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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию, - Кличко о заявлении Шмыгаля о его увольнении

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию, - Кличко о заявлении Шмыгаля о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию COVID-19 в Украине.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова", комментируя ответ премьер-министра Дениса Шмыгаля на его предложение ввести общенациональный локдаун в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, в ответ на призыв ввести общенациональный локдаун я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", - подчеркнул Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко настаивает на необходимости общенационального локдауна: "Надо выиграть время до начала массовой вакцинации. Других способов нет!". ВИДЕО

Он отметил, что локдаун по всей стране - единственный способ уменьшить количество больных в нынешней ситуации.

"Вот в Киеве десять районов. Представьте: у нас половина районов на локдауне, потому что там большая заболеваемость, а вторая половина отдыхает. Оно не работает так. Пока у нас нет массовой вакцинации, единственный способ снизить заболеваемость - общенациональный локдаун. И это не только мое мнение, но и специалистов. Такая же ситуация в других странах", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, ранее Кличко обратился к Кабинету министров с требованием рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, с запретом передвижения между регионами.

"Украина сегодня – в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеству смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней! Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне ?! Иначе, еще и в условиях отсутствия массового вакцинации, страну ждет катастрофа", – заявил Кличко.

Также читайте: Шмыгаль ответил на просьбу Кличко о введении общенационального локдауна: Можем вместе предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь предложил Виталию Кличко вместе обратиться к президенту за назначением нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

карантин (16729) Киев (25692) Кличко Виталий (4652) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Вы наверное тоже после курсов в Трускавце. Иначе бы знали, что должности главы Киевской городской администрации и городского головы (мэра) объединены согласно постановлению Конституционного суда Украины. Шмыгалю простительно - они все в зеленой команде тупые, уже давно не удивляет.
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17.04.2021 14:04 Ответить
+15
Кто такой шмыгаль чтобы увольнять мэра Киева? Это назначенная ахметовым тушка, помагающая обогащатся рыжей скотине. А "херового" Кличко уже дважды избирают киевляне. Так что Виталя абсолютно прав. зе-бараны пускай валят в свой засраный кривой рог там и руководят
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17.04.2021 14:07 Ответить
+14
Ідіотам закони не писані, та й у них не вийде звільнити Кличка. Хоча, хай спробують.
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17.04.2021 13:53 Ответить
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Це нестосується Чмиржгалів...
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17.04.2021 13:50 Ответить
А Пидалика с мэрства ни кто и не предлагал уволить, должность то выборная. А вот вторая ему явно в "тягость". но денежная.
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17.04.2021 13:52 Ответить
Вы наверное тоже после курсов в Трускавце. Иначе бы знали, что должности главы Киевской городской администрации и городского головы (мэра) объединены согласно постановлению Конституционного суда Украины. Шмыгалю простительно - они все в зеленой команде тупые, уже давно не удивляет.
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17.04.2021 14:04 Ответить
у відповіді Шмигаля відчувається українська школа - точно так вчителів залякують, а вони потім дітей і батьків.
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17.04.2021 14:48 Ответить
Ідіотам закони не писані, та й у них не вийде звільнити Кличка. Хоча, хай спробують.
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17.04.2021 13:53 Ответить
Нещасне, що сказати планувало?
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17.04.2021 14:08 Ответить
їм ніколи, вони пфайзер по кишенях тирять...

https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_


https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267 18 мин

Щось не розумію. Яке відношення "члени сімєй" мають до позачоргової вакцинаціїї?
Коли лікарів та медперсонал з "зони ризику" вакцинували, ніхто їхнім сім'ям вакцину не пропонував.
А мєнти що, якісь особливі? Це при тому, що більшість з них з хворими на ковід не стикається...

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию, - Кличко о заявлении Шмыгаля о его увольнении - Цензор.НЕТ 9824

