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19.01.14, когда многие политики засс#ли, Яворивский повел колонну Автомайдана на Грушевского. Он был готов поменять свою жизнь на нашу свободу, - Хаджинов

19.01.14, когда многие политики засс#ли, Яворивский повел колонну Автомайдана на Грушевского. Он был готов поменять свою жизнь на нашу свободу, - Хаджинов

Во время Революции Достоинства писатель Владимир Яворивский активно поддерживал Автомайдан и принимал непосредственное участие во многих поездках активистов в Межигорье и к представителям тогдашней власти.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук член Совета общественного контроля при НАБУ, активист Автомайдана Сергей Хаджинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Не стало Владимира Яворивского...До Революции Достоинства он виделся мне паркетным политиком из телевизора, а в жизни оказался суперкрутым чуваком! Не боялся ничего. Был с Автомайданом на всех п#здорезах. Ночные дежурства, патрулирование, доставка шин, поездки к Медведчуку, Пшонке, Захарченко, ну и в Межигорье, конечно. Часто ездил в моем Туареге и, когда нас останавливали гаишники, быстро пересаживался за руль и смачно, изящно превращал гаишника в клоуна", - подчеркивает он.

"19.01.14, когда некоторые политики засс#ли, Яворивский сел за руль своей Volvo и повел колонну Автомайдана на Грушевского. И пох ему были вопли, что в нас обязательно будут стрелять. Он был спокоен и уверен, и был готов поменять свою жизнь на нашу свободу. Вечная память и земля пухом...", - добавил он.

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19.01.14, когда многие политики засс#ли, Яворивский повел колонну Автомайдана на Грушевского. Он был готов поменять свою жизнь на нашу свободу, - Хаджинов 01

Как сообщалось, на 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

Автор: 

писатель (201) смерть (9251) Яворивский Владимир (301) Хаджинов Сергей (10)


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