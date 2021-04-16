Отключение России от SWIFT - это как применить ядерное оружие, но мы готовы к этому шагу, - вице-председатель ЕНП Калниете

Отключение России от международной системы платежей SWIFT можно сравнить с применением ядерного оружия, но Запад пойдет на этот шаг, если Россия продолжит военную агрессию.

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности "Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада" заявила вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что действия России представляют угрозу не только суверенитету Украины, но и европейской стабильности и безопасности.

"Европейская народная партия хочет, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты совершенно четко донесли России, какую цену должен заплатить Кремль, если будет эта агрессия. И эта цена должна быть очень высокой ", - подчеркнула Калниете.

Она отметила, что санкций должны включать замораживание "Северного потока-2", блокирование счетов и активов прокремлевских олигархов, пропагандистов и членов их семей, исключение России из Совета Европы, замораживание инвестиций.

"Также мы будем вводить финансовые ограничения против "Газпрома","Роснефти" и других подобных компаний. На сегодняшний день российские государственные банки не заблокированы, против них нет санкций. Но мы должны рассмотреть и такую ​​возможность ", - добавила Калниете.

"Что же касается SWIFT - это как ядерная бомба, если ее применить. Но если Россия прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины или других соседей, мы можем быть вынуждены это сделать ", - подчеркнула вице-председатель фракции ЕНП.

Кроме того, по ее мнению, в случае дальнейшей агрессии России "Соединенные Штаты и ЕС должны будут сделать следующий шаг и военным путем помочь Украине, в частности в модернизации ее вооружений".

"Украина не одна, у Украины есть друзья, партнеры. И международное сообщество поддерживает Украину. Мы стоим бок о бок с вами", - резюмировала Калниете.