Фракция "ЕС" в Киевском облсовете инициирует отставку главы совета Склярова и его заместителей, - Цагареишвили

Депутаты Киевского областного совета инициируют на ближайшей сессии рассмотрение вопроса о выражении недоверия нынешнему руководству совета в составе его председателя Александра Склярова и его заместителей Марины Сапожко и Валерия Ксендзенко. Инициатором отставки стала фракция "ЕС " и ее руководитель в облсовете Геогрий Цагареишвили.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук областной "ЕС", об этом говорится в соответствующем обращении, переданном сегодня в аппарат совета. Обращение подписали все депутаты фракции "Европейской Солидарности", депутаты фракции "За будущее".

"Почти за полгода работы Киевского областного совета VIII созыва была проведена только одна сессия. Нас возмущает, что руководство КОС блокирует работу в комиссиях почти половины депутатского корпуса! Это существенно влияет на эффективность работы Киевского областного совета в интересах жителей Киевщины", - говорится в обращении.

Авторы обращения заявляют, что из-за действий руководства облсовета ситуация в области ухудшается.

"Мы заявляем, что из-за нынешнего руководства областного совета Киевщина оказалась в опасности. Это приводит к стагнации экономики в регионе, дальнейшему снижению уровня жизни и общему упадку области. Мы крайне обеспокоены этой ситуацией и считаем, что так больше продолжаться не может", - констатируют депутаты.

Депутаты инициируют рассмотрение на ближайшей сессии вопрос увольнения председателя Киевского облсовета Александра Склярова и его заместителей Марины Сапожко и Валерия Ксендзенко

Глава фракции ЕС в Киевском областном совете Геогрий Цагареишвили в Фейсбуке написал: "Очередной перенос заседания сессии Киевского областного совета - прогнозируемая истерическая реакция нынешнего руководства на инициативу 39 депутатов о его отставке. Это не более, чем попытка удержаться еще некоторое время на должности. Но мы не можем ему этого позволить.

Ситуация, которая сложилась сегодня в области, - критическая. Мы полностью трудоспособный областной совет, не может собраться полгода на заседания, не может принять ни одного решения. Несмотря на четко прописанную норму закона, по которой сессия должна собираться не реже чем раз в три месяца, последнее заседание состоялось еще 24 декабря. Четыре раза сессия переносилась. Ситуация очевидна: Киевский областной совет парализован - нет большинства, а председатель совета не может выполнять свои, установленые законом обязанности.

Более того, он совершенно незаконным образом препятствует выполнению депутатских обязанностей оппозиционным депутатам. На сегодняшний день 39 депутатов не включены ни в одну депутатскую комиссию.

Социально-экономическая ситуация в области, пандемия, снижение уровня жизни населения, - все эти вызовы требуют от областного совета оперативной реакции. Зато сегодня мы видим полный провал по выполнению бюджетных программ, отсутствие таких необходимых решений в поддержку бизнеса, который страдает от пандемии, отсутствие адекватной поддержки медиков и больниц и тому подобное. Более того, из-за некомпетентного руководство в области практически заморожены инфраструктурные проекты, не строятся дороги, не ремонтируются школы, садики.

Так больше не может продолжаться. Пришло время перемен. Нынешнее руководство не смогло наладить работу депутатского корпуса и областного совета в целом и продемонстрировало непрофессионализм и дилетантство. Поэтому оно должно уйти.

Призываю Склярова и его заместителей не уходить от выполнения своих обязанностей, не прятаться от депутатов, а прийти и провести сессию 19 апреля в понедельник и достойно встретить свою неизбежную отставку".







