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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о возможных переговорах Путина и Байдена: Обсуждать вопрос Украины без нас - неправильно

Зеленский о возможных переговорах Путина и Байдена: Обсуждать вопрос Украины без нас - неправильно

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в обсуждать на возможных переговорах президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина тему Украины без участия Украины - будет неправильно и непредметною

Об этом он Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницУ Офиса президента в Facebook.

"Относительно предложения Байдена встретиться с Путиным в третьей стране, некоторые страны сказали, что они открыты для этого. Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя. Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на этой возможной встрече лидеры США и России могут обсуждать и вопросы Украины.

"Если вы хотите мое мнение – если они будут поднимать вопрос Украины, я уверен, что такой вопрос может быть актуальным. Здесь речь идет даже не о справедливости. Мне кажется, это было бы не так предметно обсуждать вопрос Украины без нас. Это не будет предметно и не будет правильно. Это еще раз покажет, что большим по размеру странам кажется, будто все вращается вокруг них, но мир гораздо больше", - подчеркнул президент Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообщался с представителями СМИ в Париже. ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20883) путин владимир (31565)


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Топ комментарии
+22
...если б дитятко
Зеленський про можливі переговори Путіна і Байдена: Обговорювати питання України без нас - неправильно - Цензор.НЕТ 4105
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16.04.2021 20:11 Ответить
+18
стащите клоуна с трибуны....
Зеленский о возможных переговорах Путина и Байдена: Обсуждать вопрос Украины без нас - неправильно - Цензор.НЕТ 3682

...
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16.04.2021 20:07 Ответить
+16
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009808481430&__cft__[0]=AZXVCdIyq3oNbwLR8QswbSUCHIL1aSBqV2ruRHPtOcOFQC5a7Jd231o0J3wgcHkXyfEELyVjxAgaZXzWg3UD-fj-QzdY0T8A6gT0FT54-6ZutmOFQk9aWqya2JsLp-RLvXl0gxOaOXqp4PsE1abrTV5BhOSq6d36etFVoIfWDoTJPxWZNc7BcGSkLzH0_Y0uMMNjWKTuGtNWrHVAMRim3bnN&__tn__=-]K*F
Александр Костюр
«Хочу обратиться к российским военнослужащим срочникам и не только.

Вы молоды и горячи , вам вбили в головы что вы горы свернете и всех победите .
Но это не так , ваше бахвальство закончится в первом же бою, но будет поздно , гробы эшелонами с надписью груз 200 поедут с вашими останками домой, и будут втихаря захоронены.

И поверьте , драться за свою родину за свои семьи мы научились . Да нас погибнет много но и вас положим не одну сотню тысяч . Вы готовы отдать свою молодую жизнь за амбиции вашего *****, который превратил вас в био массу. Вы спросите свою мать хочет ли она получить медальку которая нахрен ни кому не нужна - в место сына?

За кого и за что вы собираетесь умирать?
За вонючих предателей Украины которые поменяли украинский паспор на российский
???
Или вам разрушенный Донбас нужен?
Вы уже урвали Крым , ну и что в вашей жизни изменилось, вы стали богаче- нет, с вас дерут налоги на содержание крысчан, вы не в состоянии там отдыхать по причини дороговизны.
Вас из за этого обложили санкциями и куда бы вы не поехали вам везде плюют в лицо и спину.

