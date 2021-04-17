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Ермак поставил Джемилеву условие: как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее, - Муждабаев

Ермак поставил Джемилеву условие: как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее, - Муждабаев

Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил лидеру крымских татар, народному депутату от "Европейской Солидарности" Мустафе Джемилеву условие - как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Гордость Украины - лидер крымского народа, легендарный борец за права человека в СССР диссидент Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR рассказал о том, что Андрей Ермак поставил ему условие. Как только Мустафа-ага выйдет из партии Порошенко — вопросы крымских татар начнут решаться быстрее", - отметил Муждабаев. 

Об этом Джемилев рассказал в эфире телеканала ATR.

"Тут не надо быть комиссаром Мегрэ, чтобы провести конспирологическую цепочку на тему "Кто отдал негласный приказ не давать ATR заложенные ему в бюджете Украины минимально необходимые для продолжения вешания на Крым деньги?". Чиновники, которые так относятся к коренному народу Крыма и Украины, должны навсегда уйти из всех веток нашей государственной власти. Ведь фактически — это не только аморальное поведение, но и деятельность в интересах врага на государственной службе. Люди, способные на такое, способны на все. Не зря глава Меджлиса Рефат Чубаров, который был на той встрече с Ермаком, сравнил его слова со словами Левочкина, который в свое время ставил аналогичные неприемлемые условия для Мустафы Джемилева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продлила до 2034 года запрет Джемилеву на въезд в оккупированный Крым

Кырымлы - не предатели. Наш лидер - историческая личность, прошедшая не коридоры ОП, а советские лагеря. Мы - ВСЕ - на унизительные условия ни перед оккупантами, ни перед коллаборантами, ни перед кем НИКОГДА не шли, не идем и не пойд-м. Совет тем, кто пытается говорить с нами как с "низшими": по себе о нас не судите", - написал Муждабаев.

Ермак поставил Джемилеву условие: как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее, - Муждабаев 01

Также смотрите: Джемилев получил чешскую медаль "За заслуги в дипломатии". ФОТО

"На этом моем фото весны 2014 года - Мустафа-ага в номере гостиницы "Украина" в Москве через полчаса после телефонного разговора с Путиным. В ответ на вопрос "Что я могу сделать для крымских татар?" Джемилев сказал русскому фюреру: "Всё, что вы можете для нас сделать, - убрать из Крыма ваши войска". А тут какой-то Ермак с какими-то своими "условиями"..." - резюмировал журналист.

