Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию, - Кличко о заявлении Шмыгаля о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию COVID-19 в Украине.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова", комментируя ответ премьер-министра Дениса Шмыгаля на его предложение ввести общенациональный локдаун в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К сожалению, в ответ на призыв ввести общенациональный локдаун я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что локдаун по всей стране - единственный способ уменьшить количество больных в нынешней ситуации.
"Вот в Киеве десять районов. Представьте: у нас половина районов на локдауне, потому что там большая заболеваемость, а вторая половина отдыхает. Оно не работает так. Пока у нас нет массовой вакцинации, единственный способ снизить заболеваемость - общенациональный локдаун. И это не только мое мнение, но и специалистов. Такая же ситуация в других странах", - подытожил Кличко.
Как сообщалось, ранее Кличко обратился к Кабинету министров с требованием рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, с запретом передвижения между регионами.
"Украина сегодня – в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеству смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней! Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне ?! Иначе, еще и в условиях отсутствия массового вакцинации, страну ждет катастрофа", – заявил Кличко.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь предложил Виталию Кличко вместе обратиться к президенту за назначением нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267 18 мин
Щось не розумію. Яке відношення "члени сімєй" мають до позачоргової вакцинаціїї?
Коли лікарів та медперсонал з "зони ризику" вакцинували, ніхто їхнім сім'ям вакцину не пропонував.
А мєнти що, якісь особливі? Це при тому, що більшість з них з хворими на ковід не стикається...
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Бо з вас музики незугарні". у байці Квартет.
Хоть одна детская поликлиника в Киеве при этом дурачке отремонтирована?
В Святошинском районе рассыпается дом, в котором детская поликлиника расположена - мэрии пофиг. Детский садик уже два года строят из гавняных .материалов, чтобы затем на ремонт списывать деньги. На Колибрисе высушили фонтан и в нем МАФ разместили.
Как такому дурику можно помочь? Только врача найти где-нибудь за рубежом подальше, и отправить на лечение года на три-четыре, до следующих выборов.