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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска

За минувшие сутки 15 нарушений режима

За минувшие сутки, 16 апреля, было зафиксировано 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи населенных пунктов Новоградское, Марьинка и Опытное противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, в пригороде населенных пунктов Водяное( Донецкая область), Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Майорск - из стрелкового оружия. Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а у н.п. Пески - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

"В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - следует из сообщения штаба.

Читайте также: Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов. ВИДЕО

Также уточняется, что по состоянию на 7 утра 17 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного Донецкой области враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет.

Автор: 

агрессия (1705) боевик (16779) обстрел (27885) терроризм (18692) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Потому что ты дебил. Кто заптерил контрснаперские группы, первентивные удары и ответный огонь? Порошенко?
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17.04.2021 08:23 Ответить
+9
Режим тиші є тільку у головах **звєзданутих свідєтєлєй членограя.
Як довго ще буде тривати ця клоунада з режимами тиші?
Скільки ще наших бійців повинно загинути, щоб нарешті хоч у СМІ почали називати своїм ім'ям війну та обстріли на фронті, які не припиняються ні на один день.
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17.04.2021 09:39 Ответить
+7
"Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов."
...
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17.04.2021 08:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Слава тебе, Зеленский за стабильный мир на востоке Украины!
===================
Ума не приложу, что нужно сделать русским, что бы нарушить эту стабильность! Ядерную бомбу взорвать? Ввести армию? Или это будет провокация?
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17.04.2021 08:16 Ответить
Потому что ты дебил. Кто заптерил контрснаперские группы, первентивные удары и ответный огонь? Порошенко?
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17.04.2021 08:23 Ответить
"Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов."
...
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17.04.2021 08:29 Ответить
За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска - Цензор.НЕТ 5170За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска - Цензор.НЕТ 9340За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска - Цензор.НЕТ 9340
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17.04.2021 08:35 Ответить
http://risovach.ru/upload/2021/04/mem/dobbi_269060176_orig_.jpg ***** ....._orig_.jpg (500×415) ....
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17.04.2021 08:36 Ответить
Террористы совершили дистанционное минирование в районе Майорска, почему Украина так не может совершить дистанционное минирование своего участка границы, захваченного террористами?
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17.04.2021 08:43 Ответить
Нечем,мины ушли в утиль
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17.04.2021 08:47 Ответить
Нужно в тыл за минами в тыл врага послать 95 квартал, может у них получиться ,
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17.04.2021 08:57 Ответить
Юзика или Кошевого? Ваши предложения.
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17.04.2021 11:45 Ответить
Режим тиші є тільку у головах **звєзданутих свідєтєлєй членограя.
Як довго ще буде тривати ця клоунада з режимами тиші?
Скільки ще наших бійців повинно загинути, щоб нарешті хоч у СМІ почали називати своїм ім'ям війну та обстріли на фронті, які не припиняються ні на один день.
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17.04.2021 09:39 Ответить
Эта тишина поломалась. Несите новую.
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17.04.2021 11:22 Ответить
Так з ким же ми все таки воюємо? З терористами?
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17.04.2021 11:49 Ответить
А стрелять наши войска вообще умеют? Или только писать жалобы в ОБСЕ? У нас что, армия писарей?
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17.04.2021 11:51 Ответить
епть, а там что до сих пор режим тишины существует?
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17.04.2021 13:13 Ответить
 
 