Члены комитета Рады увидели угрозу нацбезопасности в вопросе организации поставок продуктов питания в ВСУ, - Костенко
Народный депутат Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (фракция "Голос") заявил о том, что проблема питания в армии будет на контроле комитета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "У многих вызвало интерес какое решение было принято Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по проблеме с питанием в Вооруженных силах Украины во время заседания, которое состоялось 14.04.2021.
Поясню что решил комитет. Комитетом было принято решение обратиться к Министру Обороны Украины с рекомендацией рассмотреть вопрос о соответствии заместителя министра обороны Игоря Халимона занимаемой должности. Именно он отвечает за направление работы, касающейся питания. Почему комитет решил принять такое решение?"
Он продолжил: "Потому что члены Комитета увидели в вопросе поставок продуктов питания в ВСУ угрозу национальной безопасности. Более 90% продуктов питания поставляется одной компанией-монополистом, а сами продукты очень часто непригодны для употребления.
К депутатам поступает большое количество жалоб военнослужащих на качество питания, относительно невыполнения обязательств поставщиками и на игнорирование этой проблемы с стороны Министерства обороны Украины. Депутаты, которые посещают позиции наших военнослужащих воочию видели качество продуктов, поставляемые в войска. Иногда они вообще были непригодными для употребления. Поэтому Комитетом была предоставлена соответствующая оценка менеджмента Министерства".
"Также, Комитет своим решением признал нужным обратиться к МОУ с просьбой предоставить подробную информацию о количестве сообщений от военнослужащих и составленных актов относительно некачественного предоставления услуг по обеспечению питанием, а также принятых мер реагирования. Кроме того, запросили информацию о количестве предприятий, желающих принять участие в тендерах на оказание услуг по организации питания военнослужащих, которым предприятиям было отказано в участии и по каким причинам им было отказано", - подчеркнул Костенко
Он продолжил: "Рассмотрели на заседании и причины возникновения проблем с питанием, также являются результатами управления со стороны МОУ. Управленческие решения должностных лиц МОУ привели к тому, что за поставки продуктов в более чем 90% воинских частей отвечает один поставщик. Депутаты видят в этом угрозу национальной безопасности, поскольку в случае возникновения проблем у поставщика наши военнослужащие могут остаться без питания. По мнению членов комитета, реализация существующей тендерной процедуры закупки продовольственного обеспечения для ВСУ содержит признаки грубого нарушения законодательства Украины о защите экономической конкуренции. Поэтому Комитет решил рекомендовать МОУ привести реализацию тендерных процедур в соответствии с законодательством".
"Кроме того, Комитет решил обратиться в Офис Генерального прокурора относительно письма Киевской прокуратуры, которое могло повлиять на результаты проведения тендеров. Будем держать вопрос питания в ВСУ на контроле", - резюмировал нардеп.
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да за то что как холопы умудрились членам партии подать в ГОЛОДНОМ БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ ГДЕ ЛЮДИ УМИРАЛИ ТЫСЯЧАМИ слегка прохладные сладкие булочки из белой муки высшего сорта.. вот как любила себя власть а тут сопли жуют приехали зам министра выволокли во двор ту всю кумпанию которая кормит ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ ГИМНОМ(идиома) и расстрелять нафиг экономим время и бумагу и точка.. а вопрос решался бы быстро любая торговая ретейлерская сеть в Украине Сельпо Метро Ашан АТБ у нас в Одессе- Таврия... Копейка обеспечили бы военных качественной продукцией и таварами и консарвацией и кулинарией и целые цеха имеются у них..
Це "нарідно"- зелена влада "виправляє" реформи Порошенка, позбавляючи армію "надлишків". Бо розжиріла при "баризі". НЕхАрАшо.
У мальЧіка не получілось. Простіть і отпутить?
Крав пліснявий халімон, свідомо. Звільняв з роботи людей, які відмовлялись виконувати його злочинні накази, свідомо. Професійно.
Безугла, це- ЗЛОЧИН. Стаття 111.