Вы этого хотели? Но даже и этого вы не увидите из могилы.
Видит бог мы войны не хотели, вы сами с войной пришли к нам в дом.
И щадить мы вас не будем!» Зеленский о возможных переговорах Путина и Байдена: Обсуждать вопрос Украины без нас - неправильно - Цензор.НЕТ 9681
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16.04.2021 20:07 Ответить
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Страница 2 из 2
А ты вылижи задницу (и передницу) своему бездарному зеленому "властелину", которое чмо. Он же уже мира достиг, который в глазах у ***** увидел? Из 7-ми лет 2 на его счету. Ах, какой же оно миротварец оказалось! Хахаха.
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16.04.2021 23:36 Ответить
Чемодан, вокзал, Америка... Правда попробуйте там еще гражданство получить. За красивые глаза там его так просто не дают.
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16.04.2021 22:18 Ответить
Мне туда не нужно. А ты сходи в задницу. Можешь без чемодана, порожняком.
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16.04.2021 23:37 Ответить
Там комплекс вопросов. и расклад и ставки другие. Так что Зеле, как впрочем и другому кому ( даже если бы это был Педро 1 ) там третьего стула ни кто не поставит. ( надеяться на это было бы наивно)
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16.04.2021 21:36 Ответить
На фото преЗедент показывает размер дырки за годы его правления !
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16.04.2021 21:37 Ответить
А в чем дырка то? По крайней мере она не более чем за время правления Петра.
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16.04.2021 22:19 Ответить
+ 25 миллиардов баксов долг за два года и 30% дыра в бюджете это как у Петра???
Ты слепоглухой или бот?
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16.04.2021 22:48 Ответить
Можно ссылки на цифры. Желательно авторитетных экономических источников. Ваши личные сентенции обсуждать желания нет, извините.
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16.04.2021 22:56 Ответить
Кто з тобою ,шутом, буде радитеся ?
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16.04.2021 22:00 Ответить
Все. Ибо покуда он президент страны, против которой совершается агрессия, перед которой брали определенные обязательства определенные страны. Пусть в большинстве своем больше моральные обязательства, но... Покуда репутацию никто не отменял.
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16.04.2021 22:21 Ответить
Какой личностный контакт возможен между почти 80-летним Байденом, большую часть жизни проведшим в высших эшелонах власти США и 43-летним "артистом разговорного жанра" Зеленским не знаем. Но абсолютно уверен, что Байден, вся жизнь которого строится на семейных ценностях и верности, не простит Зеленскому атаки на членов своей семьи и это тяжелой тенью всегда будет омрачать их взаимоотношения.
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16.04.2021 22:04 Ответить
А разве сейчас идет речь о медусобойчике Байден-Зеленский, а не об агрессии кацапов против Украины?
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16.04.2021 22:22 Ответить
Какой может быть междусобойчик. Кто вислюка воспринимает всерьез? У Украины нет сейчас достойного представителя на международной арене, вот и выгребаем выбор 73% телезрителей.
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16.04.2021 23:57 Ответить
Важливо і радує те, що Байден не асоціює Україну з "артистом разговорного жанра" Зеленським.
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16.04.2021 23:45 Ответить
Зеленський про можливі переговори Путіна і Байдена: Обговорювати питання України без нас - неправильно - Цензор.НЕТ 5928
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16.04.2021 22:10 Ответить
Вот, когда не надо, ЗЕ встрепенулся.

Где ты был, когда Макрон и Меркель без тебя с ****** Украину обсуждали?
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16.04.2021 22:14 Ответить
Ну думаю вы не тому адресату претензии предъявляете. Предъявляйте их Макрону и Меркель. Они в 2014 году поднагадили. Ну и сейчас продолжают. Ничего нового.
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16.04.2021 22:24 Ответить
Меркель и макрон президенты или граждане Украины? Ну ссуки они это да, но какие претензии и на основании чего вы им инкриминируете?
А вот этому жыдо -314 арасу язык и яйца нужно было вырвать еще до выборов за его шутки и сатиру
Лучше бы молчало это мелкое жыдо-ское падло и не лезло со своими умствованиями поперек решений Байдена.
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17.04.2021 00:30 Ответить
Так почему ж ЗЕ тогда язык в жопу засунул?
Вот тогда какраз было самое время. А не тогда, когда Байден решил ***** порку без свидетелей устроить.

Накой этот ЗЕленый гандон нужен, когда большой чел будет ***** утихомиривать? Свечку держать?
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17.04.2021 01:53 Ответить
"Обсуждать вопрос Украины без нас - неправильно"
с просыпом тебя, головнокомандыш, - торчать меньше надо....
умойся он иди.
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16.04.2021 22:21 Ответить
Не нути зовсім дурний чи що...Я вже погоджусь з іншими..ти чи під дуррю..Ну тиж просив допомоги від США..???? Ну так буде?? Ну чого ти то туди лізешь..Я не розумію чт ти дійсно дбіл чи консультанти дебіли..Ну потім все буде потім
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16.04.2021 23:14 Ответить
Не правильно клоуну президентом бути.
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16.04.2021 23:35 Ответить
"Это не будет предметно и не будет правильно".

Гундосик-кривляка, а в чому полягає твоя "предметність" на тій зустрічі? З тебе там толку як з козла молока. Ну хіба що на роялі членом побренькаєш, оце і все. Але мені здається, що Байдену бренькання членограя ні до чого.
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16.04.2021 23:52 Ответить
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