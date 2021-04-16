Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом
Президент США Джо Байден считает, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах России.
Об этом заявили в пятницу в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Думаю, мнение президента США заключается в том, что Россия сейчас оказалась вне мирового сообщества во многих сферах. Сейчас существует "группа семи", а не "группа восьми"", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
"То, что предлагает президент, - это мостик для того, чтобы Россия вернулась. И он считает, что в ее интересах принять его предложение", - добавила Псаки.
Байден накануне сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.
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шо, оп'ять трудності пєрєвода..?
https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood/status/1382918218260561921 11 ч
Мама прислала ролик з перекладом виступу Байдена.
Пздець!!!! "Наші сонячні та воздушні сили..ме.. ну.."
Це був переклад SolarWinds еслі шо(
Ганьба суцільна(
раха американского посла отсылает
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1383091217265786884 6 с
уточняю: не высылает, а рекомендует отправиться в США на консультацию.
Ну это в переводе с дипязыка
Предполагаю, что Д. Байден дополнительно консультируется с психиатрами, как нужно разговаривать с неадекватами, расплодившимися на расии сверху донизу.
С визгов о "бомбить Киев" и "уничтожить всех в Украине" перешли к воплям "мы УЖЕ всех пАбедили".
Это показывает, что вата засцала и обострение закончилось.
ОБЯЗАТЬ ВСЕХ ГОВОРИТЬ ЛИЛИПУТИН !)