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Новости Агрессия России против Украины
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Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море

Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море

США призывают российскую сторону не создавать помех движению иностранных судов в Черном море, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос про ситуацию в Черном море.

"Мы призываем Россию прекратить создавать помехи для движения судов в этом районе", - сказал он 

Кроме того, Кирби в очередной раз призвал РФ "прекратить наращивание сил близ границы с Украиной и на оккупированных украинских территориях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". Это грубое нарушение права судоходства, - МИД

Автор: 

Керченский пролив (428) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+7
Призывают свинью в дерьме не валяться
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16.04.2021 22:53 Ответить
+4
eто все равно, шо призвать кацапов самоуничтожиться.
пока они есть - они всегда, везде и всем будут мешать - они живут етим...
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16.04.2021 22:56 Ответить
+3
рашистська п.едерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.
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16.04.2021 23:04 Ответить
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16.04.2021 22:48 Ответить
Призывают свинью в дерьме не валяться
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16.04.2021 22:53 Ответить
да ипаните уже по тому сраному мосту
чтоб реакцию проверить
потом озаботьтесь
и скажите что так и было
и мы тут ниприделах...
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16.04.2021 22:54 Ответить
Странно запущенная эта новость. Очень не конкретная, размазаная. Но проходит. И понеслось. В реале запрет на прохождение морскими узкостями---это нонсенс. Международное морское право соблюдают даже страны типа Сев. Кореи. У нас как не было доступа широкого к всемирным СМИ высокого уровня так и нет. Только тем доступно, кто знает английский. Вроде речь шла только о военных кораблях---им запретили на пол года.
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16.04.2021 22:55 Ответить
рашистська п.едерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.
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16.04.2021 23:04 Ответить
Я это знал. И писал о другом. Нам пнут недосказаное, и давно и свои. Или свобода печати или диктатура!? Не всё так и плохо в каждом. Но туман и бред и отсутствие конкретики только отупляет народ. Одно дело говорить всю правду и сразу, а совсем другое---кода она всё равно вылазит сама и с опозданием. Это хуже вранья.
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17.04.2021 00:15 Ответить
eто все равно, шо призвать кацапов самоуничтожиться.
пока они есть - они всегда, везде и всем будут мешать - они живут етим...
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16.04.2021 22:56 Ответить
нипанятное кино...включили заднюю ракетоносцам як джентельмены...
рыцари,блеать...
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16.04.2021 22:57 Ответить
Сейчас в новостях постоянно на слуху: "призвали", "призвал", "призывают". Это что, импотенты проводят какой-то массовый сеанс спиритизма?
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16.04.2021 23:08 Ответить
Сша уже не те...
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16.04.2021 23:10 Ответить
Это все равно, что призывать диких варваров не пользоваться дубиной, а включать мозги.
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16.04.2021 23:10 Ответить
https://mobile.twitter.com/lisitcya

https://mobile.twitter.com/lisitcya Лисиця~Кіцуне https://mobile.twitter.com/lisitcya @lisitcya https://mobile.twitter.com/lisitcya/status/1383152026683637765 28 мин

З усіх звірів нехай государ уподібниться двом: леву і лисиці.
Лев боїться капканів, а лисиця - вовків, отже, треба бути подібним лисиці, щоб вміти обійти капкани, і леву, щоб відлякати вовків.
Макіавеллі
Чомусь згадалося.
Дипломатія складна річ.
Московія приречена.
Амінь.
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16.04.2021 23:45 Ответить
Нужно не " призывать" а вводить международные морские санкции против кораблей( военных, торговых, круизных) под флагом РФ, имеющим прописку в их портах , или принадлежащих российскому капиталу.
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17.04.2021 07:52 Ответить
 
 