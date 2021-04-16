Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море

США призывают российскую сторону не создавать помех движению иностранных судов в Черном море, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос про ситуацию в Черном море.

"Мы призываем Россию прекратить создавать помехи для движения судов в этом районе", - сказал он

Кроме того, Кирби в очередной раз призвал РФ "прекратить наращивание сил близ границы с Украиной и на оккупированных украинских территориях".

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