Подсанкционный депутат Госдумы РФ Бабаков усиливает гостиничную империю в Киеве для открытия игорных заведений, - Загребельская

Подсанкционный депутат Госдумы РФ, голосовавший за аннексию Крыма, Александр Бабаков усиливает свою гостиничную империю в Киеве с целью дальнейшего открытия в отелях казино и игровых автоматов, поскольку куратором процесса выдачи лицензий на открытие игорных заведений является его экс-топ-менеджер Борис Баум.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Подсанкционный депутат Госдумы РФ, голосовавший за аннексию Крыма Александр Бабаков усиливает свою гостиничную империю. Получил разрешение от АМКУ на + 2 гостиницы за эту неделю. Как думаете, для чего подсанкционному депутату Госдумы РФ отели 4* и 5*? Развивать туризм в Украине? :) Все просто. Именно в отелях 4* и 5* можно открывать казино и игровые автоматы. А куратором процесса выдачи лицензий является его экс-топ-менеджер Борис Баум. Почему опасно отдавать контроль за оборотом этого "наркотика" агентам Кремля, думаю, понятно. Вот такой у нас получился легалайз", - отметила Загребельская.

Читайте на Цензор.НЕТ: АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве

Как сообщалось ранее, АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве. Соответствующее решение было принято 15 апреля.

В начале 2017 года россиян в качестве бенефициаров бизнеса VS Energy заменили неизвестные граждане Германии, Латвии и Словакии, которые и ранее были связаны с бизнесом Бабакова и Гинера. Эти же лица сейчас указаны в госреестре в качестве бенефициаров ООО "Восточно-европейская отельная компания".

Напомним, в июне 2017 года США ввели санкции против Александра Бабакова, который является членом Совета федерации Федерального собрания РФ, а также спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.