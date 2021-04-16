Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом

Президент США Джо Байден считает, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах России.

Об этом заявили в пятницу в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, мнение президента США заключается в том, что Россия сейчас оказалась вне мирового сообщества во многих сферах. Сейчас существует "группа семи", а не "группа восьми"", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"То, что предлагает президент, - это мостик для того, чтобы Россия вернулась. И он считает, что в ее интересах принять его предложение", - добавила Псаки.

Байден накануне сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.

Также на Цензор.НЕТ: "Это решит ряд вопросов", - Зеленский поддержал желание Байдена встретиться с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.