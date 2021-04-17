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Умерший после вакцинации на Львовщине мужчина имел ряд сердечных заболеваний, - глава ОГА Козицкий
Умерший накануне 63-летний мужчина имел ряд сердечных заболеваний.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно вчерашней смерти мужчины 63 лет. По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, cтенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", – написал Козицкий.
Как сообщалось, 16 апреля во Львовской области умер мужчина, вакцинированный накануне препаратом против COVID-19 AstraZeneca / Covishield.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У умершего после вакцинации провизора обнаружен коронавирус, - руководитель лабораторного центра Гопко
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+8 а ес #372967
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+7 bezmegh
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+5 Веретено
показать весь комментарий17.04.2021 12:58 Ответить Ссылка
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справа в першу чергу в тому, що жодна вакцина від ковіду не пройшла 3 фазу клінічних випробувань
А взагалі 6,1% - це з точки зору випадкової флуктуації не показове значення.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MMwzL9QyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdYv1FFUaUQBfpB9pOl346LE2x_vJGFGRkGLGI1uNhxsenChotNChd2XdhwYffFaRdbLuy72HBhL5DVr3BhL1Cu8cLWC7uBeC9QsB8A7921izMBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAg Штат Каліфорнія https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MMwzL9QyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdYv1FFUaUQBfpB9pOl346LE2x_vJGFGRkGLGI1uNhxsenChotNChd2XdhwYffFaRdbLuy72HBhL5DVr3BhL1Cu8cLWC7uBeC9QsB8A7921izMBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAg 39,51 мільйона
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MMwzL9QyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdYv1FFUaUQBfpB9pOl346LE2x_vJGFGRkGLGI1uNhxsenChotNChd2XdhwYffFaRdbLuy72HBhL5DVr3BhL1Cu8cLWC7uBeC9QsB8A7921izMBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAg https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MKooqtQyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdcvxAF-g3zzAvJ0m_HxQm2P97IwowMAxaxKl5subD7wr6LDRd2XNhyYYPChb0XNlxsvLAVKLgVyN57sR8Ad5DdqyQBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAw Флорида https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MKooqtQyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdcvxAF-g3zzAvJ0m_HxQm2P97IwowMAxaxKl5subD7wr6LDRd2XNhyYYPChb0XNlxsvLAVKLgVyN57sR8Ad5DdqyQBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAw 21,48 мільйона
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MKooqtQyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdcvxAF-g3zzAvJ0m_HxQm2P97IwowMAxaxKl5subD7wr6LDRd2XNhyYYPChb0XNlxsvLAVKLgVyN57sR8Ad5DdqyQBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAw
Смертність від ковіду
https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/california/ California 60,922
https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/florida/ Florida 34,338
Підкреслю, що Флорида весь час була відкрита для туристів, на відміну від Каліфорнії. То де я можу побачити ефективність карантинних заходів?
Україна
Рік Усього померлих
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 [7] 594 795
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2016[7] 583 631
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2017[7] 574 123
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2018[7] 587 665
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2019[7] 581 114
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2020[12] 616 835
Пфайзер имеет так же редкую, но очень серьезную побочку, правда к смертельным случаям не приводил.
Северная Америка использует Пфайзер.
Так, что да, можно сказать, что весь цивилизованный мир использует. Может тебя интересует, что используют африканские страны, но меня нет.
НО... но разве от это легче тому, кто попал в этот процент???
НО...циничная статистика добавляет - остальным 99 % это может спасти жизнь (или облегчить течение болезни)
от така х**ня малята !
https://classic.newsru.com/world/16apr2021/amerkel.html Вакцинация прошла в порядке общей очереди и без шумихи. Препаратом от AstraZeneca в Германии прививают лишь граждан старше 60 лет. Для остальных групп населения применение этой вакцины станет возможно только после окончания исследований касательно влияния препарата на появление тромбов..
https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1383352586506412044 48 мин
Тварі відібрали вакцини у медиків.
Хто не в курсі - мусора мали вакцинуватись третіми.
https://mobile.twitter.com/AvakovArsen
https://mobile.twitter.com/AvakovArsen Arsen Avakov @AvakovArsen
https://mobile.twitter.com/AvakovArsen https://mobile.twitter.com/AvakovArsen
МВС розпочало щеплення від COVID19!
Перші - гарнізони аеропортів Бориспіль і Жуляни.
Далі гром.безпека, підрозділи НГУ у зоні ООС, патр. поліція й уся система МВС.
Наступний етап - члени родин співпрацівників.
Вакцинація - єдиний шлях до подолання пандемії!
Я боюсь приватних медиків львівщини.Це насоси по викачуванні грошей з хворих людей.