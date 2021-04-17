НАТО о планах РФ закрыть части акватории Черного моря: Неоправданный поступок

Североатлантический Альянс считает действия РФ по блокированию движения через Керченский пролив и запрет судоходства в Азовском море частью общего курса данной страны на дестабилизацию обстановки в регионе и призывает Россию немедленно прекратить провокации.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном на ее странице в соцсети Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Планы России ограничить доступ к части Черного моря и Керченского пролива будет неоправданным шагом, частью более широкой тенденции дестабилизирующего поведения. Мы призываем Россию разрешить свободу судоходства. Союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконнуюной аннексию украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Лунгеску в этом же сообщении привела текст заявления Альянса по поводу действий России в Черном и Азовском морях.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия планирует ограничить доступ к части Черного моря и Керченского пролива. Это будет неоправданный поступок, часть более широкой тенденции дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море и дать свободу судоходству", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что со времени незаконной оккупации Крыма Россия существенно увеличила собственное военное присутствие на полуострове и вокруг него. Действия РФ по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей вызывают дальнейшую угрозу для независимости Украины, подрывают стабильность в широком регионе.

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"Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, остановить курс на провокации и уважать собственные международные обязательства. Союзники по НАТО не признают и не станут признавать незаконную и противоправную оккупацию Крыма Россией. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", — отмечается в заявлении Североатлантического альянса.

Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.