ФСБ РФ заявляет о задержании консула Украины в Петербурге Сосонюка "при получении информации закрытого характера"

ФСБ России сообщает о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Дипломат якобы был задержан с поличным 16 апреля при получении информации закрытого характера от россиянина, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Читайте также: МИД выразил России протест из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины