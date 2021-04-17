Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало, - Ермак о визите Зеленского в Париж
Франция, Германия и другие партнеры Украины демонстрируют ей "беспрецедентную" поддержку, и этот сигнал России поможет снизить напряжение на Донбассе, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире ТСН, комментируя прошедшие 16 апреля переговоры о ситуации на Донбассе между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Отвечая на вопрос ведущей, правдивы ли слухи, ходившие перед переговорами, что в рамках компромиссных предложений по дестабилизации ситуации на Донбассе лидеры Германии и Франции предложили Украине дать воду в Крым, Ермак подчеркнул: ".Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало".
"У нас есть принципиальная позиция в переговорах в Минске и нормандском формате. Предлагать Украине что-то, что выходило бы за рамки наших интересов – настоящие друзья даже не будут пытаться", – сказал он.
Ермак отметил также, что сама встреча на высшем уровне в формате "Украина-Франция-Германия" – это "очень мощный ответ" и сигнал для всех, кто решил, что переговоры, прошедшие между Макроном, Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным без Украины означают, что так будет и дальше.
"Что касается ситуации на границе, концентрации российских вооруженных сил, безусловно, сегодня мы слышим поддержку всех наших партнеров и бескомпромиссный сигнал Российской Федерации об отводе войск. Это принципиальный вопрос и Франции, и Германии, мы сегодня еще раз услышали это от лидеров этих стран", – подчеркнул глава ОП.
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Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
😀
Раньше ждали Пороха с зарубежных визитов и ныли, что "перемога не такая", а сейчас ждем зеленого полупоца со страхом "сдал все или не все"?
Казакут.е. Ермаку верить можно. ФСБ врать не станет.
17.04.2021
Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались. Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня. Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала. Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор. Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Щодо намірів І БАЖАНЬ ГНИЛОЇ ЄВРОПИ.
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1383293511697518592 1 ч
Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались. Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня. Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (...) бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала.
Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор. Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
Макрон оформив йому депортацію на 3 роки..
А.Білич:Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…