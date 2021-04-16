Зеленский: Мы ощущаем поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ в НАТО, но хотелось бы конкретики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ощущает поддержку президента Франции Эммануэля Макрона в вопросе получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО, однако пока нет определенности, когда это может произойти.

Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается Франции и президента Макрона, то мы ощущаем поддержку им Украины в вопросе ПДЧ для будущего членства в НАТО. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции, хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - сказал Зеленский.

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По его словам, "в июне текущего года будет саммит НАТО и там Украина обязательно услышит, есть ли такой сигнал и от каких конкретно стран в поддержке получения ПДЧ".

Он также добавил, что "во время видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос относительно возможного членства Украины в НАТО не поднимался".

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"С Меркель мы не обсуждали членство Украины в НАТО, потому что наша в нашей конференции темой обсуждения было ситуация с безопасностью на востоке Украины, вопрос Донбасса, вопрос выполнения договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2019 года в рамках Нормандской встречи", - сказал Зеленский.