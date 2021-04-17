Ермак поставил Джемилеву условие: как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее, - Муждабаев

Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил лидеру крымских татар, народному депутату от "Европейской Солидарности" Мустафе Джемилеву условие - как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Гордость Украины - лидер крымского народа, легендарный борец за права человека в СССР диссидент Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR рассказал о том, что Андрей Ермак поставил ему условие. Как только Мустафа-ага выйдет из партии Порошенко — вопросы крымских татар начнут решаться быстрее", - отметил Муждабаев.

Об этом Джемилев рассказал в эфире телеканала ATR.

"Тут не надо быть комиссаром Мегрэ, чтобы провести конспирологическую цепочку на тему "Кто отдал негласный приказ не давать ATR заложенные ему в бюджете Украины минимально необходимые для продолжения вешания на Крым деньги?". Чиновники, которые так относятся к коренному народу Крыма и Украины, должны навсегда уйти из всех веток нашей государственной власти. Ведь фактически — это не только аморальное поведение, но и деятельность в интересах врага на государственной службе. Люди, способные на такое, способны на все. Не зря глава Меджлиса Рефат Чубаров, который был на той встрече с Ермаком, сравнил его слова со словами Левочкина, который в свое время ставил аналогичные неприемлемые условия для Мустафы Джемилева.

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Кырымлы - не предатели. Наш лидер - историческая личность, прошедшая не коридоры ОП, а советские лагеря. Мы - ВСЕ - на унизительные условия ни перед оккупантами, ни перед коллаборантами, ни перед кем НИКОГДА не шли, не идем и не пойд-м. Совет тем, кто пытается говорить с нами как с "низшими": по себе о нас не судите", - написал Муждабаев.

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"На этом моем фото весны 2014 года - Мустафа-ага в номере гостиницы "Украина" в Москве через полчаса после телефонного разговора с Путиным. В ответ на вопрос "Что я могу сделать для крымских татар?" Джемилев сказал русскому фюреру: "Всё, что вы можете для нас сделать, - убрать из Крыма ваши войска". А тут какой-то Ермак с какими-то своими "условиями"..." - резюмировал журналист.