За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 044 человека, всего - 445 861, - Степанов

13 044 человека были вакцинированы от коронавируса в Украине за минувшие сутки, 16 апреля.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Степанова, с начала кампании по вакцинации первую дозу получили 445 861 человек, завершили вакцинацию – 5 человек (из них двое получили первую дозу за границей).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали на Львовщине (2 689), Киеве (1 764) и Житомирщине (921). В то же время, в Кировоградской области сделали за сутки всего 86 прививок.

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