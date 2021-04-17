В ближайшее время МИД определится с симметричным ответом на задержание консула в Петербурге. Будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка в Украину, - Енин

В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины определится с симметричным ответом РФ на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, согласно существующей практике в таких ситуациях.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина24" в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, в ближайшее время Министерство иностранных дел определится с симметричным ответом согласно существующей практике в таких ситуациях", - сказал он.

Он также отметил, что Сосонюк сейчас находится в украинском дипучреждении, и в ближайшее время МИД Украины будет решать вопрос о возвращении его на родину.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права".