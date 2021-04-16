Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина шаг за шагом выполняет договоренности, достигнутые на предыдущей встрече лидеров Нормандской четверки в декабре 2019 года в Париже.
Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наша страна выполняет все шаг за шагом, потому что, я считаю, мы люди слова. Мы договорились открыть КПВВ – мы открыли все КПВВ для гуманитарной помощи людям, которые живут и на подконтрольной Украине территории, и на временно оккупированной территории и для их передвижения", - сказал Зеленский.
Он отметил, что "буквально сегодня через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории поступила очередная гуманитарная помощь для людей, которые болеют COVID-19".
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По словам Зеленского, "Украина открыла КПВВ, согласно нормандским договоренностям, еще в декабре, однако их работа блокируется со стороны ОРДЛО".
"Та сторона (ОРДЛО. - Ред.) заблокировала КПВВ, не сегодня, а в целом. Они очень редко их открывают, только для проезда гуманитарных грузов. Люди не имеют возможности передвигаться. Такое поведение непонятно", - сказал президент.
Что касается обмена удерживаемых лиц, Зеленский рассказал, что "изначально было нормальное продвижение в этом вопросе, произошел первый этап обмена, после планировался обмен по формуле "всех на всех".
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"Мы передали списки в ОБСЕ, я сказал про это Макрону и Меркель. Списки со стороны России и ОРДЛО в ОБСЕ не передали", - добавил он.
Зеленский отметил и то, что "сторонами было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня 22 июня 2020 года".
"Режим прекращения огня сначала действовал, потом, к сожалению … Сейчас ожидаем заседания политических советников по обновлению соглашения", - резюмировал президент.
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Ми втратили два роки, за які могли значно зміцнити свої збройні сили.
Натомість змарнували шанси. Тепер на нас тиснуть і нападають. А ми знову просимо допомоги, бо не укріпили найпершого заранта своєї безпеки - ЗСУ.
https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383063948942000128 2 ч
Словаччина, станція Нітра.
Техніка ЗС Словаччини рухається в бік сходу.
Можна це зв'язати з навчаннями НАТО, але Словаччина не повинна була брати в них участь.
Геолокація - 48.299921, 18.079234
Интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.
Мы так понимаем, турист Зеленский собирается остаться в Париже на субботу ?
Встреча в Париже началась в формате «1+1» Никогда не любили эту комбинацию.
Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было. Сейчас он объясняет прессе зачем собственно приперся.
Зачем вообще этот лошара туда перся и что-то обещал?
Порох правильно в 16 году перестал этой имитацией заниматься---не о чем с х-йлом договариваться, достаточно Минска, т.е. санкций параше за него!
2. запрет на разведку
3. запрет на работу контрснайперов
4. запрет на открытие огня в ответ
не слишком ли односторонний список договоренностей? мне кажется все таки "той стороне" все еще не комфортно и надо было еще чего нибудь им подарить. например убрать все стрелковое оружие. ну или запретить носить бронежилеты воинам Украины