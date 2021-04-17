В Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели
14 984 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 апреля 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по информации Степанова за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 4100 человек;
▪️летальных случаев - 440;
▪️выздоровели - 9736 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213).
Кроме этого, министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 936 228 человек;
🔺выздоровели - 1 475 556 человек;
🔺летальных случаев - 39 536;
🔺проведено ПЦР-тестов - 8915393.
"За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях", - уточнил он.
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ТІЛЬКИ ОТ плато ,**** Степанов,у Тібеті
зате у ній"прогрес" з смертями від Ковід
самі китайці визнали його малоефективним..(
За таке "управління" треба по 10 років тюрми давати