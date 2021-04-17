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Новости Агрессия России против Украины
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Полковник Стеценко - Хомчаку: Каждый гражданин имеет право взять оружие и воевать против агрессора

Полковник Стеценко - Хомчаку: Каждый гражданин имеет право взять оружие и воевать против агрессора

В соответствии с IV Гаагской конвенцией и Правилами войны на суше, к которым ранее присоединилась Украина, каждый гражданин имеет право по своему усмотрению взять оружие и воевать против агрессора в составе добровольческих формирований или самостоятельно.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер, эксперт Украинского института по правам человека, экс-руководитель ОО "Украинский Легион" полковник ВСУ Святослав Стеценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Жаль, что спичи главнокомандующему пишут люди или неосведомленные, или недобросовестные. Вот он утверждает, что добровольческие формирования для вооруженного отпора вражеской агрессии являются противоправными, поскольку не предусмотрены украинскими законам. Напомню, что международные соглашения, к которым присоединилась Украина, являются частью нашего национального законодательства. В частности IV Гаагская конвенция и Правила войны на суше. В соответствии с ними каждый гражданин имеет право по своему усмотрению взять оружие и воевать против агрессора в составе добровольческих формирований или самостоятельно. А закона о территориальной обороне у нас до сих пор нет. Всем добра", - отметил он.

Как сообщалось, Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

добровольцы (1183) ВСУ (6699) Стеценко Святослав (6) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+96
Золотые слова! Слава Украине!!!
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17.04.2021 11:33 Ответить
+76
Полковник Стеценко - Хомчаку: Каждый гражданин имеет право взять оружие и воевать против агрессора - Цензор.НЕТ 2253
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17.04.2021 11:34 Ответить
+61
Любой гражданин может вышмаркаться в Хомчака, ибо есть закон прямого действия. Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Конституция Украины. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
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17.04.2021 11:49 Ответить
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Страница 3 из 3
Хомча за одно только неуважительное отношение к добровольцам нужно судить как предателя Родины. Добровольцы это украинский народ и любой паркетный генерал открывающий рот на украинский народ есть предатель Родины.
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17.04.2021 16:43 Ответить
Начальник ГШ озвучил лишь то, что поручил ему Президент.
Все вопросы к Зеленскому и его фракции, которые НЕ ХОТЯТ дать украинской нации оружие, для защиты своей земли и от москалей, и от желающих создать на Причерноморье новое еврейское государство.
Но пока наш народ политически не грамотен и вручает власть и первым и вторым.
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17.04.2021 19:35 Ответить
Дивно, але такі командири добробатів, як Білецький, Береза, Семенченко також вийшли сухими з води, в той час, як сотні добровольців загинули. А командир має бути попереду.
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17.04.2021 17:23 Ответить
беда Украины в том что ею управляют ВРАГИ
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17.04.2021 17:41 Ответить
Где были эти хомчаки в трудную минуту? Тогда мы слышали другие фамилии. Только патриоты националисты способны на подвиг ради народа - остальные только трепать на шоу способны.
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17.04.2021 17:56 Ответить
Ну Хомчак то как раз руководил войсками. А вот Временная следственная комиссия ВР, по Иловайской трагедии ПРЯМО назвала четыре фамилии виновных в поражении под Иловайском.
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17.04.2021 19:37 Ответить
якщо для когось " добровольческие формирования для вооруженного отпора вражеской агрессии являются противоправными" то це означає що ця особа, або група осіб, є представником ворожої сторони
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17.04.2021 17:57 Ответить
Держава зобовязана забезпечити зброєю та припасами кожного потенційного захисника Вітчизни. Якщо якесь падло каже що українці не мають права самоорганізовуватись для захисту України від загарбників то такого потрібно забивати першим. Ми вже озброїли себе за свої власні кошти (принаймні так зробили всі свідомі українці) і дозвіл пришелепкуватих запроданців на захист себе нам не потрібний.
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17.04.2021 18:15 Ответить
этого идиота хомчака инструктирует кремль....
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17.04.2021 18:23 Ответить
Вот кто должен быть НГШ ВСУ, а не Хомчак.
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17.04.2021 18:25 Ответить
До чого ж мерзенна ця зелена чума, яка зараз при владі.
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17.04.2021 18:27 Ответить
Можно подумать, что коричнево-яценюковская, которая была до них, была лучше
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17.04.2021 19:38 Ответить
Степан Бандера никогда не носил с собой оружия,но его боятся до сих пор в кремле.
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17.04.2021 19:56 Ответить
не смешно - когда трусами коммандует 4 раза уклонист - дела не будет
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17.04.2021 20:02 Ответить
Если Путин введёт войска в Украину, Байден НЕ ПУСТИТ ПУНИТА НА КЛИМАТИЧЕСКИЙ САММИТ! Вот это - удар так удар! https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%A2%D0%B0%D0%AF%D0%BA%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83?src=hashtag_click #БайденПрийшовТаЯкДавПутину !

