Зеленский о возможных переговорах Путина и Байдена: Обсуждать вопрос Украины без нас - неправильно
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в обсуждать на возможных переговорах президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина тему Украины без участия Украины - будет неправильно и непредметною
Об этом он Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницУ Офиса президента в Facebook.
"Относительно предложения Байдена встретиться с Путиным в третьей стране, некоторые страны сказали, что они открыты для этого. Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя. Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат", - сказал Зеленский.
Он отметил, что на этой возможной встрече лидеры США и России могут обсуждать и вопросы Украины.
"Если вы хотите мое мнение – если они будут поднимать вопрос Украины, я уверен, что такой вопрос может быть актуальным. Здесь речь идет даже не о справедливости. Мне кажется, это было бы не так предметно обсуждать вопрос Украины без нас. Это не будет предметно и не будет правильно. Это еще раз покажет, что большим по размеру странам кажется, будто все вращается вокруг них, но мир гораздо больше", - подчеркнул президент Украины.
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Ты слепоглухой или бот?
Где ты был, когда Макрон и Меркель без тебя с ****** Украину обсуждали?
А вот этому жыдо -314 арасу язык и яйца нужно было вырвать еще до выборов за его шутки и сатиру
Лучше бы молчало это мелкое жыдо-ское падло и не лезло со своими умствованиями поперек решений Байдена.
Вот тогда какраз было самое время. А не тогда, когда Байден решил ***** порку без свидетелей устроить.
Накой этот ЗЕленый гандон нужен, когда большой чел будет ***** утихомиривать? Свечку держать?
с просыпом тебя, головнокомандыш, - торчать меньше надо....
умойся он иди.
Гундосик-кривляка, а в чому полягає твоя "предметність" на тій зустрічі? З тебе там толку як з козла молока. Ну хіба що на роялі членом побренькаєш, оце і все. Але мені здається, що Байдену бренькання членограя ні до чого.