Джемилев Мустафа (852) Порошенко Петр (19618) Блок Петра Порошенко (1646) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+145
Єрмак це вже голова окупаційної влади в Україні, а не просто агент впливу. Коли вже заарештують цю кацапську мерзоту?
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17.04.2021 12:59 Ответить
+95
а чему удивляться, зебилы и не скрывают что главные враги для ермаков-зеленских и прочих зебилов не какой-то там фуйло кремлевский, который им дает указания - а патриоты Украины, в т.ч. и Джимелев, Порошенко и ЕС...
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17.04.2021 13:22 Ответить
+69
А вы чего то другого ждали от сына офицера ГРУ СА СССР дЕрьмака? Я нет. Контора крепко держите его на яйца и он в открытую работает на Кремль.
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17.04.2021 13:05 Ответить
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Страница 3 из 3
Сам Джемільов правда сказав дещо інше: "На уточнююче запитання журналіста Джемілєв відповів, що з боку Єрмака це був не ультиматум, а порада."
Але коли комусь "поставити умову"="дати пораду" - тоді звичайно питань нема.
Але радила б скористатись порадою покійного Жванецького: "Тщательней надо, ребята"...
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17.04.2021 18:44 Ответить
Я дав тобі і Єрмаку пораду відкусити собі язика, який поворачується давати такі поради
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17.04.2021 20:41 Ответить
...ну тобі, схоже, поради не допоможуть. "Поворачуй" та і мандруй собі, у відомому напрямку, недолуге...
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18.04.2021 00:27 Ответить
Сам холуй. Дивись, дивись щоб аж очі повилазили.
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17.04.2021 19:11 Ответить
Твої речи тобі у плечі.
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17.04.2021 19:39 Ответить
Не всегда возвращается, иногда на зеленых холуях остается)))
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17.04.2021 20:11 Ответить
Я бы на твоем месте не стал споритиь с Библией.
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18.04.2021 05:25 Ответить
с Ветхим Заветом или с Новым?
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18.04.2021 19:54 Ответить
Все,что пожелаешь мне,вернется тебе и всей твоей семье в десятикратном размере в десяти покалениях.
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18.04.2021 05:27 Ответить
Ошибаешься, проверенно))) Смотря КОМУ и смотря ЧТО желать и , конечно, КТО желает.
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18.04.2021 19:55 Ответить
Порохоботы не согласны с Библией
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19.04.2021 06:38 Ответить
Мустафу Джемилева не зломила депортація з рідного Криму, а російський посіпака і зрадник України Ермак здумав його шантажувати. Мерзота
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17.04.2021 19:09 Ответить
Этот дедуля за идею 15 лет отсидел. Таких блатных пацанов он пачками .... вертел.
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17.04.2021 19:09 Ответить
Мустафа Джемилев самого ХЛА послал накуй, когда ХЛО предложил решить вопрос кырымлы в оккупированном Крыму в обмен на лояльность Джемилева, и теперь этот х@й пойми кто Андрей Ермак, имеет наглость шантажировать Джемилева? Да, да, именно шантажировать, потому что иначе действия Дерьмака не назовёшь. Дальше можно построить такой ассоциативный ряд - трибунал на ХЛОм, и пятой колонной, включительно с Дерьмаком и Зелей, приговор, осина, мешок на голове Дерьмака, суровые лица крымских татар, на которых расплываются улыбки в такт качающемуся телу...
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17.04.2021 19:16 Ответить
Выбор украинского народа показывает его легковерность, нежелание думать и крайний пофигизм. Это результат совкового воспитания, необразованности и умственной лени. Мало кто может заставить себя отвлечься от бесконечного потока бреда на тв-каналах, бесконечных развлекательных шоу и поинтересоваться собственной историей, хотя бы собственным происхождением. Все выглядит безнадежным, когда такие ермаки и зеленские определяют курс государства и судьбу целого народа.
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17.04.2021 19:29 Ответить
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_344/#:~:text=%D0%92%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87%D0%B0,-1.&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D0%BE,%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA. Сам Єрмак, до речі, ні державним діячем, ні, навіть, державним службовцем не є.
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17.04.2021 19:30 Ответить
может Джемилев знает чуть больше тебя и видит чуть дальше?
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17.04.2021 20:13 Ответить
Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Мацковию до тла в 1571 году,никого не спрашивая,а выживших моцкалей забрал в РАБство и привез в Бахчисарай,тогдашнюю Ставку Крымского Ханства...Єрмак поставив Джемілєву умову: як тільки він вийде з партії Порошенка - питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 6308
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17.04.2021 20:03 Ответить
Козаки всегда успешно перенимали опыт всех,кто имел военную уУдачу и победу...
так будет и в этот раз.
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17.04.2021 20:08 Ответить
дерьмак не только за это-обладатель премии в 111 ст.
надеюсь ктому времени,максимальная маржа составит-расстрел.
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17.04.2021 20:06 Ответить
Нехай молиться за "расстрел", бо то легка смерть для такого.
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18.04.2021 07:58 Ответить
Начальник администрации Кучмы был Ведмедчук в 2004 году,это типа политик мирового масштабу....Анекдот блин.. быдло клерк ,ставящий печати и штампы страны на официальных документах определяет политику государства
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17.04.2021 20:10 Ответить
он далеко не клерк! он юридический жулик под крышей гэбни еще с совка.
начиная с дела Стуса, когда он требовал для своего подзащитного более тяжелый приговор чем предлагали прокурор и судья
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17.04.2021 20:44 Ответить
У футболистов тоже есть болезнь,типа звездная.... этой болезнью болеют и многие политики,типа Гитлер Путлер Мухомор Каддафи и прочие Фидель Кастры,Асады и Хуссейны Лукашеску Чаушеску... таких лечит только могила...
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17.04.2021 20:19 Ответить
він підтвердив свої звязки з кремлем, інакше як розуміти ці слова? "нужно позвонить баканову узнать про этого черта"
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17.04.2021 21:00 Ответить
дермак рафинированая тварь, кроме того что предатель
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17.04.2021 21:03 Ответить
Джемілєв в часи СРСР не боявся йти проти КДБ за свободу і незалежність, він відомий всьому світу політичний в'язень.
А тут якийсь дерьмак лізе до нього зі своїми порадами. Отаке воно зелене дерьмо.
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17.04.2021 21:05 Ответить
Народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив проєкту Радіо Свобода https://ru.krymr.com/a/news-vopros-o-vykhode-iz-fraktsii-yevropeyskaya-solidarnost-ne-rassmatrivayetsya---dzhemilev/31209013.html Крим.Реалії , що питання про його вихід з фракції «Європейська солідарність» чи вихід інших кримських татар зі своїх фракцій у Верховній Раді України для об'єднання в окрему парламентську групу зараз не розглядається .
Джемілєв розповів, що таке питання обговорювалося як пропозиція, а не ультиматум, на зустрічі з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком, на якій були присутні й інші депутати, кримські татари. Джемілєв уточнив, що ця зустріч відбулася торік.
«Це в порядку обговорення було: а чи не краще було б, якби всі кримські татари, які в різних фракціях - «Голос», «Європейська солідарність», може, ще хтось приєднається, - створили окрему парламентську групу, яка б називалася «Крим» або «деокупація Криму», і тоді б, мовляв, питання, пов'язані з Кримом, швидше проходили у Верховній Раді», - зазначив Джемілєв.
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17.04.2021 21:18 Ответить
Чим й довів Джемілєв заслуженість своїх нагород й ницість Єрмака-Козира з його бажанням прибрати лідера кримських татар з найвпливовішої опозиційної партії.
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17.04.2021 21:51 Ответить
А зачем татарам быть в оппозиции, оппозиция сама может принять закон нужный татарам или выйти на ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, вот что им может предложить ПеПо кроме бла-бла?
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17.04.2021 22:28 Ответить
ПеПо уже не надо ничего предлагать, Джемилев уже давно принял предложение. А вот из говяжьей головы дипломат так себе. Разве что хозяину про вагнеровцев дзвенькнуть, вот и вся дермачья дипломатия.
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18.04.2021 04:33 Ответить
Порохоботы сами пишут, сами и читают, а если вдруг кто то влезет от незнания этого факта они сразу же заспамивают - анонисты )))
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17.04.2021 21:42 Ответить
Либо Владимир Зеленский примет решение по Ермаку, либо он такая же аморальная мразь, как и его глава ОП", - Борислав Береза
17.04.2021, 20:37 • 1132 • https://uainfo.org/blognews/1618680658--libo-vladimir-zelenskiy-primet-reshenie-po-ermaku-libo.html#mc-container 7