Якщо Росія почне просувати свої війська в Україні, запрошення Путіна на кліматичний саміт треба відкликати - експерт США

При этом корабли США удрали из региона, демонстративно бросив Украину ...

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Українська правда

@ukrpravda_news

· 10h

Артилерійські та десантні кораблі РФ зайшли у Чорне море https://pravda.com.ua/news/2021/04/17/7290568/%E2%80%A6 https://pravda.com.ua/news/2021/04/17/7290568/… через @ukrpravda_news

https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
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17.04.2021 20:10 Ответить
Пока вы воюете за спинами зомбаков из ОРДЛО, посмотрим когда будет война по настоящему и на расею пойдут колоны с грузом 200, возрадуются ли их родственники за бесполезную войну против украинского народа. А Запад нам поможет оружием, можешь не сомневаться, потому как вам враги.
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18.04.2021 09:52 Ответить
Запад нам поможе

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18.04.2021 11:46 Ответить
Студебеккер в помощь.
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18.04.2021 12:16 Ответить
я дам вам парабелум
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18.04.2021 12:22 Ответить
Не, парабеллум это от кремлёвского афериста говноконвоиста.
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18.04.2021 12:28 Ответить
"Кластерний" план є механізмом приєднання ОРДЛО до України на умовах Росії, - РОК17/04/2021 11:19Полковник Стеценко - Хомчаку: Кожен громадянин має право взяти зброю і воювати проти агресора - Цензор.НЕТ 9737УЧАСНИКИ САМІТУ "НОРМАНДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ" В ПАРИЖІ, 9 ГРУДНЯ 2019 РОКУ Так званий "кластерний https://novynarnia.com/2021/03/10/yermak-rozpoviv/ план мирного врегулювання ", який підготували Франція, Німеччина і Росія, є механізмом приєднання ОРДЛО до України на умовах Росії.Як передає "https://novynarnia.com/ Новинарня ", про це йдеться в заяві, яку 16 квітня оприлюднив https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/826716101531828 Рух опору капітуляції. "…Мова йде про особливий статус ОРДЛО, спеціальний закон про місцеві вибори, амністію ворогів України і злочинців, легітимізацію армії "ЛДНР" у вигляді "народної міліції", - сказано у відозві."Кластерний план" є детальною інструкцією виконання цих кроків і фактично імплементацією капітуляції України. Важливою є не почерговість виконання цих умов агресора, а їхній зміст. Байдуже, у якій послідовності нам хочуть "згодувати" російські забаганки. Вони неприйнятні для України засадничо.
Новий план також вимагає від України прямих переговорів з "ЛДНР", а Москву робить посередником і "миротворцем". Це потягне за собою зняття з Росії відповідальності за порушення міжнародного правопорядку і злочинів проти нашої держави та громадян",
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18.04.2021 12:29 Ответить
Запад нам поможе...

никто не поможет и не будет ввязываться в войну кроме нас самих но народ который выбрал себе клоуна не может ждать победы -это факт который сейчас мы наблюдаем
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18.04.2021 12:31 Ответить
Овощ тоже хотел капитулировать и где он.
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18.04.2021 12:42 Ответить
В центре стола должны быть поставлены ВЕСЫ на чашечках которых с одной стороны будет Украина ,а с другой стороны кусок газовой трубы
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18.04.2021 20:27 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
· 6h
Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.
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18.04.2021 11:47 Ответить
не все в етой жизни в виртуале ... - слава женам!
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17.04.2021 20:46 Ответить
Полковнику респект.
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17.04.2021 21:09 Ответить
В рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины Шахтер играет против Динамо.Довольно необычное событие произошло за несколько минут до стартового свистка - защитник Шахтера Додо пел гимн Украины.
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17.04.2021 21:49 Ответить
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обратился к местным властям с просьбой не сеять панику, создавая добровольческие батальоны. может власть переживает что эти батальоны могут почати боротись проти зрадникiв
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17.04.2021 21:57 Ответить
13 березня 14 р. в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Черняхівського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .Добробати були адекватною відповіддю на ці злочини.
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17.04.2021 22:08 Ответить
Скоморохи боятся настоящих Украинцев. Если дать им оружие, они снесут эту падаль в одну минуту, не успеют до ростова добежать.
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17.04.2021 23:00 Ответить
Тогда выпускайте из Мариупольских тюрем партизан "Тени", "Равлик" и других
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17.04.2021 23:02 Ответить
Шанування справжньому військовому, відданому Україні, а не сцикливим покидькам!
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18.04.2021 00:05 Ответить
ГШ, зРада і ОП перенасичені ворогами і зеленою гниллю.
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18.04.2021 11:55 Ответить
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