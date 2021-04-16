Решение НБУ повысить учетную ставку было поспешным и неоправданным, - экс-глава Минфина Уманский

Решение правления Национального банка повысить учетную ставку было поспешным и неоправданным, поскольку не принесет того результата, на который рассчитывает регулятор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для "Минфина" написал дважды министр финансов, бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский.

Он отметил, что для развитых финансовых рынков США, Европы или Японии повышение учетной ставки действительно позволило бы сдержать инфляцию. Однако в Украине ситуация другая.

"Сегодня в Украине инфляция не имеет монетарной природы. В 2021 году цены в стране растут под воздействием других причин — общемирового повышения стоимости продуктов питания, сырья для промышленности и административного повышения тарифов в Украине. А значит, методичка у нас не работает так, как на развитых рынках", - подчеркнул Игорь Уманский.

При этом вне зависимости от последнего решения НБУ, в стране существуют предпосылки к торможению и даже падению цен. Однако они связаны с тем, что промышленное производство в январе-феврале 2021 года сократилось на 4,2%, мелкий и средний бизнес ушли на карантин, а платежеспособность бизнеса и населения упала.

"В таких обстоятельствах правительство и Национальный банк должны бы переключиться на стимулирование роста экономики, чтобы увеличить доходы бизнеса и населения. Но НБУ стал заложником методички, одобренной еще во времена Валерии Гонтаревой", - объясняет экс-министр.

По его словам, НБУ придерживается простого алгоритма действий: растет инфляция — мы повышаем учетную ставку, падает — снижаем.

"Это ошибочный курс. Он сводится к простому тезису — Нацбанк отвечает только за инфляцию. Инфляционное таргетирование стало фетишем НБУ… Эта политика уже не раз приводила Украину к судорогам экономики и падению роста. И вот, опять", - пишет Игорь Уманский.

На его взгляд, в сложившейся ситуации такой подход принесет скорее вред. Нацбанк и Кабмин должны действовать совместно и проактивно, и использовать разные инструменты, чтобы снизить инфляцию.

НБУ следовало бы абсорбировать излишнюю денежную массу и снизить общую стоимость денег. Однако вместо этого регулятор повышает стоимость денег, что лишь подстегнет инфляцию.

"В Украине повышение стоимости денег приводит только к дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали. Бизнес видит, что цена денег выросла — и закладывает это повышение в цены. Так, пытаясь остановить инфляцию, НБУ ее стимулирует. В этом отличие конкретной украинской ситуации от того, что написано в методичке", - объясняет экс-министр.

По мнению Игоря Уманского, при этом ключевую роль должно играть правительство. Оно обязано предлагать долгосрочные инструменты связывания денег, поскольку проблема Украины — это не объем денег в обращении, а слишком высокая скорость их обращения.

"Бизнес не вкладывает средства в продолжительные проекты, а стремится прокрутить их как можно быстрее. Предпринимателям и банкам нужно предложить инструменты, в которые можно влить избыточную ликвидность на год и более. Таким образом, в обращении останется гораздо меньше денег, способных создавать инфляционное давление", - отметил он.

Экс-министр подчеркивает, что НБУ нужно менять унаследованную от предшественников политику, предлагать и обсуждать новые модели, в затем – вносить соответствующие изменения в законодательство.