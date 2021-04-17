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Яворивский приложил много усилий для укрепления нашей Независимости. Его смерть - большая потеря, - Яценюк
Смерть Владимира Яворивского - большая потеря для всей Украины.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Не стало Владимира Яворивского, украинского писателя, активного политического и общественного деятеля. Мне выпала честь знать Владимира Александровича, работать с ним в парламенте. Он был искренним украинцем, который приложил много усилий для укрепления нашей Независимости. Большая потеря Украины. Соболезнования родным и всем, кто сегодня переживает боль утраты. Вечная память ...", - отметил Яценюк.
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