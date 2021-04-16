Зеленский о возможных переговорах Путина и Байдена: Обсуждать вопрос Украины без нас - неправильно

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в обсуждать на возможных переговорах президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина тему Украины без участия Украины - будет неправильно и непредметною

Об этом он Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницУ Офиса президента в Facebook.

"Относительно предложения Байдена встретиться с Путиным в третьей стране, некоторые страны сказали, что они открыты для этого. Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя. Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на этой возможной встрече лидеры США и России могут обсуждать и вопросы Украины.

"Если вы хотите мое мнение – если они будут поднимать вопрос Украины, я уверен, что такой вопрос может быть актуальным. Здесь речь идет даже не о справедливости. Мне кажется, это было бы не так предметно обсуждать вопрос Украины без нас. Это не будет предметно и не будет правильно. Это еще раз покажет, что большим по размеру странам кажется, будто все вращается вокруг них, но мир гораздо больше", - подчеркнул президент Украины.

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