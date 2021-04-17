Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 12 областей, в 18 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 апреля в Киеве и 18 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 12 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская, Черкасская области.

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В желтой зоне на сегодняшний день находится только три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели.