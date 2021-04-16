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Россия рекомендует послу США в Москве Салливану отправиться "домой, на консультации", - Лавров

Россия рекомендует послу США в Москве Салливану отправиться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о российском ответе на новые американские санкции.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом пишет российский "Коммерсант".

Во-первых, по его словам, послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

В отличие от объявления посла персоной нон грата (каким, например, был объявлен в 1952 году посол США в СССР Джордж Кеннан), такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться. При этом в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года опции "отправить посла на консультации" вообще нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров

Во-вторых, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.

В-третьих, будет прекращена практика "бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ

Автор: 

Лавров Сергей (2325) россия (96200) США (27156) дипломаты (639) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+44
Хорошо у русни бомбит от новых полезных санкций.
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16.04.2021 20:14 Ответить
+41
Прекрасно. Закройте также ваши руспомойки - "посольства" и "консулаты" в США. И детишек своих политиков из США заберите заодно.
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16.04.2021 20:17 Ответить
+34
А где отказ от доллара??Так дело не пойдет
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16.04.2021 20:15 Ответить
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https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Госдума рассмотрит проект закона о лишении гражданства россиян, у которых IQ выражается трёхзначным числом.
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16.04.2021 20:58 Ответить
Конюшня иностранных дел Снежной Нигерии советует...
Ой, ...лять, танесмешитеменянаночь !!!
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16.04.2021 21:20 Ответить
А что у нас за кацаподипломатия осталась??? Кто то тут остался??....апочему???
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16.04.2021 21:21 Ответить
Послы России в Америке в печали. Их-то в Сибирь загонят)
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16.04.2021 21:29 Ответить
На консультации его может вызвать только американская сторона, а если РФерия высылает посла США, пусть так и скажет ( а то как то не по пацански.. бздливо..)
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16.04.2021 21:32 Ответить
Клал Салливан на ваши рекомендации продукцией якутского скульптора. Своими лошадями захеровыми командовать будете.
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16.04.2021 21:33 Ответить
Господи, что эта унылая лошадь разоржалась? Байдену наверное нужно его доце пинка под жопу дать, чтобы в зажопинскую уРодину свалила, к папе "на консультацию" 😁
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16.04.2021 21:38 Ответить
Посол США рекомендует РФ отправиться в психушку !
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16.04.2021 21:40 Ответить
я б на месте посла US и шмотки бы не собирал - в чем есть в аеропорт бы рванул!
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16.04.2021 22:07 Ответить
Зато несмотря на войну Украинское посольство открыто в Москве.
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16.04.2021 22:08 Ответить
Просто выслать очкуют.
Придумали формулировку, как понтить, попёрдывая от страха
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16.04.2021 22:52 Ответить
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16.04.2021 23:13 Ответить
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