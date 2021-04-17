Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в связи наращиванием РФ войск вблизи границы с Украиной
Кризис между Украиной и Россией должна быть урегулирована путем диалога, основываясь на принципах территориальной целостности Украины и Минских соглашений.
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Российско-украинский кризис следует решать путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и минских договоренностей", - сказал во время разговора Эрдоган.
Во время общения также шла речь о ситуации в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане.
Ранее Эрдоган заявлял о готовности содействовать урегулированию ситуации на востоке Украины.
Топ комментарии
+2 Герхард
показать весь комментарий17.04.2021 02:01 Ответить Ссылка
+1 Senator S #201477
показать весь комментарий17.04.2021 06:28 Ответить Ссылка
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буба над схваткой с вопросами - ето же не он Президент Украины ето же все они,
включая попередников недорабатывают...