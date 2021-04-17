За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска

За минувшие сутки, 16 апреля, было зафиксировано 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи населенных пунктов Новоградское, Марьинка и Опытное противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, в пригороде населенных пунктов Водяное( Донецкая область), Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Майорск - из стрелкового оружия. Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а у н.п. Пески - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

"В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - следует из сообщения штаба.

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Также уточняется, что по состоянию на 7 утра 17 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного Донецкой области враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет.