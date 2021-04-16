Наев: Есть три сценария - демонстрация противником силы, попытка получить днепровскую воду и атака на наши позиции

Военное руководство Украины рассматривает три сценария дальнейшего поведения вооруженных сил России.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

"Это, в частности, касается нам демонстрации силы - это первый вариант. Второй вариант - это получение военным путем Днепровской воды. И третий вариант - это касается обострения в районе проведения операции Объединенных сил и проведение локальных военных действий в направлении наши позиции. Такие три сценария рассматриваются", - рассказал он.

Наев отметил, что для каждого из этих сценариев есть свой план реагирования.

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Кроме того, по его словам, военные, которых Россия перебросила к украинской границе могут как вернуться в места расположения, так и остаться рядом с территорией Украины.

"В основном, переброска (военнослужащих. - Ред.) осуществляется с Западного, из Южного военного округа, и, действительно, с севера. ... Мы рассматриваем вариант, что закончится их обучение, и они уйдут. И второй вариант - что они будут дальше находиться на ротационной основе в таком увеличенном составе", - сказал Наев.

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