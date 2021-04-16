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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наев: Есть три сценария - демонстрация противником силы, попытка получить днепровскую воду и атака на наши позиции

Наев: Есть три сценария - демонстрация противником силы, попытка получить днепровскую воду и атака на наши позиции

Военное руководство Украины рассматривает три сценария дальнейшего поведения вооруженных сил России.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

"Это, в частности, касается нам демонстрации силы - это первый вариант. Второй вариант - это получение военным путем Днепровской воды. И третий вариант - это касается обострения в районе проведения операции Объединенных сил и проведение локальных военных действий в направлении наши позиции. Такие три сценария рассматриваются", - рассказал он.

Наев отметил, что для каждого из этих сценариев есть свой план реагирования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наев: Россия не создает ударные группировки, она просто демонстрирует силу

Кроме того, по его словам, военные, которых Россия перебросила к украинской границе могут как вернуться в места расположения, так и остаться рядом с территорией Украины.

"В основном, переброска (военнослужащих. - Ред.) осуществляется с Западного, из Южного военного округа, и, действительно, с севера. ... Мы рассматриваем вариант, что закончится их обучение, и они уйдут. И второй вариант - что они будут дальше находиться на ротационной основе в таком увеличенном составе", - сказал Наев.

Также на Цензор.НЕТ: Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление

Автор: 

россия (96200) шоу Шустера (315) Донбасс (26957) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+18
Успокаивает паникеров
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17.04.2021 00:09 Ответить
+14
Taких государств не бывает: формально - одна страна, но две идеологии, две армии и т.д.
Была попытка: Гонконг. Закончилась китайской оккупацией.
Вышеизложенное - это капитуляция.
Если вы капитулируете перед терриристами, они в итоге вас уничтожат.
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17.04.2021 00:31 Ответить
+11
Каки-таки петя-посты?
Да, Петро затягував з виконанням, потому что смог бы добиться всего ,что задумал. И потихоньку добивался.
А Зюзя только разрушает все, чего добились до него.
При Петру Украина медленно, но уверенно укреплялась.
При Зюзе Украина разрушается его недолугими, а может и враждебными стараниями.
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17.04.2021 02:12 Ответить
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а шо высшее военное руководство страны делает на теле- шоу ?
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16.04.2021 23:54 Ответить
Успокаивает паникеров
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17.04.2021 00:09 Ответить
смотри не захлебнись от самоуверенности
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17.04.2021 00:17 Ответить
их нужно расстрелять , а не успокаивать
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17.04.2021 09:47 Ответить
Братка ты хоть не занимайся пи..жом.А ДЕЛАЙ МОЛЧА КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО
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17.04.2021 11:06 Ответить
дійсно, воно ще б на Холостяк пішло....
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17.04.2021 11:17 Ответить
Есть четвертое - все это вместе?!
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16.04.2021 23:55 Ответить
на третє - у рашки тупо недостатньо військових і людських ресурсів захопити і потім утримувати навіть Херсонську область..
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17.04.2021 08:38 Ответить
Местная вата в помощь
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17.04.2021 09:01 Ответить
СНАЧАЛА - ВЫБОРЫ, ПОТОМ - ГРАНИЦА.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.

Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе.
Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.
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16.04.2021 23:57 Ответить
«От така #ня малята»- дякую діду!
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17.04.2021 02:21 Ответить
"патрійота" Дід Трохим цитує Страну.юей..
Кравчук вчора в Шустера заявив протилежне
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17.04.2021 08:40 Ответить
От Кравчука что-то зависит? Кравчук только бульбашки пускает
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17.04.2021 09:39 Ответить
Какие еще выборы? 10 лет как минимум ни каких выборов пока мозги на место станут после зачистки колаборантов и их пособников у местного населения освобожденных территорий! Какие выборы, если тем кому в 2014 было 11 лет ..а теперь им 18 ,у них в голове каша и им разрешат головать? Только ВЦА....ну старосту в селе еще можно выбрать...
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17.04.2021 09:47 Ответить
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ КЛАСТЕРОВ:

· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты

Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны,
ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
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16.04.2021 23:57 Ответить
Такие предложения могут быть и возможно миролюбивый президент и на них согласиться, чуть покочевряжась для приличия. Но, тогда это перенесение войны на всю территорию Украины. Тогдат"народная милиция Дамбаса будет спокойненько разьезжать по Украине и "привлекать к ответственности" солдат ВСУ, за участие в войне против РФ. И мнго еще чего Если номер 1 это подпишет...
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17.04.2021 00:07 Ответить
Якщо Зеля це підпише, то це повна КАПІТУЛЯЦІЯ і підданість Росії.
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17.04.2021 07:46 Ответить
Нинішній склад Верховної Ради не проголосує за формулу Штайнмайєра. Намагання Зеленського скоротити склад ВР до 300 депутатів, вірогідно пов'язане з тим, що преЗедент сподівається, що у обрізаному складі ВР йому вдасться протягнути формулу Штаймайєра в конституцію України і узаконити капітуляцію.
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17.04.2021 00:09 Ответить
о чём ты пишеш??это сборище ,,трускавецких недоумков"ты рассматриваеш как депутатов??эти какраз и проголосуют за что угодно!! лиж бы вовремя заветные КОНВЕРТЫ получить!!
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17.04.2021 00:49 Ответить
Я знаю про що я пишу. Ті хто проголосує "за что угодно" навіть разом з опзж не зберуть 300 голосів щоб внести зміни в Конституцію.
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17.04.2021 00:55 Ответить
Якої Конституції, там хіба є щось про окуповані території? Слуги голосують за все, що хоче цей президент і поки їм жирні куски дають щомісяця за це.
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17.04.2021 07:52 Ответить
Формули Штайнмайєра у конституції України не має і ніколи не буде!
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17.04.2021 19:26 Ответить
Кравчук у Шустера сказав хрен їм в сраку.
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17.04.2021 00:11 Ответить
Дід іще той йо- рь ізвращенец
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17.04.2021 01:44 Ответить
Taких государств не бывает: формально - одна страна, но две идеологии, две армии и т.д.
Была попытка: Гонконг. Закончилась китайской оккупацией.
Вышеизложенное - это капитуляция.
Если вы капитулируете перед терриристами, они в итоге вас уничтожат.
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17.04.2021 00:31 Ответить
Ознайомтеся з мат. частю перш ніж писати петя-пости.
Все шо ви згадали ВЖЕ ПІДПІСАВ ПЄТЯ у Мінськ-2.
Тобто він підписав капітуляцію ще у 2015!
Читайте текст!
https://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/12/7058327/
п.2 - Отвод вооружений, что уже сделано.
п.4 - Выборы
п.5 - Амнистия
п.9 - Четко указано, что контроль за границей берется ПОСЛЕ выбров а не до!
п.10!!! - Вывод иностранных вооруженных формирований

Тобто сивочолий підписав і затягував, з виконанням, бо то явна зрада у виборців.
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17.04.2021 01:29 Ответить
Каки-таки петя-посты?
Да, Петро затягував з виконанням, потому что смог бы добиться всего ,что задумал. И потихоньку добивался.
А Зюзя только разрушает все, чего добились до него.
При Петру Украина медленно, но уверенно укреплялась.
При Зюзе Украина разрушается его недолугими, а может и враждебными стараниями.
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17.04.2021 02:12 Ответить
Тобто, все ж так руку ***** у Мінську жав? и капітуляцію підписав, після просранного Дебальцево?
То чому ви зараз верещите про те шо давно погоджене Петєю?
Зе - так само затягує як і попередник і ніхто Мінськ-2 виконувати не збирається.
Про розруху: вам нагадати скільки млрд. баксів стратегічних *********** взлетіло у повітря при "самом выдающемся рехформаторе армии!"? ))
Сивочолий не "потихоньку добивался" а спускав на тормоза і топтав болто, чим просрав момент піднесення національного духу. За 5 років воно обіцяло завод 152мм ***********... Де він??? Прожер зі Свинарчуками?
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17.04.2021 13:23 Ответить
Найди там подпись Пети для начала. И что это за документ, «минские соглашения», только дебилы могут это выполнять.
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17.04.2021 07:54 Ответить
Убогий, где ты увидел там подпись Порошенко? Там нет его подписи. Есть только факсимиле на твоих обосраных штанах
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17.04.2021 12:10 Ответить
Сцикло твій клоун
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17.04.2021 05:57 Ответить
Он ещё воду в крым даст!его дожмут.
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17.04.2021 07:39 Ответить
Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.\\\
 не пи..діть,Діду!
немає у ВР 300 голосів на таку зміну Конституції..
і навіть 226 немає
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17.04.2021 08:42 Ответить
Вы уверены что голосов нет?
Монобольшинство+зажопы Идеология ведь у них одинаковая
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17.04.2021 09:54 Ответить
Такой Дамбасс нам не нужен.!!!.Как говорил когда то Н.Озеров про футбол
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17.04.2021 09:49 Ответить
FGM-148 Javelin кацапы их срутся. У ихних танков нет активной защиты при атаке с верхней полусферы
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17.04.2021 00:29 Ответить
Маловато маловато будет, надо больше
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17.04.2021 00:45 Ответить
Байден сказав, що дадуть тисячі джавелін у разі російського наступу.
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17.04.2021 08:03 Ответить
Согласен
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17.04.2021 00:48 Ответить
Звонок из Белого дома, или "Избиение провинившегося хулигана"