Вы понимаете, что это животное, Ермак, которое кроме денег абсолютно ничем не мотивировано, решило шантажировать такого человека, как Джемилев, который прошёл испытание советскими тюрьмами, был диссидентом и которого не смог купить даже Путин. И Ермак пошёл по тому же пути
Об этом в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6048994571793265 написал политик Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Ну, что за мразь Ермак? Ведь такую субботу испортил, подонок!
Для меня в украинской политике есть лишь несколько моральных авторитетов. И одним из них является Мустафа Джемилев. Сегодня стало известно, глава Офиса президента Андрей Ермак поставил лидеру крымских татар, народному депутату от "Европейской Солидарности" Мустафе Джемилеву условие - как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее. Эта мразь, которая волею случая из ларечников и барыг перешедшая в ранг регента Зеленского, посмел шантажировать целый народ во имя своих меркантильных целей. Сообщил об этом сам Джемилев. И такого позора, с шантажом целого народа, Украина ранее не видела.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1618248619-putin-hochet-voyny-a-zelenskiy-prodolzhaet-terpet-ermaka.html Путин хочет войны, а Зеленский продолжает терпеть Ермака - Пионтковский
Вы понимаете, что это животное, Ермак, которое кроме денег абсолютно ничем не мотивировано, решило шантажировать такого человека, как Джемилев, который прошёл испытание советскими тюрьмами, был диссидентом и которого не смог купить даже Путин, державший в заложниках его сына. И Ермак пошёл по тому же пути, что и комуняки с Путиным - фактически через шантаж предложил предательство в обмен на решение вопросов крымскотатарского народа. Я так понимаю, что и деньги на АТR сразу найдут в ОП. В общем продажные дешевки из ОП о других судят по себе.
И теперь мне очень интересна реакция Зеленского. Я понимаю, что Ермак играет свою игру и фактически правит Украиной, используя комплексы и страхи Зеленского. Но сейчас ситуация вышла даже за рамки привычного пробивания дна. И важно знал об этом Зеленский и согласился на такие переговоры с Джемилевым или Ермак это провернул самостоятельно? По реакции Зеленского будет все понятно. Если он промолчит или начнёт оправдывать эту ларечную мразь, то он не просто в курсе происходящего, а является соучастником этой низости. Если же он не в курсе того, что озвучил Ермак, то он обязан теперь вышвырнуть его из ОП и инициировать уголовное дело. Других вариантов нет. И если Зеленский думал погреться на рейтингах патриотического электорат, то теперь он может обжечься на этой истории, в случае затянувшегося молчания или попытки оправдания Ермака.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1618364202-zelenskiy-gotoviy-proyavlyati-geroyizm-tilki-v-mriyah-i-viklyuchno.html Зеленський готовий проявляти героїзм тільки в мріях і виключно "заднім" числом, - Турчинов
Авторитет Мустафы Джемилева в Украине и за рубежом так велик, что только идиот попытается поставить под сомнения слова лидера крымских татар. Для меня тут все ясно. И либо Владимир Зеленский примет решение по Ермаку, либо он такая же аморальная мразь, как и его глава ОП.
А времени на озвучивание своей позиции у президента все меньше и меньше" - пишет Борислав Береза.
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17.04.2021 22:15 Ответить
Зараз ктось ще мае сумнів на кого працуе ця гребана зекоманда да і взагалі чья вона.
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17.04.2021 22:17 Ответить
Вони обоє вилупки від заклятих комуняк.
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18.04.2021 08:20 Ответить
Какая же все-таки мразь этот Дерьмак.
"вопросы крымских татар начнут решаться быстрее".

