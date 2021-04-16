Российские оккупанты требуют вдвое увеличить срок для украинского политзаключенного Приходько, которому дали 5 лет тюрьмы

Российская прокуратура решила обжаловать приговор украинскому политзаключенному Олегу Приходько. Обвинение хочет увеличить срок с 5 до 11 лет лишения свободы. Его посадили за якобы готовящийся теракт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.

"Прокуратура действительно подала апелляционное представление, это их право, желающих увеличить срок наказания более чем вдвое", - сказал Легостов.

Он добавил, что защита Приходько сейчас готовит дополнение своей апелляционной жалобы. Впоследствии военный апелляционный суд должен рассмотреть позиции как стороны обвинения, так и защиты.

Правозащитники напомнили, что в декабря 2020 года прокуроры уже требовали увеличить приговор для Приходько до 11 лет колонии.

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Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.