Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях

Посольство США в РФ ведет консультации с Вашингтоном на фоне ответных мер России, опубликованных на сайте российского внешнеполитического ведомства,

Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видели сообщение, опубликованное на сайте Министерства иностранных дел России и изучаем содержащуюся в нем информацию, ведем консультации с Вашингтоном", - сообщил Салливан.

"Мы не получали никакой официальной дипломатической ноты с подробностями действий российских властей в отношении работы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в России", - сказал он.

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Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.

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