РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6249 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 085 94

Очередное изобретение в виде кластеров к минским соглашениям может оказаться кластерной бомбой, - Яценюк

Очередное изобретение в виде кластеров к минским соглашениям может оказаться кластерной бомбой, - Яценюк

Российские войска должны покинуть территорию Украины. Контроль над оккупированными территориями и границей с РФ должен быть восстановлен без вымышленных вражеских условий.

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал в Facebook после встречи президентов Украины и Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"С брифинга президента Украины в Париже (не очень понимаю, почему без французского коллеги. - Ав.) страна узнала о "кластерах" в процессе мирного урегулирования. К сожалению, глава государства не разъясняет стране, какие именно "кластеры" он согласовывает", - подчеркнул лидер НФ.

Но за новыми словами может скрываться очередная "минская договоренность" без надежды на решение, подчеркнул он.

"Я бы также не хотел, чтобы очередное изобретение в виде "кластеров" стало запрещенной кластерной (кассетной) бомбой. Там тоже одно летит, а прилетает десяток других", - написал Яценюк.

Читайте также: Германия и Франция могут склонить Украину к примирению с РФ путем подписания "Ключевых кластеров по реализации Минских договоренностей", - представители гражданского общества Донбасса

"Российские войска - вон из Украины. Вернуть нам нашу территорию. Восстановить контроль за границей без вымышленных вражеских условий. Вот весь наш кластер ", - подчеркнул он.

