38 Ответить
+14
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))
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16.04.2021 18:40 Ответить
+10
Почему Украина на в ЕС и НАТО...По вакцинации от ковида вас обогнала Зимбабве, зато у Степанова куртяк по цене авто. Зам.главы СВР палится на взятке, с питанием солдат идут шахер-махеры с откатами. Еще вопросы есть?
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16.04.2021 18:51 Ответить
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Ти запитав пачіму ми нє в НАТЄ?
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16.04.2021 18:38 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))
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16.04.2021 18:40 Ответить
По тексту,написанному в сценарии,надо выложиться на100%,комик в курсах...
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16.04.2021 18:46 Ответить
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою не спроможна на самостійні дії чи мислення ,тому комик не в курсах ,він лише втілює в життя кремлівський сценарій ,діючи за волею ляльковода !!!)))
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16.04.2021 18:49 Ответить
У цього ляльковода-виблюдка сценарій по життю-*Аби не як у чаушеску*...
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16.04.2021 18:57 Ответить
А, знаете, в этом бы Зеленского надо поддержать, а не все время плевать в его сторону. А то что бы он ни сказал или сделал, все равно ненависть.
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16.04.2021 20:05 Ответить
Крим- Донбас 2014 "НАТО - не НАДО"!
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16.04.2021 21:02 Ответить
Канал Медведчука «Перший незалежний» получил аккредитацию в Раду. (c)

"Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы", - Зеленский объяснил, почему встреча с Макроном затянулась - Цензор.НЕТ 2394

"Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы", - Зеленский объяснил, почему встреча с Макроном затянулась - Цензор.НЕТ 8569
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16.04.2021 18:39 Ответить
За этой демагогией прячется подлое предательство.
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16.04.2021 18:40 Ответить
Ляльковий кремлівський балаган триває !!!)))
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16.04.2021 18:42 Ответить
согласен с Вами, думаю сопля уже согласился пустить воду в крым...в обмен НИ НА ЧТО
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16.04.2021 19:24 Ответить
Главное, чтобы Зеленский посмотрел Макрону в глаза. Вот, только, что он там увидит?
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16.04.2021 18:41 Ответить
Там была одна мысль: "когда же он заткнется: столик у "Максима" заказал, а этот все трещит..."
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16.04.2021 18:46 Ответить
Який борзий Ссанич.
А не сцикотно так заявити *****?
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16.04.2021 18:42 Ответить
Так что там с кластерами? Содержание кто-то огласит?
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16.04.2021 18:43 Ответить
Уже столько деклараций и меморандумов подписал, что скоро отдельный архив понадобиться...
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16.04.2021 18:43 Ответить
А ми ще і від інвестицій не оговталися!
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16.04.2021 19:38 Ответить
Для Макрона Путин - это такой альфа-самец с вершины горбатой горы. А Зеленский....
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16.04.2021 18:44 Ответить
...гаденыш квартальный не может понять, почему ему по губам поводили, и требует объяснений?
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16.04.2021 18:44 Ответить
Ну шо химия получалась?
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16.04.2021 18:46 Ответить
а то нет - как кислотой *******
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16.04.2021 18:48 Ответить
Не отвечают на серьезные вопросы детям, дуракам и дебилам. Выбирай-те
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16.04.2021 18:46 Ответить
Будни путинской "сверхдержавы": В Брянске мужчина провалился в яму с грязью и захлебнулся. Он умер от асфиксии.
"Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы", - Зеленский объяснил, почему встреча с Макроном затянулась - Цензор.НЕТ 6025
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16.04.2021 18:48 Ответить
Ой, дураккк!!!! мое вам соболезнование. украинцы... ахренеть!!!
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16.04.2021 18:49 Ответить
Мабуть у Макрона там була піаніна і маестро показав клас.
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16.04.2021 18:49 Ответить
Жёсткая позиция Зеленского на все происходящее просто хоронит соплежуйство мынулого лыдера и его репутацию тоже.
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16.04.2021 18:49 Ответить
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16.04.2021 18:54 Ответить
Салам алейкум ,Мурзо!!!Віка та здоров"я ,тобі та твоїй родині!!!-------------------- Дійсно ,на цей перл,відповідь гомеричний сміх !!!)))
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16.04.2021 19:10 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Навзаем. Ну так, выпускники быдлоквартала отжигают
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16.04.2021 19:19 Ответить
Андрюша, твой юмор еще более плоский чем у твоего нанимателя Бубачки, мощного Лидера мощной Украины, отцы нации без малейшего запаха нафталина и даже мозга.
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16.04.2021 20:42 Ответить
Оно вобче вменяемо????
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16.04.2021 18:50 Ответить
Я вже писав ,що воно вже з ранку обдовбане до нестями!!!)))
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16.04.2021 19:17 Ответить
Почему Украина на в ЕС и НАТО...По вакцинации от ковида вас обогнала Зимбабве, зато у Степанова куртяк по цене авто. Зам.главы СВР палится на взятке, с питанием солдат идут шахер-махеры с откатами. Еще вопросы есть?
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16.04.2021 18:51 Ответить
"А в остальном ,прекрасная маркиза ,всё хорошо ,всё хорошо!!!" !!!)))
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16.04.2021 19:12 Ответить
Так и тебя никто ни о чем не спрашивал. Вот и гуляй дальше лесом
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16.04.2021 19:17 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому!
Слава Україні!
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16.04.2021 19:06 Ответить
"Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы", - Зеленский объяснил, почему встреча с Макроном затянулась - Цензор.НЕТ 4581
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16.04.2021 19:24 Ответить
Щось на кшталт цього?
"Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы", - Зеленский объяснил, почему встреча с Макроном затянулась - Цензор.НЕТ 6264
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16.04.2021 19:11 Ответить
"Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать на них ответы", - Зеленский объяснил, почему встреча с Макроном затянулась - Цензор.НЕТ 8507
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16.04.2021 19:22 Ответить
Как так получилось, что Украина - практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?
Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?
Как вы спите по ночам?
Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?
Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?
Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 грн пенсии хотя бы месяц?
Как можно было на 5 год войны, осознавая опасность, посылать на верную смерть 24 моряка в Керченский пролив?
Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
Куда делись наши карпатские леса?
Почему не наказаны приспешники Януковича?
Сколько лично вам занесли с Роттердам+?
Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?
Почему не снята неприкосновенность с депутатов?
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16.04.2021 20:44 Ответить
Вова молодэць
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16.04.2021 19:16 Ответить
Макрон довго буде "відходити" від сміху. Побачимо ще як відреагує відомий парижський сатиричний журнал і світова преса на наслідки цієї зустрічі.
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16.04.2021 19:45 Ответить
Бедные переводчики пытаются с фр. на укр.перевести, как будет - сынок, ты уже зебал. Или проссысь, или в памперс и на боковую, дай старшим поразруливать.
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16.04.2021 19:56 Ответить
Вова просто делал, что лчше всего умеет - играл Макрону без рук на рояле.....
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16.04.2021 21:07 Ответить
Переговоры длились ЧАС---это затянулись???
Учитывая то, что оно языкам не обучено, то полчаса --только перевод и по 15 минут на спич макрона и зеленого.
Ото оно устало, будет выходные отдыхать в Париже!
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16.04.2021 21:20 Ответить
НАДА былобы язіком " по- французскі"...
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16.04.2021 21:51 Ответить
"Франция это Я " как то сказал король Людовик. Так вот Зе не король, и Украина не средневековая Франция. Поэтому граждане Украины хотят знать и вопросы и ответы из Парижа. Потому что Украина - это МЫ,
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16.04.2021 22:04 Ответить
 
 