И в каком месте эта мразь собирается решать вопросы крымских татар?
В ФСБ РФ?
И самое главное, что он всеравно предаст, даже если бы Мустафа на такое бы пошел.
Но Мустафа очень мудрый человек. Он все понимает. Он за свою страдальческую жизнь видел много гнид разного вида и не сдался
Мустафа, дай Вам Бог сил и здоровья и долгих лет жизни. Преклоняюсь перед Вами
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17.04.2021 22:19 Ответить
Вот за кого вы 73% иуд проголосовали. Нет вам прощения
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17.04.2021 22:22 Ответить
Зелена мерзота 😡
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17.04.2021 22:27 Ответить
Пане Мустафа, не слухайте цю прокацапцьку нікчемну мерзоту
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17.04.2021 22:30 Ответить
На Єрмаку вже ніде пробу ставити, а все туди на блакитному оці: "прийміть нас в НАТО" чи "МВФ дай кошти". Наче наші партнери такі самі за інтелектом, як єрмак.
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17.04.2021 23:22 Ответить
схавают, власть по беспределу пошла
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17.04.2021 23:45 Ответить
Джемилев объяснил Муждабаеву разницу между предожением и ултиматумом, чего Муждабаев якобы НЕ ЗАХОТЕЛ увидеть в словах Ермака.
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17.04.2021 23:50 Ответить
Дословно Джемилев о словах Ермака: "Если вы выйдете из "Европейской солидарности" и создадите свою парламентскую группу "Крым", мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар".

