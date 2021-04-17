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В ближайшее время МИД определится с симметричным ответом на задержание консула в Петербурге. Будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка в Украину, - Енин

В ближайшее время МИД определится с симметричным ответом на задержание консула в Петербурге. Будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка в Украину, - Енин

В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины определится с симметричным ответом РФ на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, согласно существующей практике в таких ситуациях.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина24" в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, в ближайшее время Министерство иностранных дел определится с симметричным ответом согласно существующей практике в таких ситуациях", - сказал он.

Он также отметил, что Сосонюк сейчас находится в украинском дипучреждении, и в ближайшее время МИД Украины будет решать вопрос о возвращении его на родину.

Читайте также: Консул в Петербурге Сосонюк был задержан на несколько часов и уже в дипучреждении. Украина готовит ответ, - спикер МИД Николенко

Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

Автор: 

задержание (6690) МИД (7001) Санкт-Петербург (488) ФСБ (1943) Енин Евгений (328) консул (138)


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Топ комментарии
+19
В ближайшее время МИД определится с симметричным ответом на задержание консула в Петербурге. Будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка в Украину, - Енин - Цензор.НЕТ 6516
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17.04.2021 12:05 Ответить
+11
определится...Будет решаться вопрос/ Обычная риторика слуг народа Коломойского. Несмотря на восьмой год войны.
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17.04.2021 12:02 Ответить
+9
Давно должны быть закрыты границы !!! Какие нафик консульства у АГРЕССОРА Все хотите на двух стульях усидеть УРОДЫ ПРОДАЖНЫЕ
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17.04.2021 12:03 Ответить
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определится...Будет решаться вопрос/ Обычная риторика слуг народа Коломойского. Несмотря на восьмой год войны.
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17.04.2021 12:02 Ответить
Ну да, Петя сразу бы войну объявил и разбомбил кремль!/ Порошенко уже не главнокомандующий. Сейчас главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонившийся от ВСУ пианист, буратина Коломойского.
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17.04.2021 12:41 Ответить
Кто мешал сывочолому 5! лет что-то другое сделать? А??????????
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17.04.2021 12:42 Ответить
Кто мешал сывочолому 5! лет что-то другое сделать? А?????????? / Сейчас в радостном настоящем живут 73% -большинство-избирателей Украины. Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана. И тогда наступит светлое будущее.Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко. Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Не все это осознали. Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский. Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук. Президент -Зеленский.
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17.04.2021 12:48 Ответить
Йому до Піночета як тобі до Ніцше.
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17.04.2021 13:51 Ответить
Йому до Піночета як тобі до Ніцше./ Новичку на стадионе: осмотрись, разберись в командах и игроках, выбери команду. И тренировки,тренировки,тренировки.
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17.04.2021 14:26 Ответить
Збірну цеху з гандболу тренували?
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17.04.2021 14:54 Ответить
Збірну цеху з гандболу тренували?/ По боксу.
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17.04.2021 15:02 Ответить
Зрозуміло. Кістковий мозок зазнав важких травм.
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17.04.2021 15:04 Ответить
Давно должны быть закрыты границы !!! Какие нафик консульства у АГРЕССОРА Все хотите на двух стульях усидеть УРОДЫ ПРОДАЖНЫЕ
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17.04.2021 12:03 Ответить
такие же как и рф-ные в киеве, одессе, харькове и львове..- ты проснулся..???- изучай мат.часть)))
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17.04.2021 23:20 Ответить
В ближайшее время МИД определится с симметричным ответом на задержание консула в Петербурге. Будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка в Украину, - Енин - Цензор.НЕТ 6516
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17.04.2021 12:05 Ответить
Какие сведения? О количестве проданых балалаек? Сколько сволочи у наших границ и так знаем.
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17.04.2021 12:22 Ответить
ну от это и есть ваш ответ !!
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17.04.2021 12:23 Ответить
Тут такие радикальные авторы !?! Закрыть ,бомбить и тд и тп. Господа. Официально и объективно войны между Украиной и ордой НЕТ! ( И слава ,Богу!) Дип .отношения понижены до минимально возможных. (Послы отозваны!) За сотни лет совместной истории сложились множественные связи на бытовом уровне и родственные связи. Люди продолжают пересекать границу в обоих направлениях. И правильно! (Пусть и те и другие увидят реальное положение а не телекартинку.) И в этом случае без консульской службы не обойтись.
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17.04.2021 12:56 Ответить
Давно треба розірвати дипломатичні відносини з вбогою недоімперією.
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17.04.2021 12:59 Ответить
"определится с симметричным ответом согласно существующей практике" - https://censor.net/ru/photo_news/3096865/zamgenprokurora_enin_kotoryyi_vydal_tumgoeva_rossii_nesmotrya_na_obeschaniya_lutsenko_ne_otstranen_ot
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17.04.2021 13:37 Ответить
Российскому консулу залить бетоном ноги в корыте... ( не... не подумайте, не в Днепр) и вечерней лошадью отправить в Москву ( хотя впрочем зачем так далеко, только до границы).
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17.04.2021 13:49 Ответить
 
 