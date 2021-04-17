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Подсанкционный депутат Госдумы РФ Бабаков усиливает гостиничную империю в Киеве для открытия игорных заведений, - Загребельская

Подсанкционный депутат Госдумы РФ Бабаков усиливает гостиничную империю в Киеве для открытия игорных заведений, - Загребельская

Подсанкционный депутат Госдумы РФ, голосовавший за аннексию Крыма, Александр Бабаков усиливает свою гостиничную империю в Киеве с целью дальнейшего открытия в отелях казино и игровых автоматов, поскольку куратором процесса выдачи лицензий на открытие игорных заведений является его экс-топ-менеджер Борис Баум.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Подсанкционный депутат Госдумы РФ, голосовавший за аннексию Крыма Александр Бабаков усиливает свою гостиничную империю. Получил разрешение от АМКУ на + 2 гостиницы за эту неделю. Как думаете, для чего подсанкционному депутату Госдумы РФ отели 4* и 5*? Развивать туризм в Украине? :) Все просто. Именно в отелях 4* и 5* можно открывать казино и игровые автоматы. А куратором процесса выдачи лицензий является его экс-топ-менеджер Борис Баум. Почему опасно отдавать контроль за оборотом этого "наркотика" агентам Кремля, думаю, понятно. Вот такой у нас получился легалайз", - отметила Загребельская.

Читайте на Цензор.НЕТ: АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве

Как сообщалось ранее, АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве. Соответствующее решение было принято 15 апреля.

В начале 2017 года россиян в качестве бенефициаров бизнеса VS Energy заменили неизвестные граждане Германии, Латвии и Словакии, которые и ранее были связаны с бизнесом Бабакова и Гинера. Эти же лица сейчас указаны в госреестре в качестве бенефициаров ООО "Восточно-европейская отельная компания".

Напомним, в июне 2017 года США ввели санкции против Александра Бабакова, который является членом Совета федерации Федерального собрания РФ, а также спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

Бабаков Александр (25) гостиницы (107) казино (136) отель (123) Антимонопольный комитет (483) Баум Борис (5)


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Топ комментарии
+20
Акакаяразніца?
"Ураїнська" влада не проти співпраці з ворогом.
Голова АМКУ- Ольга Піщанська.
Ольга є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
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17.04.2021 13:34 Ответить
+14
Не зависимо " под санкциями или нет. На время войны и последующей оккупацией РФ Крыма и части Донбасса ( а она идет уже 7 лет) весь российский или смешанный бизнес, собственность, вклады и т.д. должны быть как минимум арестованы, а то и национализированы .
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17.04.2021 13:35 Ответить
+13
Организаторы игорного бизнеса .Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского.Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские. Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольныму ФСБ РФ. Помощник бизнесмена Спектора. Спектор и Баум участники переговорав Пинчука с Коломойским по Никопольскому заводу ферросплавов, где эти четыре вора договорились как грабить 6 000 работников украинского завода. Сейчас воры мафии Коломойского договорились как мародёрить всю Украину.
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17.04.2021 13:35 Ответить
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Гроші. Великі гроші.
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17.04.2021 13:47 Ответить
Это твой клоун 🤡 , за которого ты … рвал
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17.04.2021 15:28 Ответить
Так чому у тебе через очі потилицю видно?
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17.04.2021 15:39 Ответить
Акакаяразніца?
"Ураїнська" влада не проти співпраці з ворогом.
Голова АМКУ- Ольга Піщанська.
Ольга є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
показать весь комментарий
17.04.2021 13:34 Ответить
Организаторы игорного бизнеса .Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского.Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские. Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольныму ФСБ РФ. Помощник бизнесмена Спектора. Спектор и Баум участники переговорав Пинчука с Коломойским по Никопольскому заводу ферросплавов, где эти четыре вора договорились как грабить 6 000 работников украинского завода. Сейчас воры мафии Коломойского договорились как мародёрить всю Украину.
показать весь комментарий
17.04.2021 13:35 Ответить
а оце от нам на культурку пхають - Довженко Центр замість Йвана Козленка очолювати... мимо проведеного офіційно конкурсу

Подсанкционный депутат Госдумы РФ Бабаков усиливает гостиничную империю в Киеве для открытия игорных заведений, - Загребельская - Цензор.НЕТ 497
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17.04.2021 13:35 Ответить
https://mobile.twitter.com/gafiykino

https://mobile.twitter.com/gafiykino Gafiyka https://mobile.twitter.com/gafiykino @gafiykino https://mobile.twitter.com/gafiykino/status/1382974088143114241 16 апр.

