Россия рекомендует послу США в Москве Салливану отправиться "домой, на консультации", - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о российском ответе на новые американские санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "Коммерсант".

Во-первых, по его словам, послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

В отличие от объявления посла персоной нон грата (каким, например, был объявлен в 1952 году посол США в СССР Джордж Кеннан), такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться. При этом в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года опции "отправить посла на консультации" вообще нет.

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Во-вторых, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.

В-третьих, будет прекращена практика "бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России".

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