ФСБ РФ заявляет о задержании консула Украины в Петербурге Сосонюка "при получении информации закрытого характера"
ФСБ России сообщает о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.
Дипломат якобы был задержан с поличным 16 апреля при получении информации закрытого характера от россиянина, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.
Топ комментарии
+55 Сергій Кулик #452665
показать весь комментарий17.04.2021 10:14 Ответить Ссылка
+42 KosAn30 JT26
показать весь комментарий17.04.2021 10:07 Ответить Ссылка
+28 Владимир Иванец
показать весь комментарий17.04.2021 10:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шифрованими файлами.ні.. якраз незашифрованими..
для рашенговноСМИ
Зеркальный 10-кратный ответ должен быть сделан немедленно!!!