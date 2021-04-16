Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области проведут 15 мая, на Черниговщине - 24 апреля

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что с учетом продления карантина, пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая. На Черниговщине, как и сообщалось, пробное тестирование пройдет 24 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

"Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради по любому учебному предмету из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервиса определения результатов", - сообщили в центре.

Согласно сообщению, участники пробного ВНО из Киева или Николаевщины смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания "бонусных" тестов в специальный сервиса по определению результатов, 30 апреля получат результат выполнения "бонусных" тестов.

15 мая, когда предусмотрено участие в пробном ВНО, и до 18 мая будет возможность внести свои ответы на задания теста в специальный сервиса по определению результатов. Сами же результаты будут 19 мая.

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