Байден известил Путина о возможных и очень плохих последствиях для России, если та решится на широкомасштабное вторжение на территорию Украины.

Он еще раз подтвердил, что Америка и НАТО не оставят Украину наедине с агрессором, военный конфликт на Донбассе должен быть решен мирными средствами в самое кратчайшее время и Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским.

В завершении разговора Байден предложил Путину встретится на нейтральной территории, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с безопасностью и непрекращающимися провокациями Москвы.

Москва пока не знает что ответить, поскольку встреча Байдена с Путиным (предположим, в Рейкьявике) будет совсем не такой, как встреча Путина с Трампом в Хельсинки.

Это будет "избиение провинившегося хулигана". Почти сразу после звонка из Белого дома в Кремль последовало принятие Соединенными Штатами новых санкций против России.

В Кремле не знают - что теперь делать? Направо пойдешь - башку оторвут, налево пойдешь - без денег останешься, прямо пойдешь - по дороге издохнешь.

Рейган тоже звонил в Кремль Горбачеву и встречался с ним не раз, мы знаем что из этого в итоге вышло. Сегодня трения Кремля с Западом накалились до предела, однако это не означает начало какой-то фазы горячего конфликта.

Кремль и российские олигархи не готовы расплатиться наворованным за 30 лет ради "понтов великой державы".

Война России с НАТО закончится за два дня полным разгромом армии РФ, причем россияне даже не увидят американских военнослужащих.

С применениям ЯО война закончится за два часа, а ее последствия непредсказуемы для обеих сторон, но победителем из нее Россия точно не выйдет. Все эти сценарии известны, блефовать Москве уже не получится.

Куда ни кинь - всюду клин. Путин и его окружение сами загнали себя в ловушку бряцанием оружием, которое начало вызывать на Западе скорее раздражение, чем трусливую тревогу. Все медленно и верно идет к свертыванию делового сотрудничества Запада с Россией, хотя по части дипломатии Запад не отказался от попыток заставить Кремль выполнять нормы международного права.

Тут следует отметить, что Украина заняла выжидательную позицию, хотя ее президент слетал в Анкару и заручился поддержкой Эрдогана. Только Турция на та страна, которая может решить проблему Донбасса и Крыма.

Чтобы Украина стала членом НАТО, требуется воздействовать на общественное мнение в Северной Америке и странах Западной Европы, а здесь пока "конь не валялся".