історія така - адовий тред.
конкурсна комісія з обрання гендиректора Довженко-Центру: проводить кристально чистий конкурс.
Мінкульт: незадоволений результатом конкурсу.
Олексій Душутін, непонятний жулік з канадським паспортом: жаліється на "дискримінацію", бо був у зумі.

пише лист на міністра, мовляв, рятуйте, мене дискримінували, бо я не можу зайти в мінкульт. (бо треба справку від СБУ для іноземних громадян)
Міністр - комісії: тут таке діло, скасовуйте конкурс, слухайте Душутіна заново і голосуйте знову. комісія: wtf
подивіться виступ цього Душутіна на конкурсі - тут з п'ятої хвилини. хоче привезти в ЦД цирк-баню-карусель. нагадує мені Хржановського аж до нєрвного тіка. https://www.youtube.com/watch?v=Ii3f30jr_Oo&ab_channel=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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17.04.2021 13:37 Ответить
Не зависимо " под санкциями или нет. На время войны и последующей оккупацией РФ Крыма и части Донбасса ( а она идет уже 7 лет) весь российский или смешанный бизнес, собственность, вклады и т.д. должны быть как минимум арестованы, а то и национализированы .
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17.04.2021 13:35 Ответить
Независимо
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17.04.2021 14:21 Ответить
Подсанкционный депутат Госдумы РФ Бабаков усиливает гостиничную империю в Киеве для открытия игорных заведений, - Загребельская - Цензор.НЕТ 1088
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17.04.2021 13:36 Ответить
до гилякы....
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17.04.2021 13:36 Ответить
https://biz.censor.net/news/3260182/amku_razreshil_kompanii_rossiyan_kupit_dva_otelya_v_kieve

Ось такI ми хлопцI, славнI запорожцI...
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17.04.2021 13:37 Ответить
ЗЕлохи, так чия зараз влада що це дозволяє?
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17.04.2021 13:39 Ответить
Подсанкционный депутат Госдумы РФ Бабаков усиливает гостиничную империю в Киеве для открытия игорных заведений, - Загребельская - Цензор.НЕТ 6359
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17.04.2021 13:44 Ответить
Куди дивиться "патріот" Данилов з РНБО?
В рот Єрмаку?
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17.04.2021 14:00 Ответить
Денег много не бывает и они не пахнут ! Шобла мразей зелёных давным-давно переплюнула бандюковича
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17.04.2021 15:32 Ответить
Яким боком РНБО до видачі ліцензій на лохотрони.
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17.04.2021 18:35 Ответить
Санкції, накладені рнбо, не дозволять рашисту мати і вести бізнес в Україні.
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17.04.2021 20:17 Ответить
РНБО - це 7-9 чоловік, яка не має виконавчих органів. І РНБО не накладає санкції, вона приймає рішення, по яким вже йдуть виконавчі документи від тих органів, що мають інструменти для їх виконання, наприклад у випадку, який ми розглядаємо, це указ президента.
Данилов фізично не може розглядати всі випадки порушень указів. На то є прокуратура із відомою харківсько-портновською "суперпатріоткою".
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17.04.2021 22:50 Ответить
Скоро все подсанкционные деятели России будут вкладывать деньги в Украину. Здесь им не только не что не угрожает, но и есть шансы приобрести гражданство Украины. Корупционеры всех стран в Украине собирайтесь !
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17.04.2021 14:00 Ответить
бггг, всьо навпаки

https://mobile.twitter.com/Porohobot_owl

https://mobile.twitter.com/Porohobot_owl 25% СheZter https://mobile.twitter.com/Porohobot_owl @Porohobot_owl https://mobile.twitter.com/Porohobot_owl/status/1383339913282605056 3 ч

У меня вон пол класса там бизнес в машкуе пооткрывали.
Все рассказывали, что только в рашке нам будет хорошо.
Вот хочу посмотреть теперь, как их оттуда выдворят, ну или как они откупаться будут.
Так все равно ж нифига не поймут и им майдан будет виноват и ПП
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17.04.2021 14:48 Ответить
...і під цим приводом сюди напруть диверсантури ру...
фільтрація знадобиться і обмеження пересувань

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_



Раша к июню депортируют в Украину 150 тыс нелегалов. И это очень плохая новость.
Целая армия любящих рашу и обозленных на Украину чумоходов, среди которых каждый второй, если не каждый первый, завербованный.
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17.04.2021 14:51 Ответить
https://mobile.twitter.com/jaroslav031969

https://mobile.twitter.com/jaroslav031969 Ярослав М https://mobile.twitter.com/jaroslav031969 @jaroslav031969 https://mobile.twitter.com/jaroslav031969/status/1383373623776268291 55 мин