Что не так сказал Муждабаев
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18.04.2021 09:44 Ответить
Надо отдать должное Джемилеву- у Муждабаева интриги не получилось.
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17.04.2021 23:55 Ответить
Агент ФСБ товарисч Муждабаев опять пытаются напомнить о себе "Дайте денег же гады" через истерики и очередные слухи из пальца..
Дэк нехай он сам этот палец сосёт. Или сбегает к Медведчуку, может там отсыпят.
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18.04.2021 00:06 Ответить
Когда там уже ермака обменяют на наших пленных ?
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18.04.2021 00:31 Ответить
Пока такие ****и сидят у власти , нас всех имели , имеют и будут иметь!
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18.04.2021 00:38 Ответить
Лет 10 назад у моего тогдашнего студента утащили дивайс, который милиция по встроенному gps нашла, но из-за бюрократических формальностей никак не могла поехать и забрать - (пока запрашивали разрешение с указанием адреса, устройство перемещалось на другой адрес. В какой-то момент ему для быстрого решения проблемы посоветовали вступить в партию Молодые регионы (была такая, типа пионеров Януковича). Он таки вступил, но процесс это не ускорило, и дивайс таки не вернули.
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18.04.2021 01:43 Ответить
а студент потом вырос и попал на заседания Совбеза?
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18.04.2021 04:35 Ответить
Вряд ли. Не сумел расставить приоритеты.
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18.04.2021 11:00 Ответить
Надеюсь эта тварь дерьмак сядет вторым,после осла,при смене власти.
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18.04.2021 02:01 Ответить
Ермак уже "зашкварился" по самое некуда и давно назрел вопрос об его освобождении от должности и передачи дела в суд по его братцу и ему самому...Что касается самого Джамилёва,сын которого есть заложником российской пенитенциарной службы,то что при Порошенко.что при другом президенте этот крымско-татарский лидер не сможет как-то влиять на ситуацию с крымскими татарами.Это проявилось и в момент,когда Крым начал захватываться российской военщиной,расползаясь по территории.Вместо организованных протестных акций крымских татар-ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ Крыма.игнорировать интересы которой не помели бы даже Совбез ООН (где Россия тоже есть членом) были организованы какие-то безсильные сходки толпы с транспорантами и трибунами.что действеннными мерами не назовёшь.И в этом вина не только Джамилёва.но и Чубарова и других лидеров "трибуны".
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18.04.2021 02:45 Ответить
Українцям необхідно привести до влади націоналістів. Тоді буде повернута 5 графа (національність) в паспорти громадян України. Також будуть прийняті представницькі квоти для національних меншин як це зроблено в ізраїльському Кнесеті. В Україні 80% населення це етнічні українці, а всі інші нації та народності належать до етнічних меншин і можуть представляти в виборних органах та на державних посадах лише свої меншини. В Ізраїлі з 112 місць в Кнесеті 11 місць це квота всіх національних меншин Ізраїлю пропорційно до складу населення. В Україні 80% всіх посад мають займати лише українці. І це має бути затверджено окремим Законом і статтею Конституції. Бо коли представники нацменшин скуповують місця в партійних списках і призначають на посади виключно представників некорінної нації тоді в будь якій країні відбувається криза та військова зрада, а базові інтереси етнічної більшості, особливо економічні, ігноруються. Коли чужинці стають владою вони перетворюються на гнобителів та узурпаторів. Влада має бути представницькою і пропорційною до етнічного складу населення. Зокрема під час війни жодна посада в будь якому державному органі не може бути надана представнику національності країни агресора.
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18.04.2021 03:04 Ответить
они тебе в эту пятую графу че хочешь напишут, хоть гладковского вместо свинарчука, хоть украинца, вместо еврея)
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18.04.2021 04:38 Ответить
100%. +
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18.04.2021 09:14 Ответить
Спроби будуть. Але національність не вибирають при народженні і змінити її неможливо так само як колір шкіри. Питання не втому щоб позбавити євреїв або кацапів представництва, а в тому щоб надати їм представництво в усіх державних органах пропорційно складу населення і унеможливити узурпацію влади будь якою етнічною меншиною і її використання на користь лише самої меншини або інших країн. Наприклад в Сирії алавіти складають лише 12% населення але Башар Асад є лідером цієї секти яка вважає його майже Богом. Всі 100% державних посад там займають алавіти і більшість населення Сирії перетворено на звичайне бидло. Та ж сама ситуація була в Кампучії де кхмери які назвали себе "червоними" на чолі з Пол Потом складали всього 8% населення але умудрилися знищити пів країни фізично... В Україні євреї складають лише 0,01% населення. За переписом 2001 року їх в країні було лише 103 000 осіб. Зараз їх значно менше але у владі вони "понадпредставлені" і країна в ступорі бо згідно представницького принципу в ВР має бути 0,5 одного депутата-єврея, або один на два скликання. Кацапів в 2001 було 17% населення. Зараз вони складають лише близько 10% населення...
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18.04.2021 05:11 Ответить
Аааа, вон оно в чем дело! А я всё не мог понять почему США такая отсталая, буквально загибающаяся страна, а ларчик-то просто открывался - у них графы 5-ой нет и евреи им всё там сломали!
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18.04.2021 09:03 Ответить
В США проживает всего навсего 495 000 евреев из 308,745 млн. населения. Евреи к созданию, укреплению и дальнейшему процветанию Америки не имеют никакого отношения. А вот аналог "пятой графы" у них есть! Если бы Вы заполняли всевозможные документы там то убедились бы в этом сами. Я заполнял. У меня там дочь и внук живут. На выборах каждый гражданин Америки всегда голосует за 1) представителя своей расы, 2) представителя своей национальности. И так во всем мире - Ваши интересы не может представлять человек иной национальности (воспитанный в другой культурно-религиозной традиции и имеющий отличные от Ваших ценности и мотивацию). Кстати, за всю историю Америки ни один еврей не стал президентом. Разве что упоротый идиот Трамп "офаршмачился", то есть принял по настоянию зятя и дочери уже будучи Президентом "а-ля иудаизм" секты "хабад" и теперь заявляет что "настоящий еврей это не тот кто родился евреем а тот у кого внуки евреи"...
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18.04.2021 16:30 Ответить
Байден, Трамп, Абама, Клинтон, оба Буша, ну и т.д. в глубину веков, они кто по национальности? Кто за них голосовал, их этнические соплеменники, которых 80%? А сколько в США в президентах побывало индейцев? На минуточку - титульной, как говорится, нации.
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18.04.2021 23:25 Ответить
Женя! Может тебе лучше на *********? Голосуй там хоть за бурят, за удмуртов, за нанайцев, дагестанцев, чеченцев, пошехонцев или татар и продолжай считать себя "русским титульой нации". А в США в % отношении к населению индейцев очень мало и потому играть какую либо роль в политике они просто не могут.
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19.04.2021 02:22 Ответить
Где мне будет лучше, я как-нибудь сам, без сопливых, разберусь. Ну а ты - "Карту себе купи, лапоть!" (с)
Єрмак поставив Джемілєву умову: як тільки він вийде з партії Порошенка - питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 7046