Ни МИДу Украины, ни АП это сегодня не надо. Они ждут, когда "рак на горе свиснет".

https://antikor.com.ua/articles/451448-zvonok_iz_belogo_doma_ili_izbienie_provinivshegosja_huligana
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17.04.2021 00:48 Ответить
Харе постити куйню про те, що потужний неповносправний байден могучою рукою нас захистить від куйла. Годі брехати.
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17.04.2021 07:07 Ответить
Бред!
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17.04.2021 07:42 Ответить
Бідолашна, як же тебе заїло що Байден опустив ху*ла. Вам рашистам це тільки початок. Готуйся.
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17.04.2021 19:37 Ответить
Чтобы Украина стала членом НАТО, требуется воздействовать на общественное мнение в Северной Америке и странах Западной Европы, а здесь пока "конь не валялся"./

не все так погано.. членом НАТО Україна стане куди швидше,ніж вступить в ЄС.(приклад Турції)
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17.04.2021 08:45 Ответить
Щоб вступити в ЄС треба бути членом НАТО. Але для нас більш важливо НАТО, а Асоціація з ЄС, тісна економічна інтеграція та безвізовий режим - це де факто членство в ЄС, яке не оформлено де юре.
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17.04.2021 19:33 Ответить
Что то мне не нравится этот Наев.
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17.04.2021 01:11 Ответить
Шляцца по жидовским ахмет помойкам уже зашквар.
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17.04.2021 05:56 Ответить
Почему? Как пр мне нормальный умный генерал
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17.04.2021 10:14 Ответить
среди кацапов тоже есть хорошие. Каждый 200й.
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17.04.2021 06:38 Ответить
Как кацапы вообще попадают туда (в ПМР) ? Туда кроме велосипедов через Украину должен быть запрет прохода любого транспорта.
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17.04.2021 07:45 Ответить
Наев чітко визначив можливі варіанти розвитку подій і адекватні відповіді збройних сил України на них для того щоб дивані експерти не нагнітали істерію.
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17.04.2021 08:29 Ответить
и во всех трех сценариях нужно резать козломордые бошки и чем больше тем лучше, обосцанные мокши понимают только язык силы......
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17.04.2021 08:41 Ответить
Перебросили танковую дивизию.
Днепровскую воду захватить могут, удержать не смогут.
Вводить такое количество танков на територию ДНР?
Значит, либо демонстрация либо захват всей Украины.
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17.04.2021 08:54 Ответить
Терзают меня смутные сомнения - уж не разыграли нас как слепых котят с этой "войнушкой", чтобы Зю смог на все согласится под предлогом грядущей войны и этим оправдать сдачу украинских интересов.
Это может быть сговор всей этой шатии...европейско - расейской-зеленской
Как вы смотрите на такое?
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17.04.2021 09:46 Ответить
посмотрим, пока ведь ничего не сдал, рано говорить
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17.04.2021 12:17 Ответить
Суспільство (звичайні громадяни) отримал сигнал, що ситуація під контролем. Усі можливі сценарії прораховані. Українське військо готове дати гідну відповідь нашим "затятим північно-східним агресорам".
А "диванні експерти" мають пам'ятати, що Український народ вже сьомий рік адекватно відповідає ворогу. Нажаль цього свого часу не змогла зробити братня Грузія. Бо тоді "рф" почали би ставити на її "законне місце біля вбиральні" раніше.
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17.04.2021 10:00 Ответить
В таких складной час, підготовці нашої армії дана висока оцінка. Солдати та офіцери мотивовані,є резерв із ветеранів та територіальної оборони, зі зброєю та технікою підтримає Америка та Европа,це вже вирішено. Розроблений чітки плани дій армії у випадку наступу, постійно проводяться навчання по цим планам, вже Байден вліпив десять санкцій. Все це є факторами стримання агресії. Не треба боятися і капітулювати, треба захищатися та перемогати.
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17.04.2021 10:05 Ответить
Помнится Висарионыч тоже пресекал "паникёрство" до 22 июня, а потом...
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17.04.2021 10:14 Ответить
Коли нападає ворог, наша країна, армія та народ, стає єдиним організмом. Ми будемо захищатись. А з виступу генерала Наєва, я переконана в успіху, тому що на цей час ми добре підготовлені.
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17.04.2021 12:08 Ответить
кацапы должны понимать, что сегодня, не будет так, как было в 2014 -м !
стрелять будет каждая руина,
каждое дерево,
каждый столб,
та кожний Українець !

Хай нам Бог помагає та рідні стіни наших будинків!
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17.04.2021 15:11 Ответить
 
 