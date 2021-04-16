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Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом

Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом

Президент США Джо Байден считает, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах России.

Об этом заявили в пятницу в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, мнение президента США заключается в том, что Россия сейчас оказалась вне мирового сообщества во многих сферах. Сейчас существует "группа семи", а не "группа восьми"", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"То, что предлагает президент, - это мостик для того, чтобы Россия вернулась. И он считает, что в ее интересах принять его предложение", - добавила Псаки.

Байден накануне сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.

Также на Цензор.НЕТ: "Это решит ряд вопросов", - Зеленский поддержал желание Байдена встретиться с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31565) россия (96200) США (27156) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+11
Байден издевается и даже не скрывает этого.
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16.04.2021 19:07 Ответить
+7
Это политический троллинг пуйла, у которого климактерическое обострение.
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16.04.2021 19:16 Ответить
+5
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8437
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16.04.2021 19:18 Ответить
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https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood

шо, оп'ять трудності пєрєвода..?

https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood/status/1382918218260561921 11 ч

Мама прислала ролик з перекладом виступу Байдена.
Пздець!!!! "Наші сонячні та воздушні сили..ме.. ну.."
Це був переклад SolarWinds еслі шо(
Ганьба суцільна(
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16.04.2021 19:07 Ответить
Тим, хто дружить з англійською, мамин переклад не потрібен. Прекрасно чути, що перед вами - біоробот на батарейках. Але американські мас-мідії вперто роБЛЯТЬ вигляд, що нічого не помічають. Чекають, коли воно зомліє й гепнеться в прямому ефірі?
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16.04.2021 20:56 Ответить
Байден издевается и даже не скрывает этого.
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16.04.2021 19:07 Ответить
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_ 1 мин

раха американского посла отсылает
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16.04.2021 19:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1383091217265786884 6 с

уточняю: не высылает, а рекомендует отправиться в США на консультацию.
Ну это в переводе с дипязыка
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16.04.2021 19:14 Ответить
Они в своем амплуа. То в ногу себе стрельнут, то еще что учудят. Не зря Воронеж всегда в напряге.
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16.04.2021 19:20 Ответить
Вам надо срочно занимать место Псаки, чтобы побыстрее договориться с Мендель об организации встречи в верхах
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17.04.2021 00:47 Ответить
Я не уверена, что с одноклеточным организмом можно вообще вести какой-то предметный разговор.
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17.04.2021 00:59 Ответить
Нехорошо так об официальных лицах Украины... это ваша родина и вы обязаны принимать волю народа Украины... вот такая она демокатия у аборигенов
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17.04.2021 01:11 Ответить
Кнут и пряник
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16.04.2021 19:25 Ответить
Это деменция.
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16.04.2021 19:15 Ответить
Это политический троллинг пуйла, у которого климактерическое обострение.
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16.04.2021 19:16 Ответить
У *****.
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16.04.2021 19:22 Ответить
Да нет, вы помните звонок Байдена Зеленскому? Так вот Зе сказал ему, что если вы не зря хотите прожить свою жизнь, то надо обязательно посмотреть в очи Путину... там Вы увидите то чего вы давно не видели
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17.04.2021 00:44 Ответить
«Господин премьер-министр, я смотрю вам в глаза и не думаю, что у вас есть душа», это Байден сказал ему в лицо в 2011.
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17.04.2021 01:05 Ответить
Так и о Байдене вообще говорят, что он ходячий труп... ну и что? Какая нахрен душа у политиков, которые могут взорвать глобус нажатием кнопки... вот Украина думала о душе и выбрала себе душевного клоуна... хотя даже он намного умнее 99% местных комментаторов
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17.04.2021 01:18 Ответить
Для трупа он довольно активен. Не находите? Настолько, что от его имени сейчас трясет почти поголовно все население запоребрика. Извините, но из песни слов не выкинешь, Байден второй раз оскорбил вашего кумира, назвав его убийцей, хотя........ это он себя считает таковым, а Байден в принципе был прав в обоих случаях.. Что касается умственных способностей комментаторов форума, но тут Вас явно они на привязи не держат, к вашим услугам любая помойка с расширением .ру, начиная с русвесны. Там будете чувствовать себя на своем месте.
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17.04.2021 01:33 Ответить
Я говорю о своем Президенте, и мне лучше знать в каком он состоянии... Ваш Президент - это Зеленский, о нем и его пипиське вы можете говорить хоть целый день, вы все стоите такого главкома... а про Россию пишите все, что хотите - ни вас ни меня там нет и кто там трясется мы не знаем... но мы все видим как трясетесь вы прося помощи последние недели... а я вот местных недальновидных фраеров пытаюсь успокоить что ничего не будет... сердце у меня за украинцев болит...
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17.04.2021 03:45 Ответить
https://www.facebook.com/cyara.evsina.10 Cyara Evsina

Предполагаю, что Д. Байден дополнительно консультируется с психиатрами, как нужно разговаривать с неадекватами, расплодившимися на расии сверху донизу.
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16.04.2021 19:09 Ответить
Ватные "СМИ" сменили риторику:
С визгов о "бомбить Киев" и "уничтожить всех в Украине" перешли к воплям "мы УЖЕ всех пАбедили".
Это показывает, что вата засцала и обострение закончилось.
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16.04.2021 19:11 Ответить
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9010
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16.04.2021 19:12 Ответить
Одже ж троляка цей дід Байден!)
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16.04.2021 19:12 Ответить
Байден привів збройні сили в жовтий рівень боєготовності, востаннє це було 2001 11 вересня після атаки терористів!
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16.04.2021 19:17 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5 У московському МЗС, у швидкісному ліфті, піднімаються москаль і американець. Раптом ліфт застрягає. І під цей час москалеві прихопило живота. Він каже: - Слухай, я тут присяду в куточку, а ти відвернись. Американець відвертається, дістає Marlboro, запалює. Москаль із кутка натуженим голосом: - А в нас у ліфтах не палять!
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16.04.2021 19:17 Ответить
Байден заинтересован в возврате убийцы в G-7, приплыли.
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16.04.2021 19:17 Ответить
абисчать не значит жениццо
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16.04.2021 19:40 Ответить
Та ні, ви шо! Скоро він як дасть пуйлу у вухо - аж загуде!
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16.04.2021 20:57 Ответить
ЛИЛИПУТИН )))))))))
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16.04.2021 19:18 Ответить
ЕЩЁ НЕОБХОДИМО НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
ОБЯЗАТЬ ВСЕХ ГОВОРИТЬ ЛИЛИПУТИН !)
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16.04.2021 19:20 Ответить
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8437
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16.04.2021 19:18 Ответить
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3303
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16.04.2021 19:21 Ответить
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9931
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16.04.2021 19:24 Ответить
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 723
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16.04.2021 19:26 Ответить
Черная моль и летучая мышь, в дискуссию? )))
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16.04.2021 19:27 Ответить
Нαχ.. Байдену Путлер то нужен ?
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16.04.2021 19:30 Ответить
Не ну понятно.. но как каждой , тем более престарелой даме с темным прошлым, нужно еще поломаться. Как без этого...
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16.04.2021 21:54 Ответить
ну вот, джо повёлся на шантаж уйла.
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17.04.2021 02:16 Ответить
 
 