"Господин президент, Вы именно это согласовали в Париже?" - добавил Арсений Яценюк.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) переговоры (5073) Яценюк Арсений (8011) минские соглашения (3229) Макрон Эмманюэль (1362)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Для єтого надо біло избрать гетьмана а не клоуна-наркомана!
показать весь комментарий
17.04.2021 12:32 Ответить
+19
Яценюк здесь прав на 100%
показать весь комментарий
17.04.2021 12:36 Ответить
+15
Кластеры у него простые - освобождать украинские города только от украинской армии и украинцев, как Станица Луганская например.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для єтого надо біло избрать гетьмана а не клоуна-наркомана!
показать весь комментарий
17.04.2021 12:32 Ответить
как любят идиоты свой идиотизм прятать за еврейскими словечками и терминами не понимая о чем они говорят или что обозначают... когда Зеленский научится разговаривать ПРОСТЫМ ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ СЛВОАМИ ТЕРМИНАМИ а не писинюарить языком по губам...
показать весь комментарий
17.04.2021 12:37 Ответить
"Чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя кума оборотиться?"
Чем писинюаривание отличается от кластерования?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:53 Ответить
Оно уже в Минске подписало... кацапов очень устраивает, они вцепились в них как клещ
показать весь комментарий
17.04.2021 12:41 Ответить
Мінськ -це площадка для перемовин, котра стримала пряму агресію Росії, курва.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:44 Ответить
Він зебіл. Я спершу і не зрозумів.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:47 Ответить
Він проплачений троль із подоляцькоі ботоферми.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:48 Ответить
Може бути. Але якщо тиснеш на спам то яка різниця.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:50 Ответить
Те, кто за 7 лет этого не понял, сейчас тем более не поймет, что кацапы мечтают, чтобы эти Соглашения исчезли и о них бы никто больше не вспоминал.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:36 Ответить
Оно в Минске ничего не подписывало. Оно в Париже что то подписало, типа формулы Штайнмаера. Что сейчас мы не знаем, но скоро узнаем.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:45 Ответить
Для чего-для этого?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:10 Ответить
Кому-то лучше жевать, чем говорить.
Сеню и его творчество уже проходили!
Очередное изобретение в виде кластеров к минским соглашениям может оказаться кластерной бомбой, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2731
показать весь комментарий
17.04.2021 12:32 Ответить
зебил, засунь себе сам знаешь куда...
проходящийпля...
показать весь комментарий
17.04.2021 12:36 Ответить
Ну да, все зебилы, кто не любит звездную гройсман-яйценюк команду )))
100%
показать весь комментарий
17.04.2021 12:40 Ответить
зебил, тебе напомнить что Сеня ответил дурневу в той ситуации? а тот сглотнул и слисля как обосранный
показать весь комментарий
17.04.2021 13:03 Ответить
естественно вас 73% от проголосовавших .
показать весь комментарий
17.04.2021 13:12 Ответить
Кластеры у него простые - освобождать украинские города только от украинской армии и украинцев, как Станица Луганская например.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:32 Ответить
не мытьем, так кластером...
показать весь комментарий
17.04.2021 12:32 Ответить
дебилам фсё папередники винаваты...
показать весь комментарий
17.04.2021 12:37 Ответить
затям придурок собі, наступна влада це підсумок діяльності попередній
показать весь комментарий
17.04.2021 13:06 Ответить
Попередики,це минуле ,яке слід пам"ятати ,як власний досвід і робити з помилок минулого висновки,а жити слід сьогоденням та майбутнім !!!)))
показать весь комментарий
17.04.2021 13:13 Ответить
як показує вся наша ******* історія досвід просто відсутній
показать весь комментарий
17.04.2021 13:15 Ответить
Цього не може бути,добрий чи поганий ,ганебний ,але якісь досвід є !!!)))
показать весь комментарий
17.04.2021 13:26 Ответить
неа...наступна влада-это плод коллективного разума лохтората.вернее недоразума.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:14 Ответить
скоріше ТБ і це олігархат. У нас ЗМІ кому належать??? Тож не певен, що наступні вибори щось змінять кардинально....
показать весь комментарий
17.04.2021 13:16 Ответить
разумные люди проверяют информацию.стадные-верят телявизеру...
и менять кардинально ничего не надо.надо просто откатить назад,как было при порохе.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:20 Ответить
А ще точніш - телевізора.
Кому належать 99.99% каналів,і на кого працюють, над цим не замислюються.
показать весь комментарий
17.04.2021 21:15 Ответить
Депутатам зарплаты оно повышало, а людям - цены!
А теперь из засады гавкает, чтоб не забыли совсем!
показать весь комментарий
17.04.2021 12:37 Ответить
статья не про зеленского...твой высер неуместен.
погугли зарплаты депутатов при кроле и при шмыгале.
и доложи форумному сообществу
показать весь комментарий
17.04.2021 13:15 Ответить
Я прекрасно помню, как Яйценюк последними своими указами поднял в 3 раза зарплаты депутатам. И при этом всем рассказывал что, МВФ требует поднять в 2 раза цену на газ населению. Так что ты мимо ))
показать весь комментарий
17.04.2021 13:53 Ответить
так где результаты твоих поисков по гуглу?где цифры?
иди,осваивай сёрфинг по нету.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:56 Ответить
Какие цифры тебе? Когда Кролик бил себя в грудь что за народ болеет, а сам в тихую повышал в 3 раза зарплаты депутатам??
Какие еще тебе цифры нужны??
Если сегодняшние себе в карман колядуют, то Яйценюху было тоже можно? Такая у тебя логика? Я ворую потому что все вокруг воры? Ты про такую логику?
показать весь комментарий
17.04.2021 14:24 Ответить
ты чо,совсем бесталанный,не можешь даже гуглить?или рушится твоя система брехни,а ты не можешь этого допустить .
где цыфры,словоблуд?
показать весь комментарий
17.04.2021 15:06 Ответить
Яценюк не повышал практически в 3 раза з/п депутатам, во время своего керування??? Забиваемся на словоблуда, я нахожу цифры, а ты тут отписываешься что словоблуд ты? Забились?
показать весь комментарий
17.04.2021 16:03 Ответить
вот мой пост...по существу можешь ченить прочленоразделить,словоблуд?

