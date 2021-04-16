Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море
США призывают российскую сторону не создавать помех движению иностранных судов в Черном море, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос про ситуацию в Черном море.
"Мы призываем Россию прекратить создавать помехи для движения судов в этом районе", - сказал он
Кроме того, Кирби в очередной раз призвал РФ "прекратить наращивание сил близ границы с Украиной и на оккупированных украинских территориях".
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+7 Maxim Ak-Murza
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+3 Andy Jumeirach
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чтоб реакцию проверить
потом озаботьтесь
и скажите что так и было
и мы тут ниприделах...
пока они есть - они всегда, везде и всем будут мешать - они живут етим...
рыцари,блеать...
https://mobile.twitter.com/lisitcya Лисиця~Кіцуне https://mobile.twitter.com/lisitcya @lisitcya https://mobile.twitter.com/lisitcya/status/1383152026683637765 28 мин
З усіх звірів нехай государ уподібниться двом: леву і лисиці.
Лев боїться капканів, а лисиця - вовків, отже, треба бути подібним лисиці, щоб вміти обійти капкани, і леву, щоб відлякати вовків.
Макіавеллі
Чомусь згадалося.
Дипломатія складна річ.
Московія приречена.
Амінь.