Для Яворивского Украина всегда была превыше всего. Именно он зачитал в ВР исторический Акт провозглашения независимости, - Тимошенко

Владимир Яворивский стоял у истоков современной украинской государственности.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ушел из жизни наш добрый друг Владимир Яворивский ... Невероятно грустно. Неописуемо. Мы вместе прошли большую часть политической жизни. Плечо к плечу, сердце к сердцу. Всегда гордилась таким коллегой. Искренний, горячий, мудрый. Мастер слова. Настоящий патриот, для которого Украина всегда была превыше всего, как бы банально ни звучали сейчас эти слова", - написала Тимошенко.

Она также подчеркнула, что Яворивский "был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности".

"Один из основателей Народного Руха, именно он зачитал в Верховной Раде исторический Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. И дальше всю жизнь работал на то, чтобы Украина цвела, развивалась, становилась сильной, по-настоящему демократической ...", - отметила политик.

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Кроме этого, Тимошенко напоминает, что Яворивский все время творил.

Художественные произведения - романы, повести, рассказы. Статьи. Выступления. Его авторскую программу "20 минут с Владимиром Яворивским" на "Украинском радио" слышал, наверное, каждый украинец … Очень, очень жаль ... Покойся с миром, Владимир Александрович ...Благодарю Вас за все", - подытожила она.

Как сообщалось, на 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский