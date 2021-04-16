Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина шаг за шагом выполняет договоренности, достигнутые на предыдущей встрече лидеров Нормандской четверки в декабре 2019 года в Париже.

Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша страна выполняет все шаг за шагом, потому что, я считаю, мы люди слова. Мы договорились открыть КПВВ – мы открыли все КПВВ для гуманитарной помощи людям, которые живут и на подконтрольной Украине территории, и на временно оккупированной территории и для их передвижения", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "буквально сегодня через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории поступила очередная гуманитарная помощь для людей, которые болеют COVID-19".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился

По словам Зеленского, "Украина открыла КПВВ, согласно нормандским договоренностям, еще в декабре, однако их работа блокируется со стороны ОРДЛО".

"Та сторона (ОРДЛО. - Ред.) заблокировала КПВВ, не сегодня, а в целом. Они очень редко их открывают, только для проезда гуманитарных грузов. Люди не имеют возможности передвигаться. Такое поведение непонятно", - сказал президент.

Что касается обмена удерживаемых лиц, Зеленский рассказал, что "изначально было нормальное продвижение в этом вопросе, произошел первый этап обмена, после планировался обмен по формуле "всех на всех".

Также на Цензор.НЕТ: Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление

"Мы передали списки в ОБСЕ, я сказал про это Макрону и Меркель. Списки со стороны России и ОРДЛО в ОБСЕ не передали", - добавил он.

Зеленский отметил и то, что "сторонами было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня 22 июня 2020 года".

"Режим прекращения огня сначала действовал, потом, к сожалению … Сейчас ожидаем заседания политических советников по обновлению соглашения", - резюмировал президент.