https://censor.net/ru/user/40719

статья не про зеленского...твой высер неуместен.
погугли зарплаты депутатов при кроле и при шмыгале.
и доложи форумному сообществу
показать весь комментарий
17.04.2021 16:08 Ответить
У нищих слуг нет, поэтому иди гугли про повышения депутатам зарплат своим Яйценюком самостоятельно.
Тебе говорят что Яйценюк ничем не отличается от сегодняшних колядныкив, а ты дурочку включаешь! Точно словоблуд!
показать весь комментарий
17.04.2021 16:14 Ответить
нет цифр-значит ты брехло.
показать весь комментарий
17.04.2021 17:18 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2021 19:53 Ответить
Это ты раасейское бррехло! Пернул,а вы доказывайте,что ты брехло!
Расеяне хорошо выучили одесский юмор!
показать весь комментарий
17.04.2021 21:23 Ответить
Ты расеянин? Кто поддал в КС на Яценюка за ограничение зарпплаты депуутатов?
А за поднятие заарплат чиновникам и ддепутатаам в 3-5. РАЗ скажи сппасибо Ю.В.Т.!
показать весь комментарий
17.04.2021 21:19 Ответить
Зебільний графоман https://censor.net/ru/user/407788 ще не має тої майстерності в дебільних висерах, як це досягли ванька за юдьку, або ж ігор за гриця.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:33 Ответить
Яценюк здесь прав на 100%
показать весь комментарий
17.04.2021 12:36 Ответить
Проєкт Українського навчально-бойового літака від ДП "Антонов" https://uprom.info/news/avia/proyekt-************-uchbovo-bojovogo-litaka-vid-dp-antonov/
показать весь комментарий
17.04.2021 12:37 Ответить
Кла́стер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cluster) - група однакових або подібних елементів, зібраних разом або близько один до одного; в'я́зка, пучо́к, жмуто́к, па́чка (чогось однорідного)Дієслово - асоціюватися, збиратися групами, рости ґронами, товпитися.Іменник - гроно, купа, скупчення, група, пучок, жмуток, рій.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:38 Ответить
фашина, - фашизм
показать весь комментарий
17.04.2021 12:39 Ответить
Фашизм =рашизм(параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ) !!!))
показать весь комментарий
17.04.2021 12:44 Ответить
малась семантика,асоціації-право мислячих
показать весь комментарий
17.04.2021 12:52 Ответить
це - патріотизм
показать весь комментарий
17.04.2021 12:40 Ответить
Іди геть, кацапка. What part UK are you from?
показать весь комментарий
17.04.2021 12:40 Ответить
Саме ,втюхати Даунбас,з особливим статусом(автономією),в Україну і є мета Росіі !!!))))
показать весь комментарий
17.04.2021 12:41 Ответить
I screw your mama-piglet a few times and dumped her int the pile of sheet, you Russian cock sucking piece of sh! Go away, you dirty stinking russian pig!
показать весь комментарий
17.04.2021 12:51 Ответить
Вперше чую ,що звільнення власних територій називали популізмом !!!)))
показать весь комментарий
17.04.2021 12:42 Ответить
А кто подписал угоду в Мінську?
показать весь комментарий
17.04.2021 12:44 Ответить
Мінськ-це площадка для перемовин, котра стримала пряму агресію Росії.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:45 Ответить
а чем тебе минск 2014 не угодил?тем шо раха никак от него избавиться не может?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:18 Ответить
ну судя по телодвижениям ********* и Украины, как раз ********* все и устраивает... а вот нашим надо новый документ делать, об этом уже несколько лет говорят
показать весь комментарий
17.04.2021 13:25 Ответить
твою ********* влаштовує Мінськ у випадку, якщо вони не сторона конфлікту, а лише посередники. Хоча саме мінські документи так і говорять: вони сторона; а посередники - ОБСЄ. І, як сторона-окупант, мусять виконувати свою частину зобов'язань. Читай і втямлюй.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:38 Ответить
ну раз все устраивает-к чему ваш вой от полезных санкций?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:58 Ответить
ты дебил или прикидываешься? ты поклонник куйла? тогда нам в разные стороны! ты мразь, ВРАГ У ВОРОТ!!! му дак ты редкий!!!! в ад тебе дорога, кацап кон ченый!!!
показать весь комментарий
17.04.2021 17:25 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2021 18:20 Ответить
Зелена пліснява ,це імітація державної влади ,жалюгідна пародія !!!))))
показать весь комментарий
17.04.2021 12:39 Ответить
