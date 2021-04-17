Очередное изобретение в виде кластеров к минским соглашениям может оказаться кластерной бомбой, - Яценюк
Российские войска должны покинуть территорию Украины. Контроль над оккупированными территориями и границей с РФ должен быть восстановлен без вымышленных вражеских условий.
Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал в Facebook после встречи президентов Украины и Франции, информирует Цензор.НЕТ.
"С брифинга президента Украины в Париже (не очень понимаю, почему без французского коллеги. - Ав.) страна узнала о "кластерах" в процессе мирного урегулирования. К сожалению, глава государства не разъясняет стране, какие именно "кластеры" он согласовывает", - подчеркнул лидер НФ.
Но за новыми словами может скрываться очередная "минская договоренность" без надежды на решение, подчеркнул он.
"Я бы также не хотел, чтобы очередное изобретение в виде "кластеров" стало запрещенной кластерной (кассетной) бомбой. Там тоже одно летит, а прилетает десяток других", - написал Яценюк.
"Российские войска - вон из Украины. Вернуть нам нашу территорию. Восстановить контроль за границей без вымышленных вражеских условий. Вот весь наш кластер ", - подчеркнул он.
"Господин президент, Вы именно это согласовали в Париже?" - добавил Арсений Яценюк.
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Чем писинюаривание отличается от кластерования?
Сеню и его творчество уже проходили!
проходящийпля...
100%
и менять кардинально ничего не надо.надо просто откатить назад,как было при порохе.
Кому належать 99.99% каналів,і на кого працюють, над цим не замислюються.
А теперь из засады гавкает, чтоб не забыли совсем!
погугли зарплаты депутатов при кроле и при шмыгале.
и доложи форумному сообществу
иди,осваивай сёрфинг по нету.
Какие еще тебе цифры нужны??
Если сегодняшние себе в карман колядуют, то Яйценюху было тоже можно? Такая у тебя логика? Я ворую потому что все вокруг воры? Ты про такую логику?
где цыфры,словоблуд?
https://censor.net/ru/user/40719
статья не про зеленского...твой высер неуместен.
погугли зарплаты депутатов при кроле и при шмыгале.
и доложи форумному сообществу
Тебе говорят что Яйценюк ничем не отличается от сегодняшних колядныкив, а ты дурочку включаешь! Точно словоблуд!
Расеяне хорошо выучили одесский юмор!
А за поднятие заарплат чиновникам и ддепутатаам в 3-5. РАЗ скажи сппасибо Ю.В.Т.!