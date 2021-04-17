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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО о планах РФ закрыть части акватории Черного моря: Неоправданный поступок

НАТО о планах РФ закрыть части акватории Черного моря: Неоправданный поступок

Североатлантический Альянс считает действия РФ по блокированию движения через Керченский пролив и запрет судоходства в Азовском море частью общего курса данной страны на дестабилизацию обстановки в регионе и призывает Россию немедленно прекратить провокации.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном на ее странице в соцсети Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Планы России ограничить доступ к части Черного моря и Керченского пролива будет неоправданным шагом, частью более широкой тенденции дестабилизирующего поведения. Мы призываем Россию разрешить свободу судоходства. Союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконнуюной аннексию украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Лунгеску в этом же сообщении привела текст заявления Альянса по поводу действий России в Черном и Азовском морях.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия планирует ограничить доступ к части Черного моря и Керченского пролива. Это будет неоправданный поступок, часть более широкой тенденции дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море и дать свободу судоходству", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что со времени незаконной оккупации Крыма Россия существенно увеличила собственное военное присутствие на полуострове и вокруг него. Действия РФ по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей вызывают дальнейшую угрозу для независимости Украины, подрывают стабильность в широком регионе.

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"Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, остановить курс на провокации и уважать собственные международные обязательства. Союзники по НАТО не признают и не станут признавать незаконную и противоправную оккупацию Крыма Россией. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", — отмечается в заявлении Североатлантического альянса.

Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.

Автор: 

Керченский пролив (428) корабль (2046) НАТО (10086) россия (96216) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+18
Лаптям всьо по барабану поки не отримають в рило.
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17.04.2021 09:46 Ответить
+9
В чем проблема? Закройте на учения месяцев на 6-8 участок моря, где длжен пролечь СП-2. А еще лучше - там где уже пролег. Для отработки глубинного бомбометания.
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17.04.2021 10:26 Ответить
+3
Ждите новых санкций рабSSея))
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17.04.2021 09:47 Ответить
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Лаптям всьо по барабану поки не отримають в рило.
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17.04.2021 09:46 Ответить
лаптям не по-барабану, лапти все делают в ущерб Украине. потому что лапти злейшие враги Украины. Ты готов записаться в добровольцы?
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17.04.2021 12:25 Ответить
Ждите новых санкций рабSSея))
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17.04.2021 09:47 Ответить
А я утверждаю что пролив никто не станет перекрывать! Эта вакханалия уже достала! Я те места отлично знаю, таки с 1981-го там работаю. Повторяю, для экспертов НАТО, на этот раз: откройте карту и присмотритесь: где находится мыс Опук!!! И вы увидите, что он в стороне от пролива, а ниже его- тот самый район, который закроют. Когда был СССР, то этот район тоже постоянно закрывали, но никто и ничего не говорил. Сейчас протестовать имеет право только украинская сторона, ибо Крым- это Украина! И всё!
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17.04.2021 09:51 Ответить
Глянул на карту,таки да...
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17.04.2021 10:01 Ответить
В том и всё дело! Мне было бы как-то вс равно, если бы я не жил в Мариуполе, где и так все вздрюченные сверх всякой меры. А тут ещё и слушок этот, о том что порту- капец, бо кацапы пролив закрывают, с 21 апреля. А тогда тут многому капец, если не всему. Вот зачем это делать?!
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17.04.2021 10:05 Ответить
Была бы власть страны заинтересована, так проложили бы канал из Азовского моря до Днепра и тогда можно болт класть на рашкованские угрозы перекрытия пролива. Да, это огромные деньги, но, мне кажется, оно того стоило бы.
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17.04.2021 11:10 Ответить
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17.04.2021 09:53 Ответить
Неоправданный поступок. Ну и...?
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17.04.2021 09:56 Ответить
Ну і "дуже велика стурбованість" бо невиправдати чи засудити не можна.
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17.04.2021 10:03 Ответить
Призывают, выражают обеспокоенность - стандартная песня
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17.04.2021 10:00 Ответить
В чем проблема? Закройте на учения месяцев на 6-8 участок моря, где длжен пролечь СП-2. А еще лучше - там где уже пролег. Для отработки глубинного бомбометания.
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17.04.2021 10:26 Ответить
А от цікаво,якщо через Керченський пролив буде проходити ракетний крейсер типуTiconderoga або есмінець класу Aleigh Burke,кацапи теж будуть видрачуватись?
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17.04.2021 10:36 Ответить
Йде війна але європі на це плювати.
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17.04.2021 10:41 Ответить
И потому пожар охватит Европу, а после - и весь мир.
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17.04.2021 20:28 Ответить
Нужно выйти Украине из договора по Азовскому морю и объявить его нейтральными водами открытым для судов 3-их стран
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17.04.2021 10:47 Ответить
а Турция-это еще НАТО?
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17.04.2021 11:21 Ответить
Еще какая НАТа ,чебураха драная, 2я армия как пишут ...
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17.04.2021 11:25 Ответить
снова они обеспокоены. лучше введите санкции.

запрет козлячим кораблям заходить в порты стран НАТО.
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17.04.2021 12:08 Ответить
это всё бла, бла, бла... есть факт оккупации? есть .ваши действия? смешные санкции. им пихуй на них. тем более за крым санкции вообще более чем смехотворные.
второе - был факт нападения на украинские корабли? был. где реакция? арестовали все кораблимордора по всему миру? запретили заходить в порты? нет.
ну дак пока не начнут реально действовать, наказывать жёстко - так и будет. потому как нету наказания.
за грузию небыло, за приднестровье не было - дак чего же тогда на украину не напасть и крым не отжать, если наказания нету?
тут всё логично и толку не будет, пока не будут давать по жопе. все эти разговоры и санкции до жопы грязных орков
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17.04.2021 13:11 Ответить
рф необходимо разделить и разобщить на мелкие, независимые государства, которые она оккупировала и вернуть ее в родную гавань, маасковские болота и пределы '"золотого кольца". мааск ва - второй бабилон и бабилонская блудница, восседающая на звере, облаченная в багряницу и упоенная кровью, должна быть разрушена.
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17.04.2021 14:00 Ответить
Неоправданный поступок - вас понял. Держите в курсе.
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17.04.2021 20:26 Ответить
 
 