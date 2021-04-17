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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели

14 984 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 апреля 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по информации Степанова за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 4100 человек;

▪️летальных случаев - 440;

▪️выздоровели - 9736 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213).

Кроме этого, министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 936 228 человек;

🔺выздоровели - 1 475 556 человек;

🔺летальных случаев - 39 536;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8915393.

"За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях", - уточнил он.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Якщо дивитися в корінь проблеми - то розплата за безвідповідальне голосування більшості виборців.
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17.04.2021 09:15 Ответить
+4
При чем многие избиратели сами и платят самую высокую цену своих ошибок. Можно даже сказать что из убил телевизор.
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17.04.2021 09:20 Ответить
+3
Пофигисты заражают непофигистов , вот в чем вопрос
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17.04.2021 09:50 Ответить
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Чому так багато смертей?
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17.04.2021 08:35 Ответить
Якщо дивитися в корінь проблеми - то розплата за безвідповідальне голосування більшості виборців.
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17.04.2021 09:15 Ответить
При чем многие избиратели сами и платят самую высокую цену своих ошибок. Можно даже сказать что из убил телевизор.
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17.04.2021 09:20 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229 Это расплата за нищету, и политизированность. Я так думаю, что если бы процессом рулили Свинарчуки, и им подобные, толку бы тоже не было.
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17.04.2021 10:43 Ответить
Свинарчуки ввозили контрабасом детали для ремонта таеков из Раши. И о ужас, стоимость их была выше, чем в Раше. Благодаря разоблачениям этот канал перекрыли, детали остались у ВС РФ, танки Т-72, что есть в ВСУ ремонтировать нечем. Пабеда!
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17.04.2021 11:11 Ответить
....и это называется видать "плато" по Сепанову!?((
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17.04.2021 10:56 Ответить
Тому що люди не слідкують за своїм здоров'ям. Згадайте відео з лікарень - переважна більшість хворих на кисні з надлишковою вагою. Те, що мають серцеву недостатність або завищений цукор, дізнаються вже в лікарні. Кожного року потрібно проходити мед. огляд, підліковуватись і займатися спортом. Потрібно укріплювати свій організм і бути готовим до будь-яких корон.
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17.04.2021 11:12 Ответить
Ужас какой- то без видимого конца
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17.04.2021 08:36 Ответить
зараз Степанов розповість про УСПІХ- УКРАЇНА ВИЙШЛА НА "ПЛАТО"
ТІЛЬКИ ОТ плато ,**** Степанов,у Тібеті
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17.04.2021 08:57 Ответить
Поки не вимруть пофігісти, так і буде.
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17.04.2021 08:59 Ответить
Пофигисты заражают непофигистов , вот в чем вопрос
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17.04.2021 09:50 Ответить
Через 2 года будет конец ужаса, который ты лично привела.
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17.04.2021 11:24 Ответить
треть смертности списывают на сопли. Не стесняйтесь, пишите уже всех 1500 умерших в сутки в ковидники
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17.04.2021 08:44 Ответить
Не стесняйся, пишиуже, что в 2020 умерло на 6,1% украинцев больше, чем в 2019, благодаря симулянтам...
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17.04.2021 09:18 Ответить
ВОЗ своими протоколами и дозами иммунодипресантов залечивал людей до смерти, не стесняйтесь и этого уже озвучивать
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17.04.2021 09:32 Ответить
Не стесняйся правильно писать названия, а то подумают, что ты эту хрень написал в состоянии глубокой дИпрессии.
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17.04.2021 10:13 Ответить
росія "лідер". У надлишковій смертності...
зате у ній"прогрес" з смертями від КовідВ Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5856
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17.04.2021 17:22 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 5203
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17.04.2021 08:45 Ответить
Турція "завязлась" на китайський Кроновак(як і Україна)..
самі китайці визнали його малоефективним..(
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17.04.2021 08:59 Ответить
Сотні людей щодня гине, а ці уроди моральні ходять по ток-шоу на каналах олігархів, і розказують які вони молодці. І олігархів побороли, і ковід тоже, майже.
За таке "управління" треба по 10 років тюрми давати
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17.04.2021 09:03 Ответить
За такое "управление" не грех было бы ЗЕиКо за бруствером закопать.
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17.04.2021 11:26 Ответить
Еще полтора "Боинга" навернулись... Царство Небесное.
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17.04.2021 10:45 Ответить
Пенсійно-медична реформа від Степанова в діі ..я вважаю, що ця бездіяльність від влади - це спрямоване винищення населення...
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17.04.2021 10:57 Ответить
Степанов фельдшер-смерть. В Украине у власти сейчас отпетые мудаки.
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17.04.2021 11:27 Ответить
Перш за все потрібно дивитися на себе кожному громадянину України. Народ без масок ходить по магазинах і заправках. Поняття безпечного спілкування немає. Кафе і ресторани відкриті. Веселощі на кожному кроці. І це для країни тільки початок...
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17.04.2021 14:40 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7138
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17.04.2021 17:24 Ответить
 
 