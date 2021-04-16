Отключение России от SWIFT - это как применить ядерное оружие, но мы готовы к этому шагу, - вице-председатель ЕНП Калниете
Отключение России от международной системы платежей SWIFT можно сравнить с применением ядерного оружия, но Запад пойдет на этот шаг, если Россия продолжит военную агрессию.
Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности "Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада" заявила вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете, сообщает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что действия России представляют угрозу не только суверенитету Украины, но и европейской стабильности и безопасности.
"Европейская народная партия хочет, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты совершенно четко донесли России, какую цену должен заплатить Кремль, если будет эта агрессия. И эта цена должна быть очень высокой ", - подчеркнула Калниете.
Она отметила, что санкций должны включать замораживание "Северного потока-2", блокирование счетов и активов прокремлевских олигархов, пропагандистов и членов их семей, исключение России из Совета Европы, замораживание инвестиций.
"Также мы будем вводить финансовые ограничения против "Газпрома","Роснефти" и других подобных компаний. На сегодняшний день российские государственные банки не заблокированы, против них нет санкций. Но мы должны рассмотреть и такую возможность ", - добавила Калниете.
"Что же касается SWIFT - это как ядерная бомба, если ее применить. Но если Россия прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины или других соседей, мы можем быть вынуждены это сделать ", - подчеркнула вице-председатель фракции ЕНП.
Кроме того, по ее мнению, в случае дальнейшей агрессии России "Соединенные Штаты и ЕС должны будут сделать следующий шаг и военным путем помочь Украине, в частности в модернизации ее вооружений".
"Украина не одна, у Украины есть друзья, партнеры. И международное сообщество поддерживает Украину. Мы стоим бок о бок с вами", - резюмировала Калниете.
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годом раньше зебилов была туева хуча
сейчас наполовину меньше
это заметно
и это - радует !
а) світовим лідерам дійсно треба починати рухатися, щоб захистити своє від "нации кражи"
б) і так, заголовок трохи нижче - ЧУДОВИЩА МЕХАНИЧЕСКИЕ АТАКУЮТ РОССИЮ
ВІДКЛЮЧИТИ ВЖЕ ЦЮ МОСКОВІЮ ВІД БАНКІВСЬКИХ ПЛАТЕЖІВ - ХАЙ
ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО СВОЇХ КОРЕНІВ У БОЛОТО
Да даже если каким то образом РФ отключат от СВИФТ (США это единолично сделать не могут, надо договариваться со многими странами, в том числе и теми - какие с РФ торгуют, и каким оно не надо) - у неё наготове своя замена. Внутри страны - СВИФТ заместят в течении часа. Своя замена есть и у Китая, и у ЕС., к ним тоже подключатся быстро. А если кому то захочется с РФ торговать вне зон этих систем, так им тоже дело не долгого времени подключиться.
Вот только КАК Кремль получит доллары США, за проданную нефть, газ...???
Как в старом анекдоте - "Дафай, дафай" (с)
Не поняли?
Очень тяжело что либо купить, за пределами РФ, например за китайские юани, ну разве что со скидкой в несколько раз.
Так покупатель получит их через СВИФТ, и перешлёт в РФ - по российской системе.
"Дафай, дафай" ))))))))))))
Да это всё равно что начать финансовую войну против половины стран мира (какие кстати суммарно превосходят США по экономике раза в 3)
А почему с половиной стран мира? Разве РФ торгует с половиною мира? Или у вас Китай считают колонией Московии и вы считаете его внешнюю торговлю?
Вот например, а сколько газа и нефти РФ продает в Швецию, Норвегию, Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Туркмению, ОАЭ, Египет, США...
Наверное даже больше чем с половиной. Что смог за 40 минут найти за некоторые страны из вашего списка в статистике по росту экспорта за 2020 год. Это просто требует слишком много времени, нашёл лишь малую часть. Англия - палладий, родий, платина, золото, серебро, некие полупроводники, некие "специальные электрические машины". Канада - металлопрокат. Египет - один из главных покупателей продовольствия и оружия у РФ, так же медь, спец автотранспорт, пассажирские вагоны. ОАЭ - медицинские диагностические реагенты, оборудование для хим промышленности, упаковочная бумага, битумные смеси, серебро. США - вы не поверите - но нефть и газ (СПГ), палладий, родий, полимерные плёнки, платина, алюминий.
А зачем именно нефть и газ? Это менее половины экспорта РФ последние годы.
А почему именно продаёт? Покупает тоже много (да продавцы горло перегрызут тому кто попытается их лишить рынка сбыта)
Редкоземельные с радостью заменят поставки из Австралии.
Ж/д вагоны, Корюковский завод в Украине делает и дешевле и лучше. Просто ваши чекисты видимо дают огромные откаты покупателям.
Например про упомянутую вами медь - Основные страны с богатыми месторождениями меди это : Чили-22%, США-12%, Китай -6%, Казахстан-5%, Польша-5%, Индонезия-4%, Россия-3%, Замбия-3%. Лидируют по добыче медной руды ( данные ICSG) : Чили-34%, США-10%, Индонезия-8%, Перу-7%, Австралия-6%, Канада-5%, Россия-4%, Польша-3%.
Так что лёхко заменят.
Про РФ, как про покупателя.
Если от доллара отключат, то за какие шишы РФ будет что либо покупать за рубежом? Неужели вы серьезно считаете, что от Москвы будут принимать для расчетов рубли?
Оружие - менее 15 млрд $ в год, в самые лучшие годы. Весь экспорт за 2020 - 336.5 млрд $ (в 19 нефть была дороже, и экспорт был 429.4). РФ еду продаёт на бОльшую сумму. Компьютерные программы на не многим меньшую (около 8.5 млрд)
Если поставщики уже производят свою продукцию - они её уже кому то продают, если не делают в данный момент - мгновенно нарастить не сумеют. И явно будут продавать дороже (иначе уже бы вытеснили РФ с рынка).
Тут остаётся положиться на вашу слепую веру, в то - что США в принципе способны кого то "отключить от доллара". (что же они не блокировали переводы Газпрома за СП2? Или поставки комплектующих оружия в обход санкций из Китая?)
Угроза применения силы, как правило действует сильнее, чем само применение силы.
Париж, а особенно Берлин, плотно сидят на поставляемых подешёвке из РФ газе и нефти. Трамп это понял и Лондон это понял. Отсюда Брекзит и санкции Вашингтона. Германии и Франции в Вашингтоне уже тоже не верят, а наказать могут просто - через Гибралтар залить Италию и Испанию, а через Атлантику Польшу, сжиженным газом по демпинговым ценам и производства из Германии и Франции массово побегут в Южную Европу...
Просто сначала США вывели из Китая 7 млн рабочих мест и более 35 тысяч, в том числе и крупных, компаний, проведя импортозамещение.
По поводу СП-2. А вы не думали, что США дали вам возможность, "утопить" на этих трубах как можно больше ваших золото-валютных запасов?
А с уходом Трампа ситуация с газом и рабочими местами из Китая - осталась прежней? А чего бы им просто не вытеснить РФ из Германии и Франции своим дешёвым газом, чтоб самим "подсадить их на иглу" и заставить слушаться? Что то пока с РФ на рынке газа в Европе не получается конкурировать ВООБЩЕ. Да что там в Европе, США иногда сами покупают у РФ СПГ..
Есть сильное подозрение, что они до того "дотопились ЗВР РФ" - что СП2 она теперь точно достроит. (а у США уже просто не осталось средств этому мешать, кроме как идти на прямую конфронтацию с Германией (чего Байден явно не хочет))
Войны не бывает, если соотношение сил потенциальных противников 80/20. А вот если 50/50, то одна из сторон обязательно завысит свои возможности, благо рядом с сцарем всегда найдется куча баранов, блеющих о его уме и могуществе. Китай тогда просто сидел бы ровно на своей жопе, а не строил планы захвата мира к 2050-му году. Кстати, китайцы уже рисуют карты, на которых территория РФ гораздо меньше нынешней.
Может потому не заморачиваются с газом, что у них реально заработало что-то новое?
https://www.youtube.com/watch?v=mX96ndZ-7fs&list=PLUuS7iqC3CEa1oe0e5G2aWoPeGK4cQIBK&index=63
Но даже при его достройке, РФ не сможет загружать его более чем на 50% мощности. При этом больше и некому добавить еще 50%, а значит себестоимость прокачки будет выше расчетной.
Вы конечно можете сказать, что Германия и РФ проигнорируют такой запрет. Но тогда такие действия Берлина приведут к развалу ЕС. Италия и Испания могут покинуть ЕС, а между прочим, экономический потенциал одной только Испании не уступает потенциалу РФ. Страны Северной Европы могут выйти из ЕС. Норвегия, с ее запасами и технологиями может пойти на решительные шаги. Вашингтон может поговорить с саудитами и цена на нефть для колбасников с лягушатниками резко скаканет вверх, а с США торговать уже не смогут.
Короче, есть много тузов в рукавах игроков, и это не кацапские рукава.
В цивилизованных странах, демократических, христианских, рассуждают не так, как в ваших деспотичных Азиях. Не стравить, а поставить перед фактором превосходства силы - "Предупрежденная схватка - выигранная схватка" (с).
тщательнее надоть, вОнюшка, не путай больше причину и следствие.
Отключение РФ от SWIFT равноценно зажатию обоих яиц в губках тисков...
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация про добычу только с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!! А таких скважин, в Украине, минимум 60 штук.
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html
А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали? Их там пока нет!
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные СЕМЬ триллионов долларов США (7 000 миллиардов).
Да и США готовы поставить в ЕС сланцевый газ и сланцевую нефть.
Кстати, вот тут видео про АЛЬТЕРНАТИВНУЮ к углеводородом энергию
https://www.youtube.com/watch?v=mX96ndZ-7fs&list=PLUuS7iqC3CEa1oe0e5G2aWoPeGK4cQIBK&index=62
На встречах с экспертами, многие бизнесмены огорчены, но им отвечают - "вкладывать деньги, в такие долгоиграющие проекты, как например, СП-2, со страной с диктаторским режимом, это очень большой риск. Мы вас предупреждали..."
А что, США как то могут дистанционно блокировать их переводы?
Езжайте летом на отдых в украденный вами Крым, правда там проблемы с водой, но если вывести с полуострова все военные базы с оккупационными войсками и всех ФСБшников с Росгвардейцами, то воды для приехавших в отпуск станет больше.