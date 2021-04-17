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Новости Агрессия России против Украины
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Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в связи наращиванием РФ войск вблизи границы с Украиной

Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в связи наращиванием РФ войск вблизи границы с Украиной

Кризис между Украиной и Россией должна быть урегулирована путем диалога, основываясь на принципах территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Российско-украинский кризис следует решать путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и минских договоренностей", - сказал во время разговора Эрдоган.

Во время общения также шла речь о ситуации в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности содействовать урегулированию ситуации на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, - Эрдоган

Автор: 

НАТО (10086) Эрдоган Реджеп Тайип (920) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+2
ЗЕ еще не плюнул говном в Столтенберга и Эрдогана за то, что они без клоуна серьезные вопросы обсуждали?
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17.04.2021 02:01 Ответить
+1
Быдло Мавзоленое защитник...особенно в Чечне 3 раза зачищали Ачхой-мартан и прочие села Самашки...Защитник РАБссия, Анекдот для быдла...особенно в сирийском Алеппо...
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17.04.2021 06:28 Ответить
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ЗЕ еще не плюнул говном в Столтенберга и Эрдогана за то, что они без клоуна серьезные вопросы обсуждали?
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17.04.2021 02:01 Ответить
все впереди - все должны бубе.... и все за него все вопросы должны порешать.
буба над схваткой с вопросами - ето же не он Президент Украины ето же все они,
включая попередников недорабатывают...
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17.04.2021 02:55 Ответить
Плюеться говном,вот это през.....это он после наркоты?
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17.04.2021 07:33 Ответить
редкая зеленая тварь украинцам до вподоби прийшлась....
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17.04.2021 02:57 Ответить
и минских договоренностей", - сказал во время разговора Эрдоган...... Еще и росия любит повторять за подобные договоренности
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17.04.2021 04:31 Ответить
Байден поблагодарил Путлера и РАБссию за кибератаки на государственные учреждения США и убедился что Путлер не убийца,а казел всех времен и народов...
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17.04.2021 05:44 Ответить
Турция поставляет в Украину лучшие вооружения на сегодня,поскольку боевые дроны Байрактар и Акинчи утюжат мавзолейное дерьмо уже не только в Нагорном Карабахе..
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17.04.2021 05:47 Ответить
Минская эпопея закончилась,Мавзолейные...,Пришла Крымская платформа,на которую приглажены лидеры Британии,США,Канады и даже Эстонии...
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17.04.2021 05:51 Ответить
Быдло Мавзоленое защитник...особенно в Чечне 3 раза зачищали Ачхой-мартан и прочие села Самашки...Защитник РАБссия, Анекдот для быдла...особенно в сирийском Алеппо...
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17.04.2021 06:28 Ответить
Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в связи наращиванием РФ войск вблизи границы с Украиной - Цензор.НЕТ 3405
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17.04.2021 07:01 Ответить
ХЛО всех достанет и схлопочет
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17.04.2021 07:55 Ответить
 
 