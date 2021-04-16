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Новости Вступительная кампания
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Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области проведут 15 мая, на Черниговщине - 24 апреля

Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области проведут 15 мая, на Черниговщине - 24 апреля

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что с учетом продления карантина, пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая. На Черниговщине, как и сообщалось, пробное тестирование пройдет 24 апреля.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

"Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради по любому учебному предмету из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервиса определения результатов", - сообщили в центре.

Согласно сообщению, участники пробного ВНО из Киева или Николаевщины смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания "бонусных" тестов в специальный сервиса по определению результатов, 30 апреля получат результат выполнения "бонусных" тестов.

15 мая, когда предусмотрено участие в пробном ВНО, и до 18 мая будет возможность внести свои ответы на задания теста в специальный сервиса по определению результатов. Сами же результаты будут 19 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 апреля для учеников выпускных классов, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, проходит пробное ВНО

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вступительная кампания (288) Киев (25685) Николаевская область (2147) Черниговщина (1485) ВНО (417)


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В дійсності це відбувається так: Ті, хто не вміють їздити, дистанційно навчають їздити, а потім так само дистанційно приймають екзамени на права у тих, хто дистанційно навчався. На це перетворився один із стовбурів державності - система освіти України. Вірніше, ізгнив.
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16.04.2021 22:11 Ответить
чылдренам слуг можно тетради с ответами наложным платежом?
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16.04.2021 22:13 Ответить
Т.е. зеленые под прикрытием Ковида планируют отменить и ЗНО? Последний шанс поступить на бюджет без взятки простому смертному...
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16.04.2021 22:31 Ответить
Нахер нужно такое зно, уже сейчас это все вопросы по всем предметам а также ответы на них есть в свободном доступе. Не за такое пробное зно мы платили 250 грн. Просто признайте, что Киев просрал возможность сделать детям пробник, и верните деньги!
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17.04.2021 00:28 Ответить
 
 