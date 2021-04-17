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Новости Агрессия России против Украины
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Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало, - Ермак о визите Зеленского в Париж

Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало, - Ермак о визите Зеленского в Париж

Франция, Германия и другие партнеры Украины демонстрируют ей "беспрецедентную" поддержку, и этот сигнал России поможет снизить напряжение на Донбассе, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире ТСН, комментируя прошедшие 16 апреля переговоры о ситуации на Донбассе между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отвечая на вопрос ведущей, правдивы ли слухи, ходившие перед переговорами, что в рамках компромиссных предложений по дестабилизации ситуации на Донбассе лидеры Германии и Франции предложили Украине дать воду в Крым, Ермак подчеркнул: ".Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Киева международными партнерами приведет к снижению напряженности в украинско-российских отношениях, - Ермак

"У нас есть принципиальная позиция в переговорах в Минске и нормандском формате. Предлагать Украине что-то, что выходило бы за рамки наших интересов – настоящие друзья даже не будут пытаться", – сказал он.

Ермак отметил также, что сама встреча на высшем уровне в формате "Украина-Франция-Германия" – это "очень мощный ответ" и сигнал для всех, кто решил, что переговоры, прошедшие между Макроном, Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным без Украины означают, что так будет и дальше.

"Что касается ситуации на границе, концентрации российских вооруженных сил, безусловно, сегодня мы слышим поддержку всех наших партнеров и бескомпромиссный сигнал Российской Федерации об отводе войск. Это принципиальный вопрос и Франции, и Германии, мы сегодня еще раз услышали это от лидеров этих стран", – подчеркнул глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) переговоры (5073) Макрон Эмманюэль (1361) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+18
елдаку поверить - себя обмануть... Подождём подробной информации...
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17.04.2021 00:21 Ответить
+18
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
😀
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17.04.2021 00:58 Ответить
+14
Чего там еще ожидать? -В чем полезность дурака - его можно использовать вслепую.
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17.04.2021 00:37 Ответить
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елдаку поверить - себя обмануть... Подождём подробной информации...
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17.04.2021 00:21 Ответить
Чего там еще ожидать? -В чем полезность дурака - его можно использовать вслепую.
показать весь комментарий
17.04.2021 00:37 Ответить
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
😀
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17.04.2021 00:58 Ответить
Бреше, падлюка.
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17.04.2021 13:55 Ответить
Ух ты *** ... Какое авторитетное мнение, какой анализ встречи .. правда от крота Куйла !!! ПНХ
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17.04.2021 00:24 Ответить
Верим Дерьмаку, ну
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17.04.2021 00:26 Ответить
Цеж взірець доброчесності!!!)))
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17.04.2021 00:29 Ответить
Безпрецедентна підтримка , це не просте занепокоєння ,а неосяжне занепокоєння!!!)))
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17.04.2021 00:27 Ответить
а что вы хотели??голосовали за,,хуже не будет"как вариант ,,хоть кто лиж бы не порох"вот и получите!!всякого рода ,,занепокоення!!"это то что называется!! ,,награда догнала своих героев!!"по факту что ,,наголосовали!!" то и имеете!!и заметьте!!ваш ,,головнокомандувач"в пределах Украины на всех углах по поводу и без оного кричит (во всё горло)что он ,,не лох"но за пределами(украины) этого даже в слух не упоминает!!видать понимает!! что тут это не конает!! и отношение именно как к ЛОХУ!!
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17.04.2021 00:40 Ответить
Гарний спич ,але багато букв ,Кравчук сказав коротше-"Маємо те що маємо!" !!!)))
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17.04.2021 00:45 Ответить
могу ещё кратче чем кравчук:сплошная задница!(во всех смыслах)
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17.04.2021 00:52 Ответить
Нафіга ЗЕнедоумок всюди тягає за собою комірника ОПи Козиря?
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17.04.2021 00:29 Ответить
мож где-нить и во французских колониях есть не хилые офшоры.
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17.04.2021 00:40 Ответить
на Мартинику, вместо Омана , там звявки еще не поступали?
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17.04.2021 00:42 Ответить
Для демонстрації підошв черевиків надипломатичних прийомах. Ківи ще не вистачає для маніпуляції руками.
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17.04.2021 09:27 Ответить
Підозрюю що Козирь робив це навмисно щоб все зіпсувати.
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17.04.2021 09:37 Ответить
Заветная коробочка и долларовая купюра наверное у него.
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17.04.2021 10:53 Ответить
Если такое дерьмак наболтал, то все не очень чисто.
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17.04.2021 00:31 Ответить
Ах, позвольте, позвольте, вам, не поверить. После желания посмотреть в глаза путину, после спора в 2019 с добробатовцем, после "Вагнергейта"и всех скандалов со "слугами" - как-то со скепсисом все эти слова воспринимаются.
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17.04.2021 00:54 Ответить
репутаційні ризики зеленого поца (репутації в нього не має) - це одкровення павліна. Хвіст розпустив, а якже -причетний до великої політики. це так за півтора року - з агента рейху в візири до гнусавого "делать" політику і заодно зелю під наглядом тримати. І вдвох вже півтора року петляють по світу.
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17.04.2021 00:56 Ответить
Смотрите, зеизбиратели, кто на самом деле руководит сейчас Украиной. Отправил торчка по весям заморским рассказывать как на его страну напали. И спокойно рулит потоками.
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17.04.2021 00:56 Ответить
Докатились!
Раньше ждали Пороха с зарубежных визитов и ныли, что "перемога не такая", а сейчас ждем зеленого полупоца со страхом "сдал все или не все"?
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17.04.2021 01:12 Ответить
Сказав фсбешний сексот.
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17.04.2021 01:18 Ответить
коротко, емко - respect!
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17.04.2021 01:22 Ответить
когда об етом орет светочь правды Ермак с внезапно убитым порохом братухой и так же внезапно воскресшим? - ну как ему не поверить?
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17.04.2021 01:21 Ответить
Казаку т.е. Ермаку верить можно. ФСБ врать не станет.
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17.04.2021 02:02 Ответить
Макрон пригласил Зеленского в Париж , чтобы вставить ему 11 кластеров. Судя по тому, что Макрон не вышел к прессе, что-то у него пошло не так.(с)
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17.04.2021 02:02 Ответить
А потім дізнаємось,що вода в Крим,перемовини з терористами і відмова від вступу в НАТО-в українських інтересах.
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17.04.2021 05:50 Ответить
и полная федерализация с управлением из москвы....
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17.04.2021 11:19 Ответить
Где ЯрмаК а где интересы Украины????
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17.04.2021 06:05 Ответить
" Имя сестра.. имя.." Так а что звучало " прошу огласить весь список.."
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17.04.2021 07:24 Ответить
Послухай Козиря і зрозумій, що все насправді навпаки.
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17.04.2021 07:42 Ответить
Зєлю і всю його шоблу єрмаків геть. Дострокові.
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17.04.2021 07:59 Ответить
Вірити цій мерзоті не можна ніколи!
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17.04.2021 08:21 Ответить
Остается только выяснить, что в понимании зепрезика и оп является "интересами Украины"?
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17.04.2021 09:01 Ответить
Це вже ви вимагаєте неможливого.
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17.04.2021 09:32 Ответить
"
‎17.‎04.‎2021

Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались. Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня. Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала. Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор. Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.


Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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17.04.2021 09:20 Ответить
До останнього, до кого треба було йти Зєлє, це до Макрона. Краще б в Канаду з'їздив. Або в Польщу, чи Литву. Все робить, як гірше. Чому українці досі мовчать?
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17.04.2021 09:38 Ответить
Похоже ценой огромных усилий Ма и Ме не позволили Чму сдацца. Они услышали Ба. Из брифинга Чма понятно,что он ни хрена не понял, что произошло. Набор бебебе
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17.04.2021 09:21 Ответить
ви оптиміст..
Щодо намірів І БАЖАНЬ ГНИЛОЇ ЄВРОПИ.

Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу - Цензор.НЕТ 9881
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17.04.2021 10:11 Ответить
Витерли сльози і соплі, поміняли памперс і пообіцяли "канфетку" за хорошу поведінку.
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17.04.2021 09:30 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1383293511697518592 1 ч
Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались. Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня. Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (...) бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала.
Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор. Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
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17.04.2021 09:55 Ответить
Зе пояснив,що не зможе гарантувати постачання води в Крим.
Макрон оформив йому депортацію на 3 роки..
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17.04.2021 10:06 Ответить
За 40 секунд, ШІСТЬ разів сказати слово "кластери" - це тільки говорящая собачка ЗЕ-Шаріков вміє


А.Білич:Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу - Цензор.НЕТ 292

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
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17.04.2021 10:33 Ответить
Всю глибину зради ми зможемо оцінити через місяці 2 після зустрічі на Єлисейських Полях. Це будуть спроби ламати ВР через коліно, таємні накази ТГК, і МО, і т.п. У всякому разі всі витрати по демонстраціі сили Путлером повинні бути виправдані саме діями шмарклі.
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17.04.2021 13:02 Ответить
твоє діло вчасно вологе прибирання в оп проводити, а не коментувати візити
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17.04.2021 18:01 Ответить
 
 