Нічого нового.
Сто років тому тисячі солдатіків і матросіків повернулись додому з пачками лістовок, "правд" та заражені соціалізмом-комунізмом(
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17.04.2021 14:52 Ответить
Какой-то певец выступает в Крыму и становится не въездным в Украину.
Депутат рф, голосовавший за аннексию делает бизнес в Киеве???!!! Не верю написанному, уровень ********** зашкаливает! Слов нет.
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17.04.2021 14:02 Ответить
невъездным
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17.04.2021 14:27 Ответить
Уроки русского языка в другой теме, тут не о том
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17.04.2021 14:34 Ответить
Ну і хто виявився «баригами»? Українці просто вівці. Вас продали і заклали вже. Вами керує кагал. Весь цей геволт в Європі, брехня, корупція-чисто модель поведінки совєтського маланца. Істерика переляканого поца ще не є «консолідацією міжнародних сил»! І при цьому брехати, що бореться із корупцією! Брехати просто в очі! ******* стид! Висмоктати все із України перед здачею ворогу-ось і вся їхня політика. Кацапи вже лізуть в країну зі своїми вкладами і зовсім скоро ці вкладення будуть захищати окупаційні війська. Довийобувались.
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17.04.2021 14:03 Ответить
Ви,як завжди, на один крок відстаєте від реальності.
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17.04.2021 14:15 Ответить
Скільки вони зе... продавлювали закони про землю і гральний бізнес, а до цих пір ці зе... не можуть прийняти закон про тероборону!!!
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17.04.2021 14:07 Ответить
Депутат рф, голосовавший за аннексию делает бизнес в Киеве... Это точно правда? Почему молчат имеющие голос? Никому глаза не мусолит, хоть из опозиции? Вообще никому? Только поорать в комментах можно? Держ зрада, импичмент.
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17.04.2021 14:22 Ответить
А РПЦУ за или против? В ФСБУ знают об этом и ведут их?
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17.04.2021 16:07 Ответить
А по башке от США не боитесь схлопотать за нарушение санкционного режима?
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17.04.2021 16:33 Ответить
Подсанкционный депутат Госдумы РФ Бабаков усиливает гостиничную империю в Киеве

Деньги не имеют отечества...
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17.04.2021 17:28 Ответить
ну що "не лох"? ти мабуть дійсно не лох і все йде по плану чи є україна чи ні "какая разница", ворог на порозі, а бізнес на крові діє
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17.04.2021 17:42 Ответить
я, звісно, дуже перепрошую, але при панові кондитеру вищезазначений пан бабаков спокійнісінько володів підприємством "чернівціоблгаз" (саме в тому місті, де цього тижня поховали двох наших солдат); і, наскільки я знає продовжує володіти зазначеним підприємством і нині...
ps: ані за кондитера, ані за блазня я не глосував...
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17.04.2021 19:19 Ответить
Может и "владел", он и одессоблэнерго владел. Однако "владение" началось задолго до Пороха, но закончилось при Порохе :бабаков вынужден был продать одессоблэнерго))),а про "Чернівціоблгаз" интернет выдает только связь с фирташем.
"ані за кондитера, ані за блазня я не глосував"...--проти всiх? ну-ну.
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17.04.2021 19:32 Ответить
У Порошенко бабаков был под санкциями, а хрипатое разрешило бабакову ДВЕ гостиницы в центре Киева купить...
В случае чего, там титушня поселится с оружием, да и черный нал никто не отменял!
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17.04.2021 19:21 Ответить
А ХУ @ ТЬ...
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17.04.2021 19:22 Ответить
Подсанкционный депутат Госдумы РФ, голосовавший за аннексию Крыма, Александр Бабаков усиливает свою гостиничную империю в Киеве Источник: https://censor.net/ru/n3260355

ГЕТЬ КАЦАПІВ З БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КАЦАПСЬКОГО МАЙНА.
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17.04.2021 21:18 Ответить
Не удивили, зеленский у него в сауне подмахивал не раз.
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17.04.2021 23:01 Ответить
Підсанкційний депутат Держдуми РФ Бабаков подсилює готельну імперію в Києві для відкриття гральних закладів, - Загребельська. Цензор, це на якій мові?
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18.04.2021 06:12 Ответить
 
 