Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

По решению командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Особенно количество желающих пересечь линию разграничения выросло в конце недели. Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 5 798 человек, а на контролируемую территорию - 6 154 человек.

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В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств во временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную Луганщину последовал грузовик от Международного комитета Красного Креста. А через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк проехало 5 грузовых автомобилей от Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Для нужд гражданского населения направлены матрасы, медицинское оборудование, товары медицинского назначения. Общий вес гуманитарного груза составил 20,6 тонны.

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Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.