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Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году

Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина шаг за шагом выполняет договоренности, достигнутые на предыдущей встрече лидеров Нормандской четверки в декабре 2019 года в Париже.

Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша страна выполняет все шаг за шагом, потому что, я считаю, мы люди слова. Мы договорились открыть КПВВ – мы открыли все КПВВ для гуманитарной помощи людям, которые живут и на подконтрольной Украине территории, и на временно оккупированной территории и для их передвижения", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "буквально сегодня через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории поступила очередная гуманитарная помощь для людей, которые болеют COVID-19".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился

По словам Зеленского, "Украина открыла КПВВ, согласно нормандским договоренностям, еще в декабре, однако их работа блокируется со стороны ОРДЛО".

"Та сторона (ОРДЛО. - Ред.) заблокировала КПВВ, не сегодня, а в целом. Они очень редко их открывают, только для проезда гуманитарных грузов. Люди не имеют возможности передвигаться. Такое поведение непонятно", - сказал президент.

Что касается обмена удерживаемых лиц, Зеленский рассказал, что "изначально было нормальное продвижение в этом вопросе, произошел первый этап обмена, после планировался обмен по формуле "всех на всех".

Также на Цензор.НЕТ: Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление

"Мы передали списки в ОБСЕ, я сказал про это Макрону и Меркель. Списки со стороны России и ОРДЛО в ОБСЕ не передали", - добавил он.

Зеленский отметил и то, что "сторонами было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня 22 июня 2020 года".

"Режим прекращения огня сначала действовал, потом, к сожалению … Сейчас ожидаем заседания политических советников по обновлению соглашения", - резюмировал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) Донбасс (26957) нормандская четверка (1596) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+16
Цей клован проголосив припинення війни і лишив країну беззахисно.
Ми втратили два роки, за які могли значно зміцнити свої збройні сили.
Натомість змарнували шанси. Тепер на нас тиснуть і нападають. А ми знову просимо допомоги, бо не укріпили найпершого заранта своєї безпеки - ЗСУ.
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16.04.2021 19:28 Ответить
+13
Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году - Цензор.НЕТ 5236
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16.04.2021 19:30 Ответить
+10
переклад: здамо усе по списку...
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16.04.2021 19:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
переклад: здамо усе по списку...
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16.04.2021 19:27 Ответить
Цей клован проголосив припинення війни і лишив країну беззахисно.
Ми втратили два роки, за які могли значно зміцнити свої збройні сили.
Натомість змарнували шанси. Тепер на нас тиснуть і нападають. А ми знову просимо допомоги, бо не укріпили найпершого заранта своєї безпеки - ЗСУ.
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16.04.2021 19:28 Ответить
Гаранта*
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16.04.2021 19:28 Ответить
От падлюка! То він, мабуть, злочинно виконує патякання про "безальтернативність мирного припинення конфлікту на Дамбасє" як той казав
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16.04.2021 19:36 Ответить
допомога є, вона поряд

https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383063948942000128 2 ч

Словаччина, станція Нітра.
Техніка ЗС Словаччини рухається в бік сходу.
Можна це зв'язати з навчаннями НАТО, але Словаччина не повинна була брати в них участь.
Геолокація - 48.299921, 18.079234

Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году - Цензор.НЕТ 7239
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16.04.2021 19:31 Ответить
Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году - Цензор.НЕТ 530
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16.04.2021 19:29 Ответить
Слухав брифінг, дикція ніяка, добряче його "повозили" обличчям по столі.
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16.04.2021 19:30 Ответить
Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году - Цензор.НЕТ 5236
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16.04.2021 19:30 Ответить
А теперь голова должна заболеть у Германии и Франции.
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16.04.2021 19:30 Ответить
Саме так, якщо використовувати логіку єврейських анекдотів...
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16.04.2021 19:40 Ответить
бамбіла ти наш, міратворєц нєдодєланий
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16.04.2021 19:33 Ответить
Вернуть туда ...на доработку.
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16.04.2021 19:37 Ответить
Когда будем выполнять этот пункт?

Интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.
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16.04.2021 19:39 Ответить
Ну кароче, зеля щаз как нюхньот! И литаками будет всех бамбить!))) Держите его семеро и ховайся, хто може!
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16.04.2021 19:39 Ответить
Зеля хочет сказать, что мы капитулировали, капитулируем и ... капитулировать будем. Путлер может отводить войска.
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16.04.2021 19:46 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-16-04-21.html Хроника президента 16.04.21.
Мы так понимаем, турист Зеленский собирается остаться в Париже на субботу ?
Встреча в Париже началась в формате «1+1» Никогда не любили эту комбинацию.
Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было. Сейчас он объясняет прессе зачем собственно приперся.
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16.04.2021 19:48 Ответить
Про Будапештский меморандум, уже никто и не говорит(((
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16.04.2021 20:25 Ответить
И очень плохо , что выполняет, сдает позиции, солдат подставляет !

Зачем вообще этот лошара туда перся и что-то обещал?
Порох правильно в 16 году перестал этой имитацией заниматься---не о чем с х-йлом договариваться, достаточно Минска, т.е. санкций параше за него!
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16.04.2021 20:56 Ответить
1. отвод войск с позиций
2. запрет на разведку
3. запрет на работу контрснайперов
4. запрет на открытие огня в ответ

не слишком ли односторонний список договоренностей? мне кажется все таки "той стороне" все еще не комфортно и надо было еще чего нибудь им подарить. например убрать все стрелковое оружие. ну или запретить носить бронежилеты воинам Украины
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16.04.2021 21:47 Ответить
Но тут тоже есть нюанс. ""штангенциркуль" подписанный или нет пускай Зеля засунет себе куда подальше.
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16.04.2021 21:57 Ответить
сепаров-предателей спасает от ковида, может потому вакцин не хватает?
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16.04.2021 22:44 Ответить
 
 