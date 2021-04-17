За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 044 человека, всего - 445 861, - Степанов
13 044 человека были вакцинированы от коронавируса в Украине за минувшие сутки, 16 апреля.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По информации Степанова, с начала кампании по вакцинации первую дозу получили 445 861 человек, завершили вакцинацию – 5 человек (из них двое получили первую дозу за границей).
Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали на Львовщине (2 689), Киеве (1 764) и Житомирщине (921). В то же время, в Кировоградской области сделали за сутки всего 86 прививок.
Топ комментарии
+2 Viktor Zotov
показать весь комментарий17.04.2021 09:30 Ответить Ссылка
+1 5 копійок
показать весь комментарий17.04.2021 09:19 Ответить Ссылка
+1 5 копійок
показать весь комментарий17.04.2021 09:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://impfdashboard.de/