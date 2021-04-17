Консул в Петербурге Сосонюк был задержан на несколько часов и уже в дипучреждении. Украина готовит ответ, - спикер МИД Николенко

Украинский консул, которого накануне задержала ФСБ в Санкт-Петербурге (РФ), уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - сказал он.

Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

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