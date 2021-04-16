Враг с начала суток 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С началасуток зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Водяного в Донецкой области, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а у Песков - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет".
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