Очередное изобретение в виде кластеров к минским соглашениям может оказаться кластерной бомбой, - Яценюк

Российские войска должны покинуть территорию Украины. Контроль над оккупированными территориями и границей с РФ должен быть восстановлен без вымышленных вражеских условий.

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал в Facebook после встречи президентов Украины и Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"С брифинга президента Украины в Париже (не очень понимаю, почему без французского коллеги. - Ав.) страна узнала о "кластерах" в процессе мирного урегулирования. К сожалению, глава государства не разъясняет стране, какие именно "кластеры" он согласовывает", - подчеркнул лидер НФ.

Но за новыми словами может скрываться очередная "минская договоренность" без надежды на решение, подчеркнул он.

"Я бы также не хотел, чтобы очередное изобретение в виде "кластеров" стало запрещенной кластерной (кассетной) бомбой. Там тоже одно летит, а прилетает десяток других", - написал Яценюк.

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"Российские войска - вон из Украины. Вернуть нам нашу территорию. Восстановить контроль за границей без вымышленных вражеских условий. Вот весь наш кластер ", - подчеркнул он.

"Господин президент, Вы именно это согласовали в Париже?" - добавил Арсений Яценюк.