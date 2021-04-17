51 человек умер в Киеве за сутки, зафиксировано 1 112 новых случаев заражения, - Кличко

В столице за минувшие сутки госпитализировали 142 пациента с коронавирусом, а также 409 с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в телеграме.

По его информации зафиксировано 1 112 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 184 412)

654 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 421 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет, 21 девочка от 1 месяца до 17 лет и 16 мальчиков от 9 дней до 17 лет

51 летальный случай от вируса (всего 4 172)

142 госпитализированных больных коронавирусом

409 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонии

533 преодолели коронавирус (всего 114 929)

Найбольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (201), Днепровском (181) и в Деснянском (172).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве от коронавируса умерли 49 человек, выздоровели - 1 156, выявили 1 609 случаев, - Кличко