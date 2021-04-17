Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало, - Ермак о визите Зеленского в Париж

Франция, Германия и другие партнеры Украины демонстрируют ей "беспрецедентную" поддержку, и этот сигнал России поможет снизить напряжение на Донбассе, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире ТСН, комментируя прошедшие 16 апреля переговоры о ситуации на Донбассе между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отвечая на вопрос ведущей, правдивы ли слухи, ходившие перед переговорами, что в рамках компромиссных предложений по дестабилизации ситуации на Донбассе лидеры Германии и Франции предложили Украине дать воду в Крым, Ермак подчеркнул: ".Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало".

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"У нас есть принципиальная позиция в переговорах в Минске и нормандском формате. Предлагать Украине что-то, что выходило бы за рамки наших интересов – настоящие друзья даже не будут пытаться", – сказал он.



Ермак отметил также, что сама встреча на высшем уровне в формате "Украина-Франция-Германия" – это "очень мощный ответ" и сигнал для всех, кто решил, что переговоры, прошедшие между Макроном, Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным без Украины означают, что так будет и дальше.



"Что касается ситуации на границе, концентрации российских вооруженных сил, безусловно, сегодня мы слышим поддержку всех наших партнеров и бескомпромиссный сигнал Российской Федерации об отводе войск. Это принципиальный вопрос и Франции, и Германии, мы сегодня еще раз услышали это от лидеров этих стран", – подчеркнул глава ОП.

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