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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 044 человека, всего - 445 861, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 044 человека, всего - 445 861, - Степанов

13 044 человека были вакцинированы от коронавируса в Украине за минувшие сутки, 16 апреля.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Степанова, с начала кампании по вакцинации первую дозу получили 445 861 человек, завершили вакцинацию – 5 человек (из них двое получили первую дозу за границей).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали на Львовщине (2 689), Киеве (1 764) и Житомирщине (921). В то же время, в Кировоградской области сделали за сутки всего 86 прививок.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Стебанов! Я твой куртка топтал!
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17.04.2021 09:30 Ответить
+1
Степашкина пірімога. Вчора у Шустера йому давали люлєй.
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17.04.2021 09:19 Ответить
+1
У 95 кварталу клоунада завжди і всюди. Це їхня суть.
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17.04.2021 09:32 Ответить
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Степашкина пірімога. Вчора у Шустера йому давали люлєй.
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17.04.2021 09:19 Ответить
От мені цікаво, президент вакцинувався 2 березня Ковішилдом, чому ж через 28 днів не проведена ревакцинація? Чи то була знову клоунада?
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17.04.2021 09:27 Ответить
У 95 кварталу клоунада завжди і всюди. Це їхня суть.
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17.04.2021 09:32 Ответить
Стебанов! Я твой куртка топтал!
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17.04.2021 09:30 Ответить
Очень мало, а в выходные вакцинация вообще практически не идет.
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17.04.2021 09:44 Ответить
Степашка проводить пенсійну реформу... тому кожен день помирає офіційно біля 500 чоловік тільки від Ковіду... Ну що, зебіли, "сдєлалі" це разом...?
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17.04.2021 10:44 Ответить
Чи "нужнА простА пЄрєстать болєть"???
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17.04.2021 10:46 Ответить
Попали в больничку, тест сдать. В одном коридоре на ковид, на кровь, на другие анализы куча людей. Специально хотят всех перезаразить? В регистратуре очередь. Неужели забор тестов нельзя по человечески организовать
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17.04.2021 14:01 Ответить
В Німеччині у середу вакцинувалися майже 770тис. людей. І то, самі німці вважають, що вони пасуть задніх у вакцинації. Чому ж тоді чемпіони боротьби проти ковід (стєпашка і шмаркля) так повільно вакцинують? 13 тис. в день. Капєц.
https://impfdashboard.de/
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17.04.2021 14:02 Ответить
 
 