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Новости Украинские заложники в РФ
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Российские оккупанты требуют вдвое увеличить срок для украинского политзаключенного Приходько, которому дали 5 лет тюрьмы

Российские оккупанты требуют вдвое увеличить срок для украинского политзаключенного Приходько, которому дали 5 лет тюрьмы

Российская прокуратура решила обжаловать приговор украинскому политзаключенному Олегу Приходько. Обвинение хочет увеличить срок с 5 до 11 лет лишения свободы. Его посадили за якобы готовящийся теракт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.

"Прокуратура действительно подала апелляционное представление, это их право, желающих увеличить срок наказания более чем вдвое", - сказал Легостов.

Он добавил, что защита Приходько сейчас готовит дополнение своей апелляционной жалобы. Впоследствии военный апелляционный суд должен рассмотреть позиции как стороны обвинения, так и защиты.

Правозащитники напомнили, что в декабря 2020 года прокуроры уже требовали увеличить приговор для Приходько до 11 лет колонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здоровье украинского политзаключенного в РФ Приходько ухудшается, - омбудсмен Денисова

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Автор: 

Крым (26425) оккупация (10199) Приходько Олег (47)


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Топ комментарии
+11
Скоти...
Чи міжнародні партнери чують про вироки окупантів українцям ?
НІ ! Не за цієї влади.
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16.04.2021 21:44 Ответить
+8
Хватит играться в игры " страуса" нужно брать всю эту медведчуковсковскую шоблу и заодно Мураева не забыть да и Дубинского прихватить за шиворот и на цугундер. А то "пятая колонна" чуть ли не по улицам марширует, хотя должна давно нары греть ( и то если либерально к этому относиться), а нет так на обмен пойдут.
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16.04.2021 21:47 Ответить
+4
Немає росіянсь4ого народу , а є дикунське плем'я вбивць і грабвжників , яким все дозволено !
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16.04.2021 21:57 Ответить
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Скоти...
Чи міжнародні партнери чують про вироки окупантів українцям ?
НІ ! Не за цієї влади.
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16.04.2021 21:44 Ответить
Хватит играться в игры " страуса" нужно брать всю эту медведчуковсковскую шоблу и заодно Мураева не забыть да и Дубинского прихватить за шиворот и на цугундер. А то "пятая колонна" чуть ли не по улицам марширует, хотя должна давно нары греть ( и то если либерально к этому относиться), а нет так на обмен пойдут.
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16.04.2021 21:47 Ответить
думаете тягныбок проверит противопожарную безопасность мокшанского консульства во львове?
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16.04.2021 21:47 Ответить
А то оно там вообще делает?
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16.04.2021 21:50 Ответить
отож-бо...
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16.04.2021 21:52 Ответить
Надо было вместо портретов гранату держать. Десять москалей с собой бы уволок. А так погибнет дядько в кацапьей тюрьме не за путин собачий
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16.04.2021 21:48 Ответить
є в расіянскому народі нездоланна жага до катівництва
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16.04.2021 21:53 Ответить
Немає росіянсь4ого народу , а є дикунське плем'я вбивць і грабвжників , яким все дозволено !
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16.04.2021 21:57 Ответить
За що катують украінця ? За українську символіку ?
Кацапи , вас потрібно рвати на шматки по живому на українській землі 😡
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16.04.2021 22:00 Ответить
Бережи вас Господь, Олеже.
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16.04.2021 22:04 Ответить
требуют вдвое увеличить срок

и да, на три они умножать уже не умеют
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16.04.2021 22:10 Ответить
Проте колаборантська гидота почуває себе в Україні ,як в рідній хаті !!!! Зелена пліснява повертає вселяку люстровану гидоту на держпосади ,а ОП це взагалі розплідник реваншистської гидоти !!!)))
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16.04.2021 22:12 Ответить
всё как при сралине…
кацапами и предполагалось, что в Крымнаш они понаедут лишь с узелком трусов, а там получат дома депортированных "врагофф народа", "биндероффцев" и "икстримистофф", отправленных гэбешниками в сибирские лагеря и специальные тюрьмы
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16.04.2021 22:51 Ответить
Російські окупанти вимагають удвічі збільшити термін для українського політв'язня Приходька, якому дали 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9708У ворожій українцям паРаші відбуваються криваві переслідування і репресії до про-українськи налаштованих громадян. Так і в Україні такі ж самі репресії здійснюються до українських патріотів неугодних цим двом правлячим антиукраїнським режимам в Москві і Київі.
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17.04.2021 04:41 Ответить
 
 