Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях
Посольство США в РФ ведет консультации с Вашингтоном на фоне ответных мер России, опубликованных на сайте российского внешнеполитического ведомства,
Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видели сообщение, опубликованное на сайте Министерства иностранных дел России и изучаем содержащуюся в нем информацию, ведем консультации с Вашингтоном", - сообщил Салливан.
"Мы не получали никакой официальной дипломатической ноты с подробностями действий российских властей в отношении работы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в России", - сказал он.
Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.
Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.
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Кровавый )(уйло и его приближённая свора фашистов до слёз рассмешили истеричными выпадами против США ....и др.
Они кремлёвские выродки заявили что введенные лапотной паРашей контр-санкции против США и всех демократических стран будут усилены. Теперь в результате этих санкций паРаши будут строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Канаду, льда в Гренландию, песка в Ливию, нефти в Саудовскую Аравию, газа в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США.....А «также )(уйлом было решено нанести смертельный удар по экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: матрешки, портянки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) обоссаные кацапские портки и лапти ручного плетения». И ещё лапотная ********* намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда середины прошлого века, о том что её пускай даже хоть и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться во время старта. И не исключено что они может даже, ну хоть куда ни будь но долететь или не долететь, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки долетят и взорвутся....-