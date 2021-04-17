Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба
По решению командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.
В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Особенно количество желающих пересечь линию разграничения выросло в конце недели. Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 5 798 человек, а на контролируемую территорию - 6 154 человек.
В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств во временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.
Через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную Луганщину последовал грузовик от Международного комитета Красного Креста. А через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк проехало 5 грузовых автомобилей от Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Для нужд гражданского населения направлены матрасы, медицинское оборудование, товары медицинского назначения. Общий вес гуманитарного груза составил 20,6 тонны.
Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
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