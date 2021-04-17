Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в связи наращиванием РФ войск вблизи границы с Украиной

Кризис между Украиной и Россией должна быть урегулирована путем диалога, основываясь на принципах территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Российско-украинский кризис следует решать путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и минских договоренностей", - сказал во время разговора Эрдоган.

Во время общения также шла речь о ситуации в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности содействовать урегулированию ситуации на востоке Украины.

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