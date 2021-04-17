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Новости Оборона
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Члены комитета Рады увидели угрозу нацбезопасности в вопросе организации поставок продуктов питания в ВСУ, - Костенко

Члены комитета Рады увидели угрозу нацбезопасности в вопросе организации поставок продуктов питания в ВСУ, - Костенко

Народный депутат Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (фракция "Голос") заявил о том, что проблема питания в армии будет на контроле комитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "У многих вызвало интерес какое решение было принято Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по проблеме с питанием в Вооруженных силах Украины во время заседания, которое состоялось 14.04.2021.

Поясню что решил комитет. Комитетом было принято решение обратиться к Министру Обороны Украины с рекомендацией рассмотреть вопрос о соответствии заместителя министра обороны Игоря Халимона занимаемой должности. Именно он отвечает за направление работы, касающейся питания. Почему комитет решил принять такое решение?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты

Он продолжил: "Потому что члены Комитета увидели в вопросе поставок продуктов питания в ВСУ угрозу национальной безопасности. Более 90% продуктов питания поставляется одной компанией-монополистом, а сами продукты очень часто непригодны для употребления.

К депутатам поступает большое количество жалоб военнослужащих на качество питания, относительно невыполнения обязательств поставщиками и на игнорирование этой проблемы с стороны Министерства обороны Украины. Депутаты, которые посещают позиции наших военнослужащих воочию видели качество продуктов, поставляемые в войска. Иногда они вообще были непригодными для употребления. Поэтому Комитетом была предоставлена ​​соответствующая оценка менеджмента Министерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады рекомендует уволить замминистра обороны Халимона из-за создания монополии по питанию в ВСУ для одной фирмы, - Бобровская

"Также, Комитет своим решением признал нужным обратиться к МОУ с просьбой предоставить подробную информацию о количестве сообщений от военнослужащих и составленных актов относительно некачественного предоставления услуг по обеспечению питанием, а также принятых мер реагирования. Кроме того, запросили информацию о количестве предприятий, желающих принять участие в тендерах на оказание услуг по организации питания военнослужащих, которым предприятиям было отказано в участии и по каким причинам им было отказано", - подчеркнул Костенко

Он продолжил: "Рассмотрели на заседании и причины возникновения проблем с питанием, также являются результатами управления со стороны МОУ. Управленческие решения должностных лиц МОУ привели к тому, что за поставки продуктов в более чем 90% воинских частей отвечает один поставщик. Депутаты видят в этом угрозу национальной безопасности, поскольку в случае возникновения проблем у поставщика наши военнослужащие могут остаться без питания. По мнению членов комитета, реализация существующей тендерной процедуры закупки продовольственного обеспечения для ВСУ содержит признаки грубого нарушения законодательства Украины о защите экономической конкуренции. Поэтому Комитет решил рекомендовать МОУ привести реализацию тендерных процедур в соответствии с законодательством".

"Кроме того, Комитет решил обратиться в Офис Генерального прокурора относительно письма Киевской прокуратуры, которое могло повлиять на результаты проведения тендеров. Будем держать вопрос питания в ВСУ на контроле", - резюмировал нардеп. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны не выполняет решение суда об отмене тендера по питанию в армии: поставлявшая некачественные продукты "Військсервіс-Волонтер" все еще указана победителем, - нардеп "Голоса" Бобровская

Автор: 

Минобороны (9425) оборона (5238) еда (355) ВСУ (6695) Костенко Роман (170)


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Топ комментарии
+13
Прозріли після пенделя. А до цього не бачили?
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17.04.2021 01:14 Ответить
+13
При Зюзе армия возвращается в исходное (2014) состояние?
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17.04.2021 02:32 Ответить
+11
під час війни м ародерів пристрілювали...ворюг вішать треба а не ордена давать.
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17.04.2021 01:47 Ответить
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Прозріли після пенделя. А до цього не бачили?
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17.04.2021 01:14 Ответить
Зате вжее третя реформа військовоі форми - золоті погони для генералів, аксельбанти і емблемки. Гнати треба цю шоблу, бо то не військові, а д..би .
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17.04.2021 09:23 Ответить
під час війни м ародерів пристрілювали...ворюг вішать треба а не ордена давать.
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17.04.2021 01:47 Ответить
в Блокадном Ленинграде расстреляли всю смену кухни с главным поваром вкупе за что..
да за то что как холопы умудрились членам партии подать в ГОЛОДНОМ БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ ГДЕ ЛЮДИ УМИРАЛИ ТЫСЯЧАМИ слегка прохладные сладкие булочки из белой муки высшего сорта.. вот как любила себя власть а тут сопли жуют приехали зам министра выволокли во двор ту всю кумпанию которая кормит ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ ГИМНОМ(идиома) и расстрелять нафиг экономим время и бумагу и точка.. а вопрос решался бы быстро любая торговая ретейлерская сеть в Украине Сельпо Метро Ашан АТБ у нас в Одессе- Таврия... Копейка обеспечили бы военных качественной продукцией и таварами и консарвацией и кулинарией и целые цеха имеются у них..
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17.04.2021 09:16 Ответить
Если все будет по-честному, теряется смысл службы для генералов и прапорщиков ?- продукты не воруй, солярку не тырь, обмундирование на базарах не продавай. За что тогда жить?
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17.04.2021 09:27 Ответить
Надо и в супермаркетах сделать запасы на 2 месяца . Надо всегда учитывать момент паники обывателя,
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17.04.2021 01:49 Ответить
А руководит этим комитетом прислуга марьяна безмозглая? она еще и слепая оказалась?
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17.04.2021 02:18 Ответить
Наглая и самоуверенная слуга
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17.04.2021 02:30 Ответить
Тупая бультерьерша
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17.04.2021 07:49 Ответить
Як людина, якій пощастило мати бультер'єра, засвідчую, що ця тупорила, упорота погань і поряд з булькою не стояла.
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17.04.2021 09:59 Ответить
При Зюзе армия возвращается в исходное (2014) состояние?
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17.04.2021 02:32 Ответить
не будете кормить бойцов, члены.... всех фракций? - завтра на помойках окажетесь и никто не подаст.
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17.04.2021 03:18 Ответить
Шёл седьмой год войны. Мдааа...
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17.04.2021 08:28 Ответить
Ці халівони наших бійців годують макаронами з хробаками і ім все сходить з рук, бо не одні вони годуються біля армійськоі кормушки. Один "гівнокомандуючий" грозився руки відрубувати і далі погроз справа не пішла, інший обурюється, а макарони і далі з хробаками.
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17.04.2021 09:18 Ответить
Аби ж то.
Це "нарідно"- зелена влада "виправляє" реформи Порошенка, позбавляючи армію "надлишків". Бо розжиріла при "баризі". НЕхАрАшо.
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17.04.2021 10:06 Ответить
Панове депутати! Яка "загроза"! Ви що не дивилися відосиків з ЗЕ і Єрмаком в солдатських їдальнях?
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17.04.2021 09:54 Ответить
Яка, нахрін, відповідність посаді?
У мальЧіка не получілось. Простіть і отпутить?
Крав пліснявий халімон, свідомо. Звільняв з роботи людей, які відмовлялись виконувати його злочинні накази, свідомо. Професійно.
Безугла, це- ЗЛОЧИН. Стаття 111.
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17.04.2021 10:13 Ответить
Виновным нужно отрубать головы.
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17.04.2021 11:18 Ответить
Все хотят припасть к этому корыту, вот и кукарекают, ну поменяют поставщика, на своего пацана, что изменится?
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17.04.2021 13:06 Ответить
 
 