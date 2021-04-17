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За сутки в ВСУ зарегистрировано 93 новых случая COVID-19, 13 человек госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрировано 93 новых случая COVID-19, 13 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 355 человек.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, всего за время пандемии выздоровели 21 387 человек, летальных случаев 72. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 510 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине умер 63-летний мужчина, вакцинированный накануне Covishield, - ОГА

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 40 203 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 3 040 военные медики. За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировано 1 393 человека.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели.

карантин (16729) ВСУ (6699) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Швидкого одужання нашим захисникам.
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17.04.2021 12:30 Ответить
По состоянию на 10.00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 355 человек. 72 умерло. Российские войска на границах. Но вакцинировать надо пациентов домов престарелых. А военные пусть болеют и мрут.
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17.04.2021 14:38 Ответить
 
 