Или вот тут букварь почитай - https://prousa.info/ethnic_groups
А потом расскажешь почему американцы не имея ни какой "титульной нации" так "херово" живут, что у них 7 флотов, базы по всему миру и все к баксу равняются ...
Я так думаю, это потому, что у них % таких как ты, НэБэ, тот который после запятой
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19.04.2021 17:55 Ответить
І чого тепер нам чекати від 0,5 єврея?
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18.04.2021 09:16 Ответить
Пів-життя, половину пенсії, подвоєння податків та платежів і зменшення раціону харчування наполовину... можемо ще й пів країни втратити...
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18.04.2021 16:33 Ответить
Колір шкіри, Ви праві, не можна змінити.
Але національність - це САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ людини. Людина сама визначає свою національність.
Прошу це врахувати та пам'ятати, що українець не той хто родився в Україні,а той у кого діти - українці.
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18.04.2021 09:34 Ответить
Національність визначена вихованням з дитинства. Це програма яку людина буде виконувати автоматично. Так, теоретично особа може докласти феноменальних зусиль і згвалтувавши власний менталітет "адаптувати" його до певних вимог домінуючої нації задля виживання в ворожих умовах. Але, як на мене, простіше переїхати в сприятливе середовище. Що я і раджу робити всім кацапам кому в Україні погано і "челюсть рускоязичная"..
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18.04.2021 16:41 Ответить
Виховання - суперечлива річ.

