Вклад Яворивского в развитие государственности навсегда останется в истории Украины, - Разумков
Владимир Яворивский прилагал значительные усилия для развития демократической и сильной Украины
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ушел из жизни выдающийся украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Александрович Яворивский. Народный депутат многих созывов Верховной Рады, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины и большой патриот нашей страны. Владимир Александрович прилагал значительные усилия для развития демократической и сильной Украины. Его вклад в развитие государственности навсегда останется в истории нашей страны. Светлая память. Соболезнования родным и близким!", - отметил Разумков.
Как сообщалось, на 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.
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