https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267/photo/1
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17.04.2021 14:09 Ответить
тут звичайні класичні Шмигаль-панти.
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17.04.2021 14:49 Ответить
"Если нет, будем вас увольнять". Если нет что? Кличко, как обычно, изъясняется по своему, на кличковском языке.
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17.04.2021 13:55 Ответить
Малайський міжсобойчик...
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17.04.2021 13:58 Ответить
Это не правительство. Это бюро ритуальных услуг! Экономику похоронили! Армию разоружают и не кормят! Во время эпидемии продают средства защиты из гос резерва и не закупают вакцины, отказавшись от собственных разработок. Ублюдки! Шо вы выбрали?!
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17.04.2021 14:00 Ответить
Виталик допи..делся о общенациональном лохдауне?
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17.04.2021 14:00 Ответить
Шмигло ДЛБ і не знає шо мера обрали кияни.
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17.04.2021 14:00 Ответить
ну він же шишка, треба панти тренувати, раз знань немає. українська школа.
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17.04.2021 14:50 Ответить
Как всегда на интригах брехливый путинский интерфакс.
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17.04.2021 14:02 Ответить
Кто такой шмыгаль чтобы увольнять мэра Киева? Это назначенная ахметовым тушка, помагающая обогащатся рыжей скотине. А "херового" Кличко уже дважды избирают киевляне. Так что Виталя абсолютно прав. зе-бараны пускай валят в свой засраный кривой рог там и руководят
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17.04.2021 14:07 Ответить
шмигальські панти. вони уключаються у пустих від знань головах.
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17.04.2021 14:52 Ответить
Какой бы Виталик не был косноязычный, он показал что Шмыгаль полный идиот!
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17.04.2021 14:14 Ответить
ібо панти завжди програють знанням.
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17.04.2021 14:53 Ответить
Чем косноязычный отличается от идиота ?
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18.04.2021 10:00 Ответить
Вот бы еще Ермак подал заявление на увольнение.
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17.04.2021 14:19 Ответить
Дебилов надо увольнять.
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17.04.2021 14:47 Ответить
Шмигаля, бо понти все же переважують знання і логіку
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17.04.2021 14:54 Ответить
Неделю думал над таким сложным ответом)
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17.04.2021 14:48 Ответить
шмыгаль метит на место Кличка? смешно... кто проголосует за этого засранца? посада выборная, Кличко смело может посылать нах....
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17.04.2021 15:05 Ответить
Встретитесь на нарах - обязательно поможет!
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17.04.2021 15:32 Ответить
Макаки навіть не можуть розібратись хто серед них іс ху! Макака сригаля погрожує звільнити бабуїна з києва. Бабуїн на вибірній посаді а макака призначена кагалом звірів. Але як писав Іван Крилов-"Тож, як сідати - сварки марні,
Бо з вас музики незугарні". у байці Квартет.
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17.04.2021 15:42 Ответить
Бездарный мэр . Таким грязным и убогим Киев не был никогда . Всем "киевским" просьба воздержаться от .......
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17.04.2021 16:21 Ответить
Для молодого поколения 20-летних, которое вступило в социальную жизнь, Кличко - не супер-герой, а бесхозяйственный, нечестный на руку, брехливый, фейсбучный чинуша.

Хоть одна детская поликлиника в Киеве при этом дурачке отремонтирована?
В Святошинском районе рассыпается дом, в котором детская поликлиника расположена - мэрии пофиг. Детский садик уже два года строят из гавняных .материалов, чтобы затем на ремонт списывать деньги. На Колибрисе высушили фонтан и в нем МАФ разместили.

Как такому дурику можно помочь? Только врача найти где-нибудь за рубежом подальше, и отправить на лечение года на три-четыре, до следующих выборов.
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17.04.2021 16:36 Ответить
Да на фоне зебилов виталька еще и не политика похож. Зеленых он по факту УЖЕ пересидел. Шмыгаля турнут, потом еще по судам будут тягать при новой власти. Зе-зе переизберут, возможно даже на рыгов, но тем не менее, а боксер все так же будет сидеть в кресле. И пох что там кричат "кияне" с хецапетовки, счет на табло. За последние 5 лет было сделано больше чем за последние лет 10. И этого очень мало, но все познается в сравнении. Емеля разве что еще хоть как-то занимался городом. Пусть и традиционно через задницу, но хоть что-то делалось. С тех пор никто ничего не делал в городе вообще.
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17.04.2021 16:50 Ответить
Виталий не парься, просто вызови его на ринг, и он сам уйдет в отставку.
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17.04.2021 16:52 Ответить
А как по моему то всё стадо надо гнать на мясокомбинат.
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17.04.2021 17:42 Ответить
Кличко и Шмыгаль - два сапога пара. И тот и другой, являясь дремучими дилетантами, вместо того, чтобы заниматься вопросами экономического развития, оседлали ни к чему не обязывающую тему борьбы с короновирусом, где все провалы можно списать на стихию. А тем временем цены катастрофически растут, а заводы как стояли, так и стоят.
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17.04.2021 22:32 Ответить
 
 