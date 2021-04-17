Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию, - Кличко о заявлении Шмыгаля о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию COVID-19 в Украине.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова", комментируя ответ премьер-министра Дениса Шмыгаля на его предложение ввести общенациональный локдаун в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, в ответ на призыв ввести общенациональный локдаун я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что локдаун по всей стране - единственный способ уменьшить количество больных в нынешней ситуации.

"Вот в Киеве десять районов. Представьте: у нас половина районов на локдауне, потому что там большая заболеваемость, а вторая половина отдыхает. Оно не работает так. Пока у нас нет массовой вакцинации, единственный способ снизить заболеваемость - общенациональный локдаун. И это не только мое мнение, но и специалистов. Такая же ситуация в других странах", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, ранее Кличко обратился к Кабинету министров с требованием рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, с запретом передвижения между регионами.

"Украина сегодня – в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеству смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней! Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне ?! Иначе, еще и в условиях отсутствия массового вакцинации, страну ждет катастрофа", – заявил Кличко.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь предложил Виталию Кличко вместе обратиться к президенту за назначением нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).