В світі останніх подій, Цензору пора задуматись над проблемою російських і про-владних проплачених тролів на сайті.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:43 Ответить
Це ти про себе? Тобі хто башляє за висери?
показать весь комментарий
17.04.2021 12:45 Ответить
Це я про тебе, проплачена подоляцька курва. Я тут вже вісім років під своїм ім'ям і прапором країни. Іди геть, проплачений патц.
показать весь комментарий
17.04.2021 12:46 Ответить
Не дискутуй з ним.Тицяй на спам та і все.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:05 Ответить
добре. Ти правий, це - безнадійно.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:39 Ответить
Да не будет там , в Минском процессе, никакого прогресса. Будет одна демагогия со стороны наших союзников Особенно со стороны Франции Меркель понять можно она уходит Не хочет ничего брать на себя чтобы не создавать проблемы тому кто придет вместо неё. А Макрон....демагог. Вообще все эти контактные группы, с участием Франции , обречены только на одно - тянуть резину. Азербайджан это понял быстрее всех))))
показать весь комментарий
17.04.2021 12:54 Ответить
З якого це часу Франція наш союзник??? Вони Грузію з потрохами ***** віддали. теж мені союзник. А потім розумники пишуть про досвід. Ідіоти, Ви навіть історію 2008 року не знаєте мать Вашу!!!
показать весь комментарий
17.04.2021 15:02 Ответить
Не я президент України Саме президент говорить что Франція наш союзник))) З таким союзником нічого путьного не вийде в України В світі панує закон джунглів Виживає сильніший Кожен сам за себе А всі ці об*єднання, блоки ..все це для підтримки штанів Придають собі значимість .А по прстому - понти. Там щоб щось прийняти дієве потрібно місяці І то не факт що приймуть в первинній редакції)))) ******** світ це говорильня
показать весь комментарий
17.04.2021 15:10 Ответить
щось Британія пішла з одного союзу. Правда, то Британія в них руках вся світова торгівля, флот та страхування...
показать весь комментарий
17.04.2021 15:15 Ответить
А кто это?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:00 Ответить
Куля в лоб!!! Але **** живий на відміну від хлопців на Майдані та на Сході...
показать весь комментарий
17.04.2021 15:00 Ответить
такой кластерной, как твой рюкзакян, который тебя похоронил?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:16 Ответить
Есть такая банальная мизансцена: простофилю каким-то образов заманивают в некую компанию и после некоторой вступительной части, имеющей все признаки знакомства, приязни и доброго расположения, - мы все здесь одна семья, будьте как дома! - предлагают поиграть в карты. Финал такой пьесы всегда один и тот же. Вот и Украине отведена такая роль, в которой все учасники играют на стороне агрессора, имея соответствующие амплуа...
показать весь комментарий
17.04.2021 13:24 Ответить
***********, братухи а и шо ж так хочется вас задушить?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:29 Ответить
Як тільки тема про Сєню, так зебіли починають срач.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:54 Ответить
На Пороха ,ще буремніша реакція !!!)))
показать весь комментарий
17.04.2021 14:11 Ответить
Выучил новое красивое слово. Диджитализация, кластеризация, - может уже претендовать на ученную степень. Что там они означают и зачем нужны - "какая разница". Главное, чтобы красиво было.
показать весь комментарий
17.04.2021 14:26 Ответить
Не берут никуда , а так хочется " попилить " бюджет или построить очередной забор на границе . Из кожи лезет Кролик , имидж поменял , умные речи толкает ,а толку нет . Осталось по примеру известного героя нанять армию ботов для пиара , хоть это и недешево обходится " отцу нации " .
показать весь комментарий
17.04.2021 16:33 Ответить
Не уверен что Шмаркля сам понял что наговорил на брифинге. Ему просто само слово "кластер" понравилось - такое очень даже еврейское.
показать весь комментарий
17.04.2021 16:57 Ответить
Что написали - то и прочитал. С выражением. Камеры!
показать весь комментарий
17.04.2021 21:27 Ответить
Эй вы, за поребриком, очень советую прислушаться - ваши солдаты нашего кролика до сих пор с ужасом вспоминают. Не доводите, чтобы он для всех вас стал ночным кошмаром.
показать весь комментарий
18.04.2021 01:46 Ответить
 
 