Припустимо, у сім'ї алкоголиків ростуть 2 дитини.
Чи успадковують вони модель поведінки батьків?
Чи стануть вони п'яницями у дорослому житті?
Або чи відмовляться СВІДОМО вони наслідувати поведінку батьків?
Чи скажуть вони:" Я так можу жити, але я так жити НЕ ХОЧУ!"
І це буде зовсім інша людина, яка буде мати силу волі РОБИТИ З СЕБЕ ЛЮДИНУ.
Вона буде себе СВІДОМО контролювати та будувати ВЛАСНЕ життя, яке відрізнятиметься від минулого негативного досвіду.

Я говорю саме про такий (подібний) випадок у самоідентифікації себе як САМОСТІ, ОСОБИСТОСТІ та усвідомлення себе як представника іншої НАЦІЇ.
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18.04.2021 20:36 Ответить
Немає правил без винятків. Але ... з власного досвіду не пригадую щоб діти алкоголіків чогось досягли окрім "не пити" але на жаль навіть тверезість у таких велика рідкість. А ще повністю відсутня алергічна реакція на алкоголь від народження - не блюють і пьють поки не впадуть. Якщо додати що алкоголікам начхати на освіту дітей то шанси на успіх знижуються в геометричній прогресії з кожним роком дорослішання... Самоідентифікація привязана до мови - якою мовою думає людина такі й національні патерни при вирішенні життєвих питань використовує. Саме тому вводять державну мову з рівня дитячих садків на якій і відбувається навчання (патернам поведінки).
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19.04.2021 02:37 Ответить
Вот и посмотрим кто он-крымский татарин или порошенковских холуй.
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18.04.2021 05:29 Ответить
Барани Зеленського , чому так приныжуєте народ татар , вони десятиліттями принижені Росією і страждає їхні покоління і ці настоящі🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑,це і приниження і української держави! Гнати таких потрібно і очищуватися потрібно від таких тупих🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑Зеленського !!!
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18.04.2021 06:39 Ответить
Чому, та тому що подивіться на Палестину.
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18.04.2021 09:20 Ответить
Взагалі посаду чарівна - за 20 років з моменту заснування посади: крім Олександра Зінченка ниодного порядного і не згадаю. Ну може ще Віра Ульянченко, та й та теж Ющу в рот заглядала і довела Юща до союзу з Ібуковічем і відверте агітації у 2010 році за бандюка в другому турі.

А так - суцільний паноптикум виродків ... починаючи з Литвина, особливо Мертветчука, але ... і Балога, а й Льовочкін з Клюєвим, а й Ложкін ...
Але ось Богдан і Єрмак як вишенька на торті !
Єрмак лише до Мертветчука по мерзотності не дотягує -- ***** його в куми не запрошував йще , але динаміка деградації ...

Взагалом , такий паноптикум лише додатковий доказ , що посада презідента в українских реаліях це данина середньовіччя .
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18.04.2021 08:43 Ответить
Бедная страна и люди ... У нас нет оппозиции (коллаборанты вообще не в счет) - Оппозиция это тоже Влада несущая ответственность, поддерживающая хорошее и предлагающая альтернативу что лучше, критикующая за ошибочное или заведомо плохое. А у нас не оппозиция, а мочилово -чем хуже тем лучше - побыстрее дорваться до корыта .
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18.04.2021 13:34 Ответить
Бред про "некачественную" оппозицию я слышу с момента появления её в стране , т.е. прихода к власти отца-основателя олигархата Кучмо . Только и слышно было , какая прекрасная в Украине власть и какая "неконструктивная" в Украине оппозиция .

Единственная проблема украинской оппозиции , что когда она приходит к власти она быстро преобретает привычки и замашки чиновничей мерзоты . Особенно ярко это видно по СН .
Уж какое оне были быдло до того , как стали властью . У некоторых это первое или второе "место работы" ... а то собачку продать советуют , то "велюры" работают в карантин , то дети у них не того сорта . И опять же -- маниакальная жажда наживаться на "великом крадивництви" ...
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18.04.2021 20:05 Ответить
У Дєрьмака кагебешна школа, одразу відчувається професіоналізм шантажу на державному рівні. Мерзота *************, яку ніхто не обирав, але яка робить нам погоду у державі, *****.
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19.04.2021 02:46 Ответить
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