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Вклад Яворивского в развитие государственности навсегда останется в истории Украины, - Разумков

Вклад Яворивского в развитие государственности навсегда останется в истории Украины, - Разумков

Владимир Яворивский прилагал значительные усилия для развития демократической и сильной Украины

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Александрович Яворивский. Народный депутат многих созывов Верховной Рады, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины и большой патриот нашей страны. Владимир Александрович прилагал значительные усилия для развития демократической и сильной Украины. Его вклад в развитие государственности навсегда останется в истории нашей страны. Светлая память. Соболезнования родным и близким!", - отметил Разумков.

Как сообщалось, на 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.

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Автор: 

смерть (9251) Яворивский Владимир (301) Разумков Дмитрий (1522)


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