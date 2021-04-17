Яворивский приложил много усилий для укрепления нашей Независимости. Его смерть - большая потеря, - Яценюк

Смерть Владимира Яворивского - большая потеря для всей Украины.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Не стало Владимира Яворивского, украинского писателя, активного политического и общественного деятеля. Мне выпала честь знать Владимира Александровича, работать с ним в парламенте. Он был искренним украинцем, который приложил много усилий для укрепления нашей Независимости. Большая потеря Украины. Соболезнования родным и всем, кто сегодня переживает боль утраты. Вечная память ...", - отметил Яценюк.

Читайте также: Для Яворивского Украина всегда была превыше всего. Именно он зачитал в ВР исторический Акт провозглашения независимости, - Тимошенко