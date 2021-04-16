Решение проблемы электроснабжения ЖК "Патриотика на озерах" должно происходить в соответствии с законодательством, - ДТЭК Киевские электросети

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что присоединение к электросетям проблемных застроек ЖК "Патриотика на озерах" должно происходить в рамках законодательства и действующих документов о присоединении. В частности, в компании говорят, что такими документами являются действующий договор о присоединении жилого комплекса, заключенный в 2012 году, а также План перспективного развития электросетей Киева на 2021-2025 год, который формировался на основе уже существующего договора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В компании сообщили, что она не может взять на себя обязательства закрепленные в так называемом Меморандуме относительно урегулирования вопроса проблемной застройки ЖК "Патриотика на озерах", поскольку они противоречат действующим юридическим документам: "ДТЭК КЕМ может опираться на единственный документ, касающийся присоединение к электросетям ЖК "Патриотика на озерах" - договор о присоединении, который был заключен с ООО "Контактбудсервис" в 2012 году и действует в настоящее время. В договоре указано, что этим договором предусматривается сооружение всех необходимых для присоединения энергообъектов в том числе ПС "Аркада" и воздушной линии "ТЭЦ-5 - Аркада" заказчиком присоединения за его собственный счет ", - отметили в пресс-службе компании.

При этом в перспективном плане развития электросетей города Киева на 2021-2025 год, утвержденном НКРЭКУ, зафиксировано сооружения подстанции и воздушной линии силами и средствами заказчика присоединения, поскольку он разрабатывался и утверждался на основе действующего в настоящее время договора с ООО "Контактбудсервис".

В компании отметили, что 19 апреля 2021 г. инициировали встречу с участием предыдущего застройщика ЖК "Патриотика" и "Патриотика на озерах" ООО "Контактбудсервис", нового застройщика ООО "Столица групп", представителей КГГА и других заинтересованных сторон, в рамках которой будут наработаны оптимальные решения вопроса присоединения ЖК "Патриотика на озерах".

7 апреля 2021 г. был представлен Меморандум относительно урегулирования вопроса проблемной застройки ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах". В документе указано, что ДТЭК Киевские электросети (ДТЭК КЕМ) является стороной Меморандума и до конца 2022 должен построить за счет средств присоединений подстанцию ​​"Аркада" и воздушную линию 110 кВ "ТЭЦ-5 - Аркада" для питания 10 тыс. клиентов ЖК "Патриотика на озерах ".



Отметим, ранее сообщалось, что застройщик Stolitsa Group хочет построить для себя подстанцию ​​за счет улучшения электросетей всего Киева.