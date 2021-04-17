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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

По решению командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Особенно количество желающих пересечь линию разграничения выросло в конце недели. Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 5 798 человек, а на контролируемую территорию - 6 154 человек.

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В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств во временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную Луганщину последовал грузовик от Международного комитета Красного Креста. А через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк проехало 5 грузовых автомобилей от Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Для нужд гражданского населения направлены матрасы, медицинское оборудование, товары медицинского назначения. Общий вес гуманитарного груза составил 20,6 тонны.

Также смотрите: Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Госпогранслужба (6585) Донбасс (26957) пункт пропуска (676)


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Все КПВВ с Ордло надо закрыть на 20 лет. За это время ОРДЛО созреет и попросится само в состав Украины.
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17.04.2021 12:00 Ответить
работает один кпв, це перемога чи зрада??? зачумленные "руським мором" сеперасторы меньше шастают на свободную территорию, пенсии су кам не выдавать и в кпв не будет надобности...
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17.04.2021 12:06 Ответить
открывать кпп с оккупантом и врагом это все равно что открыть все границы со страной агрессором.
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17.04.2021 12:08 Ответить
Да кому они нужны эти КПВВ, кроме как колаборантам и предателям из Бамбаса? Бегают туда-сюда только за пенсиями и подачками. Пусть клянчат всё у Быдляндии.
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17.04.2021 12:08 Ответить
Так Україна тут при чому? Нехай цією проблемою "турбуються" різні міжнародні організації. уявляю який би лемент вчинився якби зі сторони України закрили ці КПВВ!
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17.04.2021 12:58 Ответить
Спустя 7 лет после начала войны, достаточно и одного коридора с оккупированной территории ОРДЛО для беженцев в сторону свободной Украины ( так что не вижу ничего страшного). А вот проезда, прохода, пропуска ТУДА быть не должно ) нечего гражданам Украины во время войны, АТО делать на оккупированных врагом территориях. Это касается и Крыма. Да и с страной агрессором тоже. А то кричим война, война, а у нас "парижская мостовая" туда сюда народец снует. Вы уж определитесь. Кому так уж "невтерпеж" пускай добираются в оккупированные регионы объездом через Беларусь , Турцию или Финляндию.
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17.04.2021 13:42 Ответить
Это непорядок! Должно быть все открыто, а то тысячи танков и другой техники не смогут нормально проехать, что Путин зря это все свозил в кучу?😁😁😁😁
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17.04.2021 15:06 Ответить
не кпвв треба робити, а рів з морозостійкими крокодилами
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17.04.2021 17:46 Ответить
 
 