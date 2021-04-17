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Новости Санкции против России
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Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях

Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях

Посольство США в РФ ведет консультации с Вашингтоном на фоне ответных мер России, опубликованных на сайте российского внешнеполитического ведомства,

 Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видели сообщение, опубликованное на сайте Министерства иностранных дел России и изучаем содержащуюся в нем информацию, ведем консультации с Вашингтоном", - сообщил Салливан.

"Мы не получали никакой официальной дипломатической ноты с подробностями действий российских властей в отношении работы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в России", - сказал он.

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Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.

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Автор: 

россия (96216) санкции (11475) США (27166) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+5
Зустрічайте ЗЕпакращення. Хуже нібудіт.
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17.04.2021 10:10 Ответить
+4
Опять кацап отымел американский х%й своей жопой)
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17.04.2021 09:59 Ответить
+2
Подсолнечное масло стоит около 70 грн за литр. Яйца по 42 грн десяток. Пенсионерам крышка от гроба.32-33 год шут Зеленский решил повторить.
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17.04.2021 10:05 Ответить
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Опять кацап отымел американский х%й своей жопой)
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17.04.2021 09:59 Ответить
Подсолнечное масло стоит около 70 грн за литр. Яйца по 42 грн десяток. Пенсионерам крышка от гроба.32-33 год шут Зеленский решил повторить.
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17.04.2021 10:05 Ответить
Зустрічайте ЗЕпакращення. Хуже нібудіт.
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17.04.2021 10:10 Ответить
То что зеленый редкий чмо - никто не спорит, но где Вы видели куриные яйца по 42 грн? Я сегодня спокойно купил лоток по 28 грн. Сестра в Киеве на Теремки -2 спокойно купила по 34 грн. (специяльно созванивались). Вы, где живете?
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17.04.2021 10:27 Ответить
https://censor.net/ua/user/423832 - не скигли, а бери в руки лопату и вперьед арбайтен. (с)Азаров)
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17.04.2021 11:43 Ответить
Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях - Цензор.НЕТ 52
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17.04.2021 10:08 Ответить
Нищета убивает украинцев.
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17.04.2021 10:08 Ответить
Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях - Цензор.НЕТ 2006Убийца украинцев..
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17.04.2021 10:11 Ответить
73% умрут реально...
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17.04.2021 10:13 Ответить
Хай Салліван пояснить, що люди давно винайшли телефони з захищеним зв"язком, тому для того, щоб "консультуватись", йому не обов"язково літать до Вашингтона...
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17.04.2021 10:20 Ответить

Кровавый )(уйло и его приближённая свора фашистов до слёз рассмешили истеричными выпадами против США ....и др.
Они кремлёвские выродки заявили что введенные лапотной паРашей контр-санкции против США и всех демократических стран будут усилены. Теперь в результате этих санкций паРаши будут строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Канаду, льда в Гренландию, песка в Ливию, нефти в Саудовскую Аравию, газа в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США.....А «также )(уйлом было решено нанести смертельный удар по экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: матрешки, портянки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) обоссаные кацапские портки и лапти ручного плетения». И ещё лапотная ********* намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда середины прошлого века, о том что её пускай даже хоть и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться во время старта. И не исключено что они может даже, ну хоть куда ни будь но долететь или не долететь, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки долетят и взорвутся....-
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17.04.2021 11:21 Ответить
 
 