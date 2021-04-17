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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 12 областей, в 18 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в

По состоянию на 17 апреля в Киеве и 18 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 12 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская, Черкасская области.

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В желтой зоне на сегодняшний день находится только три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Эпидзонирование Украины: в красной зоне Киев и 12 областей, в 18 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав 01

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели.

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Почему зебаран -мистер кластер?что оно ещё сделало?
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17.04.2021 11:43 Ответить
а ти реально пацюк, мозги як у пацюка.
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17.04.2021 13:15 Ответить
хто тебе, дитино,пустив до комп'ютера?
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17.04.2021 13:19 Ответить
ти про себе, як самокритично.
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17.04.2021 13:21 Ответить
у тебе погана методичка - немаж там переходу на особистості, там є фідбек на твій висєри. а такі висєри може робити лише пацюк.
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17.04.2021 13:32 Ответить
не обманюй само себе: якби тобі було начхати,. то ти б тут не воняло. і докази є щодо педофіла? тобто пацюк ти і ще то доказуєш
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17.04.2021 13:40 Ответить
а чого ти все повидаляв? школярику стидно стало за свої висєри?
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17.04.2021 15:27 Ответить
 
 